Bitcoin Kurs Prognose: Der Boden könnte erreicht sein

Die letzten Wochen waren alles andere als erstrebenswert für Anleger und Investoren, die Bitcoins in ihren Beständen halten. Der Kurs hat von Tag zu Tag deutlich nachgegeben, wodurch einige der schlechtesten Wochen in der Geschichte des Bitcoins zur Realität wurden. Doch in den letzten Tagen scheint sich das Blatt zu wenden. Ist der Boden erreicht und nimmt die Kursrallye einen neuen Anlauf? Wir haben die Situation untersucht und die Antworten auf die entscheidenden Fragen.

Bitcoin erzielt Kursgewinne nach Verlustserie

Am 08.06. dieses Jahres pendelte der Bitcoin noch rund um die wichtige Kursmarke von 70.000 US-Dollar, bevor es deutlich bergab gehen sollte. In den darauffolgenden Wochen stürzte der Kurs in mehreren Schritten bis auf 54.000 US-Dollar ab, was ein Verlust von rund 23 Prozent bedeutet. Eine Vielzahl von kritischen Stimmen haben spätestens ab diesem Punkt das Ende der Kursrallye prophezeit. Doch die Realität ist eine andere, denn in den letzten Tagen steigt der Bitcoin wieder an und notiert derzeit bei 57.500 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung misst in dem Zusammenhang 1,13 Billionen US-Dollar. Doch was war eigentlich für die deutlichen Verluste verantwortlich?

Die zwei Hauptgründe für die Verluste im Überblick

Die deutlichen Verluste sind auf zwei Hauptgründe zurückzuführen: die Zinsängste und die Schwäche des Bitcoin-Spot-ETFs, verbunden mit hohen Verkaufsaufträgen. Hohe Leitzinsen wirken stark hemmend auf die Entwicklung am Kryptomarkt, während niedrige Leitzinsen eine förderliche Wirkung auf die Kursentwicklung des Bitcoins haben. Trotz einer deutlichen Abnahme der Inflationsrate in den USA und Europa sinkt sie nicht unterhalb der wichtigen Zielmarke von zwei Prozent. Erst wenn die Inflationsrate konstant und nachhaltig unterhalb dieser Marke liegt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Zentralbanken ihre Leitzinsen deutlich absenken werden. Derzeit ist allerdings das Gegenteil der Fall.

Die Europäische Zentralbank hat zwar eine erste Zinssenkung vollzogen, eine weitere ist jedoch zeitnah nicht zu erwarten. Auch die Fed in den USA macht keine Andeutungen, das Zinsniveau bei der kommenden Zinsentscheidung abzusenken. Stattdessen mehren sich die Indizien, dass die Inflation wieder an Aufwind gewinnt und in den kommenden Monaten leicht ansteigen könnte. Ein weiterer bedeutender Faktor für die Verluste ist die hohe Anzahl an Verkaufsaufträgen, die die Kursentwicklung negativ beeinflusst haben. Insbesondere Bitcoin-Miner haben dazu stark bei, mit Verkäufen auf Rekordniveau. Nachdem sich die Vergütung nach dem BTC-Halving halbiert hat, begann die Verkaufsserie.

Das ist aber noch nicht alles. Das erste Mal seit der Auflage des Bitcoin-Spot-ETFs konnten erhebliche Mittelabflüsse festgestellt werden, gefolgt von Rückerstattungen der insolventen Kryptobörse Mt. Gox an Gläubiger und deren Verkäufe. Diese Verkaufsaufträge sind es auch, die die Verluste am Krypromarkt nochmals beschleunigt haben. Zusammengefasst zeigt sich, dass die Zinsängste und die Schwäche des Bitcoin-Spot-ETFs, verbunden mit hohen Verkaufsaufträgen der Miner, die Hauptursachen für die aktuellen Verluste sind. Mit einem steigenden Kurs bzw. positiven Signales könnte sich die Situation jedoch entschärfen, wie sie in den letzten Tagen vorzufinden sind.

Was wird in den kommenden Wochen wichtig?

