Bitcoin-Miner Bitfarms erzielt 60 Mio. $ in Private Placement, so können Investoren überdurchschnittlich profitieren

In einer Ära, in der das Bitcoin-Mining an Popularität gewinnt, hat Bitfarms Ltd. weitere 60 Millionen CAD von institutionellen Anlegern angezogen. Diese Entwicklung ist ein Spiegelbild des steigenden Interesses und der steigenden Nachfrage nach Bitcoin-Mining, getrieben durch die wachsende Hashrate und die kontinuierliche Bereitstellung neuer Mining-Geräte. Währenddessen sehen Investoren über traditionelle Mining-Unternehmen hinaus, um von innovativen und revolutionären Projekten im Krypto-Mining zu profitieren. Diese neuen Ansätze bieten ein enormes Wachstumspotenzial, wobei sie nicht nur die Einstiegshürden für das Mining minimieren, sondern auch die Sicherheit durch fortschrittliche Blockchain-Technologien maximieren. Erfahren Sie nun alles über Bitfarms und die Revolution des Krypto-Minings.

Was ist Bitfarms Ltd.?

Bitfarms Ltd. ist seit seiner Gründung im Jahr 2017 zu einem der weltweit führenden Unternehmen im Bitcoin-Mining aufgestiegen. Das in Kanada ansässige Unternehmen hat sich durch die Errichtung vertikal integrierter Mining-Farmen und die Entwicklung eigener Datenanalyse-Systeme einen Namen gemacht.

Die Vision von Bitfarms war es stets, die Führungsrolle in der sich rasch entwickelnden Welt des Kryptowährungs-Minings zu übernehmen, ein Sektor, der sich durch seine dynamische Natur und technologische Fortschritte auszeichnet.

Mit elf betriebenen Farmen in Kanada, den Vereinigten Staaten, Paraguay und Argentinien hat Bitfarms seine Präsenz im Krypto-Mining global ausgebaut. Diese internationale Expansion ermöglichte es Bitfarms, seine Mining-Kapazitäten zu erhöhen und von verschiedenen geografischen Standorten und den damit verbundenen Vorteilen zu profitieren. Die geografische Diversifikation sichert Bitfarms gegen regionale Risiken ab und ermöglicht es dem Unternehmen, von günstigeren Strompreisen und lokalen Vorschriften zu profitieren.

Die finanzielle Entwicklung von Bitfarms ist ein Zeugnis seines Erfolgs. Mit einem beeindruckenden Wachstum des Aktienwerts in diesem Jahr um 145,47 % hat das Unternehmen die Preisentwicklung von Bitcoin (126,30 %) übertroffen und demonstriert seine Fähigkeit. Diese Leistung ist unter anderem auf die Attraktivität des Krypto-Minings zurückzuführen, dessen Projekte in der Regel stärker als etwa Bitcoin selbst steigen.

Das Bitcoin-Mining, das Kerngeschäft von Bitfarms, steht vor verschiedenen Herausforderungen und Chancen. Die zunehmende Komplexität des Minings, die Schwankungen im Preis von Bitcoin und die ständige Notwendigkeit technologischer Innovationen stellen das Unternehmen vor Herausforderungen.

Kürzliche Investitionen und Zukunftspläne

Nun erfolgte kürzlich eine Investition von 60 Millionen CAD von US-amerikanischen institutionellen Investoren. Diese Investition soll für den Erwerb zusätzlicher Kryptominer, die Erweiterung der Infrastruktur und die Stärkung des Betriebskapitals verwendet werden.

Diese strategischen Schritte zielen darauf ab, Bitfarms Position in der hart umkämpften Welt des Krypto-Minings zu stärken und seine Fähigkeit zu erweitern, auf Marktveränderungen zu reagieren und von ihnen zu profitieren. Bitfarms Ltd. hat dafür kürzlich eine private Platzierung in den USA durchgeführt, bei der es etwa 60 Millionen CAD durch die Ausgabe von 44.444.446 Stammaktien für 1,35 CAD pro Aktie erzielt hat.

Private Placements: Einblick und Beschränkungen für Kleinanleger

Private Placements ermöglichen Investoren, an privat vereinbarten Eigenkapitalinvestitionen teilzunehmen. Diese Finanzierungsformen fallen in der Regel unter Regulation D und ermöglichen es sowohl öffentlichen als auch nicht öffentlichen Unternehmen, Kapital von ausgewählten Investoren zu beschaffen, ohne die umfangreichen Berichtsanforderungen öffentlicher Angebote erfüllen zu müssen​​.

Ein wesentliches Element von Private Placements ist die Teilnahmeberechtigung. In den meisten Fällen müssen Investoren als „Accredited Investors” qualifiziert sein, was bedeutet, dass sie entweder ein hohes Nettovermögen oder ein erhebliches Einkommen aufweisen müssen, wie von der Securities and Exchange Commission (SEC) definiert.

Diese Voraussetzung schränkt die Teilnahme von Kleinanlegern erheblich ein, da sie in der Regel nicht die finanziellen Kriterien eines akkreditierten Investors erfüllen​​.

