Bitcoin Kurs Prognose: Klarer Gewinner - darum ist BTC das beste Asset im März 2023!

In den letzten 24 Stunden stieg die Krypto-Marktkapitalisierung um rund 1,6 % auf 1,15 Billionen $. Dennoch sehen wir ein ungewöhnliches Bild. Denn der Bitcoin Kurs stieg hier nur um 0,4 %, während Ethereum mehr als 3,5 % pumpte. Eine klare Outperformance der zweitwertvollsten Kryptowährung, die damit auch auf Wochensicht BTC hinter sich lässt. Kommt jetzt schon die Altcoin-Saison, oder ist es dafür noch zu früh? Insbesondere XRP pumpte in den letzten 24 Stunden sogar zweistellig und konnte dabei locker die psychologisch wichtige Kursgrenze von 50 US-Cent überwinden. Doch auch bei einer Bitcoin Kurs Prognose überwiegt die Hoffnung – schließlich sehen wir hier nur eine kurze Gegenbewegung. Denn Bitcoin performte im Monat März andere Assetklassen mitunter deutlich aus.

Bankenkrise als Katalysator: Aktien & Cash als Verlierer, digitales Gold das bessere Gold

Der vorliegende Tweet offenbart die jüngste Entwicklung mehr als deutlich. Mit rund 20 % Rendite in nur einem Monat ist Bitcoin die klare Nummer 1. Da in der Bankenkrise Gold als sichere Währung mehr gefragt ist, folgt das physische Pendant so gleich. Dennoch hat augenscheinlich das digitale Gold als Krisenwährung aktuell das stärkere Upside.

Denn Bitcoin profitierte im März 2023 in der Bankenkrise andere Assetklassen, da dieser vermehrt als Alternative zu traditionellen Finanzinstrumenten wahrgenommen wird. In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit und volatiler Märkte suchen Investoren nach Assetklassen, die eine geringere Korrelation zu den traditionellen Finanzmärkten aufweisen.

Zudem könnte die zunehmende Akzeptanz von Kryptowährungen durch große institutionelle Investoren und Unternehmen einen Beitrag leisten, das Vertrauen der Anleger in den Bitcoin zu stärken und dessen Preiswachstum mittelfristig zu fördern. Denn beispielsweise schickt sich Nasdaq Inc. an in eine Lücke zu stoßen, die nach den Insolvenzen von Silvergate oder Signature entstanden ist.

Insgesamt lassen sich gute Gründe anführen, dass der Bitcoin im März 2023 aufgrund seiner (aktuell) geringen Korrelation zu traditionellen Finanzmärkten, der wachsenden institutionellen Akzeptanz und der begrenzten Verfügbarkeit andere Anlageklassen übertreffen und kurzfristig relative Stärke aufweisen konnte.

Bitcoin Kurs heute: BTC konsolidiert – dieser Widerstand ist entscheidend

In den letzten 24 Stunden notiert der Bitcoin Kurs fast unverändert und wird gerade bei 27.200 $ taxiert. Nachdem das 24-Stunden-Tief sogar bei 26.700 $ erreicht wurde, stieg der Kurs wieder deutlich an. Zwischenzeitlich gab es auch schon Kurse bei fast 27.500 $. Dennoch kommt es nun darauf an, insbesondere oberhalb von 27.000 und 27.200 $ zu schließen.

Das Handelsvolumen gab jedoch um rund 4 % nach und lag bei 18 Milliarden $ in den letzten 24 Stunden. Hier fehlt es noch an bullischem Volumen, das den Kurs dauerhaft wieder antreibt.

Zunächst sollte der Bitcoin nachhaltig in die beliebte Akkumulationszone zwischen 27.200 und 27.800 $ zurückkehren. In dieser Range wurde BTC in der vergangenen Woche vermehrt gehandelt. Doch die angepeilten 30.000 $ konnten zuletzt nicht erreicht werden. Hierfür sollte BTC von den Bullen über 28.600 $ getrieben werden – erst dann stehen die Chancen wirklich gut, bald die 30.000 $ zu überwinden.

This is the most important #Bitcoin Resistance to break! pic.twitter.com/5i1icWc8bH — Crypto Rover (@rovercrc) March 28, 2023

Irgendwann in der zweiten Jahreshälfte dürften sich Marktteilnehmer dann auch neben dem Narrativ als Krisenwährung dem Halving-Event zuwenden. Ein weiterer Grund, möglicherweise aktuell noch vergleichsweise günstig das Engagement in BTC suzessive aufzubauen.