In den kommenden Wochen wird es wichtig, dass der Bitcoin seine begonnene Trendumkehr fortsetzen kann. Die große Welle an Verkaufsaufträgen scheint mittlerweile vorüber zu sein, womit der Kurs zunehmend an Stabilität gewinnt. Auf der anderen Seite rückt der kommende Zinsentscheid in Europa und den USA in den Fokus, der bereits am 18. Juli ansteht. Es ist zwar nicht zu erwarten, dass Zinssenkungen verkündet werden, doch einerseits ist dieses Szenario zunehmend im Markt eingepreist und andererseits sind die Zentralbanken auch gerne für Überraschungen zu haben. Sollte eine Zinssenkung verkündet oder zumindest in Aussicht gestellt werden, dann ist ein deutlicher Impuls zu erwarten.

Neben den Leitzinsen ist es der Ethereum-Spot-ETF, der sehnsüchtig erwartet wird. Nachdem bereits der erste Schritt in Richtung Auflage gegangen wurde, mit einer Genehmigung des Handels an Kryptobörse, steht noch die Genehmigung der Anträge der jeweiligen Anbieter offen. Die Gerüchte haben zuletzt darauf hingedeutet, dass eine finale Zulassung kurz bevorsteht und der Vermögensverwalter VanEck der erste sein könnte, der eine entsprechende Genehmigung erhält. Den letzten Aussagen der SEC zufolge, hängt eine Genehmigung nur von der Schnelligkeit der Zuarbeit der einzelnen Antragssteller ab.

Bitcoin 99 als Investmentalternative

Jetzt in Bitcoin investieren oder Finger weg?

In der aktuellen Phase könnte sich ein Investment in Bitcoin als äußerst lohnend erweisen, vor allem mit einem langfristigen Anlagefokus. Ein Grund dafür ist der Bitcoin-Spot-ETF. Auch wenn in den letzten Wochen erstmals Abflüsse festzustellen waren, wird langfristig ein deutlicher Anstieg des Volumens erwartet. Starinvestorin Cathie Wood prognostiziert, dass die Allokation des Bitcoin-Spot-ETF auf fünf Prozent steigt. Angesichts des von BlackRock verwalteten Vermögens von rund 10 Billionen US-Dollar entspricht dies einem Volumen von 500 Milliarden US-Dollar.

Weitere Vermögensverwalter mit einem Vermögen von weit über einer Billion US-Dollar folgen diesem Trend. Für Bitcoin bedeutet dieses Szenario einen erheblichen Aufwind, der in einem neuen ATH enden kann. Zusätzlich wird erwartet, dass das Zinsniveau langfristig sinkt, da die Wirtschaft durch hohe Zinsen in ihrer Entwicklung gehemmt wird. Mehrere Zinssenkungen im kommenden Jahr sind wahrscheinlich. Dabei gilt es anzufügen, dass der Bitcoin mehrfach gezeigt hat, wie schnell eine Phase nach dem Motto „Buy the Dip“ vorbei sein könnte.

99 Bitcoins startet mit Learn-to-Earn

Hinter 99 Bitcoins verbirgt sich eine Plattform, die sich dem interaktiven Lernen rund um den Kryptomarkt widmet und mit dem Ansatz des Play-to-Earn einen ganz neuen Weg einschlägt. Die Lernplattform ist keine Unbekannte am Markt, denn bereits seit 2013 gehört sie im Krypto-Lern-Sektor zur festen Größe. Insgesamt stehen 79 Stunden an Lernmaterial zur Verfügung, eine Mischung zwischen kostenlosen und kostenpflichtigen Lerninhalten. Im Zentrum steht der $99BTC-Token, der einerseits als Belohnung an die Lernenden ausgeschüttet wird und andererseits den Nativetoken des Projektes darstellt. In der bisherigen Dauer des Vorverkaufs konnten rund 2,4 Millionen US-Dollar an Investmentgelder eingeworben werden. Sobald der Vorverkauf abgeschlossen ist, folgt die Listung an mehreren Kryptobörsen.