Obwohl die SEC in einigen Fällen bis zu 35 nicht akkreditierten Investoren die Teilnahme erlauben kann, unterliegt dies bestimmten Bedingungen. Diese Ausnahmen sind jedoch nur wenige und bieten Kleinanlegern nur begrenzte Möglichkeiten, an solchen privaten Platzierungen teilzunehmen.

Folglich bleiben die meisten Private Placements außerhalb der Reichweite des durchschnittlichen Privatanlegers, der sich auf öffentliche Märkte und traditionellere Anlageformen beschränken muss.

Finanzgrößen investieren in Bitcoin Mining und Hashrate erreichte neue Rekorde

Die zunehmende Schwierigkeit im Bitcoin-Mining, gemessen an der Anzahl der erforderlichen Hashes zur Findung eines neuen Blocks, deutet auf eine wachsende Beliebtheit und Attraktivität des Krypto-Minings hin.

Diese Zunahme wird durch eine Reihe von Faktoren angetrieben, darunter der Anstieg der Bitcoin-Preise durch das Bitcoin-ETF-FOMO und die steigende Popularität von Protokollen wie Ordinals, die eine höhere Rentabilität für Miner ermöglichen und zu einer kontinuierlichen Bereitstellung von mehr Mining-Geräten führen​​.

Im November 2023 erreichte die Bitcoin-Mining-Schwierigkeit laut Coinwarz einen neuen Höchststand von 64,68 Billionen Hashes, was auf die gestiegene Leistungsfähigkeit und das Engagement der Miner im Netzwerk hinweist​​.

Diese steigende Tendenz ist ein Zeichen für das wachsende Interesse und die steigende Nachfrage nach Bitcoin-Mining, da immer mehr Miner dem Netzwerk beitreten und zur Sicherheit und Stabilität der Blockchain beitragen​​​​​​.

Große Finanzinstitutionen wie BlackRock und Vanguard haben ebenfalls erhebliche Investitionen in Bitcoin-Mining-Unternehmen getätigt. BlackRock, der weltweit größte Vermögensverwalter mit einem Vermögen von 9 Billionen US-Dollar, hat bedeutende Anteile von Marathon Digital Holding und Riot Blockchain in Höhe von insgesamt 384 Millionen US-Dollar erworben​​​​.

Vanguard besitzt etwa 10 % der Bitcoin-Miner Riot Platforms und Marathon Digital, was das wachsende institutionelle Interesse an diesem Sektor unterstreicht​​. Diese Investitionen von BlackRock und Vanguard in Bitcoin-Mining-Unternehmen zeigen das Vertrauen großer Finanzakteure in das Potenzial des Krypto-Minings und dessen Rolle in der zukünftigen Finanzlandschaft.

Bitcoin Minetrix: Eine attraktivere Investmentoption

Durch die Demokratisierung des Krypto-Minings hat Bitcoin Minetrix die Einstiegshürden für das Mining erheblich reduziert. Anleger benötigen keine teure Hardware, spezialisierte Software, Expertise und Zeit für Installation und Management.

Der Zugang zum Mining ist damit für ein breiteres Publikum zugänglich, sodass Bitcoin nicht mehr zum großen Anteil von unter anderem BlackRock und anderen Finanzgrößen abgesichert werden muss.

Die Sicherheit im Krypto-Mining soll durch die Tokenisierung maximiert werden. Bitcoin Minetrix nutzt Blockchain-Technologie, um alle Vorgänge transparent und sicher zu gestalten. Dies schafft ein hohes Maß an Vertrauen und Zuverlässigkeit für die Anleger und steht im starken Kontrast zu den nicht selten betrügerischen Cloud-Mining-Anbietern.

Bitcoin Minetrix will zur Absicherung des Bitcoin-Netzwerks beitragen und für die Dezentralisierung des Krypto-Minings und sogar von Bitcoin selbst sorgen. Dies stärkt das gesamte Bitcoin-Ökosystem und macht es widerstandsfähiger gegen Angriffe und Manipulationen.

Dabei ermöglicht Bitcoin Minetrix erstmalig die Tokenisierung des Minings und durch das revolutionäre Stake-to-Mine-Verfahren. Bei diesem erhalten Investoren durch das Halten von Coins Mining-Credits. Diese können wiederum für Hashpower und das Schürfen von Coins verwendet werden, was den Prozess für Anleger vereinfacht und attraktiver macht.

Das hohe Verkaufstempo des Presales von Bitcoin Minetrix und die Möglichkeit, von hohen Staking-Renditen von bis zu 136 % pro Jahr zu profitieren, machen es zu einer attraktiven Investitionsmöglichkeit. Zudem führen die schrittweisen Preiserhöhungen zu Buchgewinnen für frühzeitige Investoren.

Mining-Projekte wie Bitcoin Minetrix profitieren von einer ähnlichen Sicherheit wie Bitcoin selbst. Sie wirken oft als Hebel auf das Asset, wodurch Anleger zudem meist überdurchschnittlich profitieren können.

Kleinere und innovativere Projekte bieten zudem ein größeres Wachstumspotenzial. Zudem können besonders vor Ausbruch eines größeren Bullenmarktes die Mining-Projekte rund 1/10 günstiger erworben werden.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de, Coincierge.de, P2E-News.com und News.de.

