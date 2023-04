Bitcoin verläuft seitwärts während Meme Coin Love Hate Inu alle Erwartungen übertrifft

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Wie so oft am Wochenende kommt es auch an diesem Samstag nicht zu einer nennenswerten Veränderung beim Bitcoin-Kurs. Seit dem Erreichen des neuen Jahreshochs über der 29.000 Dollar Marke hat es noch nicht gereicht, um die psychologisch wertvolle Grenze von 30.000 Dollar zu Überschreiten. Das dürfte aber nur noch eine Frage der Zeit sein, da sich der Bitcoin zum Ende der Woche hin stabil über 28.000 Dollar hält. Währenddessen wird der neue Meme-Coin Love Hate Inu scheinbar ununterbrochen von Investoren gekauft und hat inzwischen sogar mehr als 3 Millionen Dollar erreicht.

Der gesamte Markt hat sich in den letzten 24 Stunden nicht wirklich vom Fleck bewegt. Laut Coinmarketcap liegt der Wert aller Kryptowährungen um 0,08 % tiefer bei 1,182 Billionen Dollar. Bitcoin macht davon allein 46,4 % aus und kommt auf eine Marktkapitalisierung von fast 550 Milliarden Dollar. Mit einem aktuellen Kurs von 28.367 Dollar bedeutet das in den letzten 7 Tagen ein Plus von 3 %.

Damit wurde der März als dritter Monat in Folge im Plus abgeschlossen, mit deutlich höheren Gewinnen als im Februar. Allerdings ist das aktuelle Kursniveau schon vor 2 Wochen zum ersten Mal erreicht worden und seitdem scheint ein Impuls zu fehlen, um den Kurs auf 30.000 Dollar zu pushen. Regulierungsmaßnahmen und strengere Kontrollen auf Kryptobörsen stehen im Raum und könnten Investoren noch abhalten. Zumindest die Ungewissheit, bis es Klarheit gibt.

Kommt man mit den US-Behörden auf einen Konsens, können auch entsprechende Entwicklungen stattfinden. Bis es soweit ist, hängen aber viele Kryptobörsen und Investoren in der Luft und solange man sich nicht einig, als was Kryptowährungen überhaupt eingestuft werden sollen, kann man auch keine entsprechenden Maßnahmen treffen und mit der Situation angemessen umgehen.

Der RSI beruhigt sich durch den Seitwärtsverlauf der letzten Tage immer mehr und würde schon einen weiteren Anstieg zulassen, ohne dass man zu sehr in den überkauften Bereich geraten würde. Es ist also davon auszugehen, dass beim Erreichen der 30.000 Dollar Marke noch genug Dynamik aufkommt, um den starken Widerstand bei 32.000 Dollar auszutesten. Hier dürfte es dann aber zu einem Rücksetzer kommen, der der BTC-Kurs auch nochmal zurück unter die 30.000 Dollar Marke schicken dürfte, bevor ein Anstieg auf über 32.000 Dollar gelingt. Abzuwarten bleibt natürlich, welche weiteren Schritte die Behörden gegen Kryptowährungen im April einleiten. Hier kann es auch nochmal zu einem starken Dämpfer kommen, sodass auch ein Rückgang auf 25.000 Dollar nicht auszuschließen wäre.

Love Hate Inu kennt nur eine Richtung

Der Markt blickt gespannt auf die nächsten Schritte der Behörden und einige Beobachter halten sich deshalb noch zurück. Währenddessen kennt man bei Love Hate Inu nur eine Richtung. Der Vorverkauf läuft unglaublich stark an, sodass inzwischen schon mehr als 3 Millionen Dollar durch den Verkauf des LHINU-Tokens zustande gekommen sind.

Bei Love Hate Inu handelt es sich um einen neuen Meme-Coin, der mit seinem innovativen Vote 2 Earn Konzept auch einen echten Usecase bringt und schon bald die milliardenschwere Meinungsforschungsindustrie umkrempeln könnte. Während inzwischen niemand mehr am Telefon von irgendeinem Callcenter zu verschiedenen Themen befragt werden will, wird es für Unternehmen immer schwieriger, die Meinung ihrer Kunden zu erfahren. Unsummen werden investiert, um Kunden dazu zu bringen, den Service zu beurteilen oder vielleicht eine Bewertung für ein Produkt abzugeben.

Bei Love Hate Inu kann die Community neben den witzigen Meme-Umfragen, die das Potenzial haben, in den sozialen Medien viral zu geben, eben auch Umfragen zu ernsten Themen erstellen und wer daran teilnimmt, wird mit dem LHINU-Token belohnt. Um teilnehmen zu können. müssen aber auch token gestaket werden, wodurch der Abstimmungsprozess verifiziert und dennoch anonym ist. Eine Manipulation durch Bots oder Ähnliches ist so ausgeschlossen. Neben Privatpersonen könnte Love Hate Inu also auch schon bald eine beliebte Plattform für Unternehmen werden, die ihre Kunden besser kennenlernen und binden wollen.

Damit hat der $LHINU das Potenzial, schon bald nach dem Listing an den Kryptobörsen durch die Decke zu gehen. Aktuell deutet zumindest alles darauf hin, dass das Konzept ankommt und der starke Vorverkauf, der mehr als 3 Millionen Dollar in so kurzer Zeit umsetzt, ist ein weiterer Hinweis für eine mögliche Kursexplosion nach dem Launch. Wer jetzt noch im Presale einsteigt, profitiert auch noch von mehreren Preiserhöhungen, die bis zum Listing noch geplant sind. So ergibt sich bereits vorher ein Buchgewinn.

