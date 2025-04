Bitcoin Kurs Prognose: So gelingt der Ausbruch auf 91.500 $

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Bitcoin-Kurs tendiert in den letzten 24 Stunden deutlich stärker und kann damit die Wochenverluste wieder vollkommen ausgleichen. Zwar ist der Abschlag vom Allzeithoch mit rund 25 Prozent immer noch heftig, in 2025 verlor Bitcoin Year-to-Date über 10 Prozent seines Werts. Doch Rücksetzer sind für Bitcoin-Bullen auch immer wieder Chancen. So könnte sich das Chartbild aktuell aufhellen. Jüngst deutete sich ein Ausbruch an, mit dem Bitcoin im ersten Schritt schon wieder über 90.000 US-Dollar steigen könnte.

Bitcoin Analyse: Ausbruch oder Abverkauf?

Der URPD-Indikator (UTXO Realized Price Distribution) zeigt grundsätzlich, bei welchen Preisniveaus Bitcoin zuletzt gekauft wurde. Daraus lassen sich Unterstützungs- und Widerstandsbereiche ableiten. Viele gehaltene Coins auf einem bestimmten Kursniveau deuten auf potenziell starke Zonen, da Investoren dort einsteigen oder verkaufen könnten.

#Bitcoin $BTC is slicing through key resistance at $82,360. A sustained breakout could open the door to $91,500. pic.twitter.com/atBu4JeeoV — Ali (@ali_charts) April 11, 2025

Laut dem bekannten technischen Analysten Ali Martinez durchbricht Bitcoin aktuell den Widerstand bei 82.360 US-Dollar. Gelingt ein nachhaltiger Ausbruch über dieses Niveau, sei ein Anstieg bis 91.500 US-Dollar möglich. Dafür müsse jedoch Kaufdruck bestehen bleiben, damit sich der Markt über der bisherigen Angebotszone stabilisieren kann.

Aktuell liegt der Kurs übrigens schon bei mehr als 83.500 US-Dollar. Das Chartbild hat sich kurzfristig aufgehellt. Nun scheint es nach der obigen Analyse gut möglich, dass Bitcoin erneut über die psychologische Kursmarke von 90.000 US-Dollar steigt. Dann wird es interessant, wenn auch hier der Widerstand fallen sollte, wäre eine Rallye auf das Allzeithoch wieder deutlich wahrscheinlicher.

A strong bullish divergence on #Bitcoin.



Additional confirmation with the test at $80,000 and the bounce upwards.



Very likely we'll see a continuation to $85,000+ during the upcoming week if a deal is made or a central bank steps in. pic.twitter.com/z1XZjxQl9J — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) April 11, 2025

Der Analyst Michael van de Poppe erkennt derweil aktuell bei Bitcoin eine starke bullische Divergenz – ein technisches Signal, das auf eine mögliche Trendumkehr nach unten hindeutet. Besonders relevant sei der erfolgreiche Test der 80.000-Dollar-Marke, bei dem Bitcoin eine klare Aufwärtsreaktion zeigte. Diese Bewegung wertet van de Poppe als Bestätigung für weiter steigende Kurse. Sollte es zusätzlich zu einer geopolitischen Entspannung – etwa durch ein Abkommen zwischen den USA und China – oder geldpolitische Unterstützung durch eine Zentralbank kommen, erwartet er eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Sein kurzfristiges Ziel liegt dabei deutlich über 85.000 US-Dollar. Der Rebound könnte somit kurzfristig noch Chancen bieten, bevor eine mittelfristige Entscheidung ansteht.

Bitcoin Alternative: BTCBULL vor 5 Mio. $ – der Hype erklärt

Wenn der Kryptomarkt bullische Signale sendet, rücken Projekte in den Fokus, die unmittelbar mit dem Erfolg von Bitcoin verknüpft sind. Denn Bitcoin macht in einer Rallye meist den Anfang. BTCBULL positioniert sich nun als innovatives Modell, das die Dynamik steigender BTC-Kurse in ein Belohnungssystem umwandelt. Anders als viele Meme-Coins, die lediglich auf Hype basieren, kombiniert BTCBULL ein narratives Konzept mit konkreten Anreizen: Bei jedem neuen Bitcoin-Allzeithoch wird der Erfolg messbar belohnt – durch automatische Ausschüttungen echter BTC an Tokenhalter. Damit dürfte BTCBULL wohl der erste Meme-Coin sein, der echte Bitcoins verschenkt.

Im Zentrum steht ein Mechanismus, der Preisziele wie 150.000 oder 200.000 US-Dollar als Trigger für sogenannte Bitcoin-Airdrops nutzt. Diese erfolgen proportional zum gehaltenen BTCBULL-Bestand und verbinden spekulatives Investment mit realem Ertrag. Hinzu kommt eine deflationäre Ausgestaltung: Bei diversen Kursmarken reduziert sich die verfügbare Tokenmenge durch systematische Token-Burns, angefangen bei 125.000 US-Dollar. Diese Verknappung soll langfristig die Wertentwicklung stärken – ein Prinzip, das sich bereits bei anderen erfolgreichen Coins bewährt hat.

Zusätzlichen Nutzen schafft ein internes Staking-System mit aktuell noch knapp 90 Prozent APY. Dieses ermöglicht regelmäßige Erträge, auch in Phasen stagnierender Kurse. Durch diese Verzahnung aus Airdrops, Staking und deflationärem Modell entsteht ein hybrides Renditeprofil. BTCBULL versteht sich als Hommage an den langfristigen Erfolg von Bitcoin selbst – mit Chancen für alle Token-Halter. Je besser Bitcoin läuft, desto bullischer auch für BTCBULL.

Der BTCBULL Token kann direkt über die Website des Projekts erworben werden. Unterstützt werden ETH, USDT sowie Kreditkarten. Nach der Verbindung des Wallets genügt die Eingabe des Wunschbetrags, um den Tausch durchzuführen. Da der Preis morgen schon wieder steigt, ist für maximale Buchgewinne etwas Eile geboten.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.