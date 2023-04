C+Charge nun öffentlich handelbar und bringt Elektromobilität ins Metaverse

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Vorverkauf von C+Charge konnte in diesem Jahr trotz des schwierigen Umfeldes des Bärenmarktes rasant eine Finanzierungssumme in Höhe von 3,5 Mio. US-Dollar einnehmen. Abgeschlossen wurde der Presale am 29. März, wobei die ersten Investoren die Token noch für einen Preis in Höhe von 0,013 US-Dollar erwerben konnten. Der erste Notierungspreis an einer Kryptobörse lag dann 80,77 % höher bei 0,0235 US-Dollar. Was genau hinter dem revolutionären ESG-Coin steckt und wie sich da Projekt in letzter Zeit entwickelt hat, wird nun im folgenden Beitrag vorgestellt.

C+Charge wurde auf ersten Kryptobörse gelistet

Nur zwei Tage nach Abschluss des Vorverkaufs wurde der Token bereits am 31. März für den öffentlichen Handel freigegeben. Für das Debüt hat sich der ESG-Coin dabei die große, zentrale Kryptobörse BitMart ausgesucht. Alle nicht im Presale verkauften Token werden über Burnings vernichtet, wobei bereits die Ersten im Umfang von mehr als 71 Mio. CCHG stattgefunden haben. Somit profitieren alle Investoren von einer Wertsteigerung der übrigen Token.

C+Charge (CCHG) will be listed in less than 5 hours! @C_Charge_Token



Trading pair: CCHG/USDT

Trade feature:3/31/2023 11:00 AM UTC

Withdrawal feature:4/1/2023 11:00 AM UTC



Details:https://t.co/THylhIjxla

Trade:https://t.co/FH3Hgy0zMH pic.twitter.com/0YTuIJPivt — BitMart Research (@BitMartResearch) March 31, 2023

BitMart notiert derzeit auf Platz 23 der wichtigsten zentralen Kryptobörsen auf der Kryptodatenwebsite CoinMarketCap. Dabei erzielte sie heute ein tägliches Handelsvolumen in Höhe von 468,1 Mio. US-Dollar und kommt auf 1,55 Mio. wöchentliche Nutzer. Zwar wurde die Notierung auf BitMart noch nicht auf CoinMarketCap angezeigt, jedoch kann der Token über die Website der Kryptobörse gefunden werden.

Ebenso ist der CCHG-Token auch auf der bedeutenden dezentralen Kryptobörse PancakeSwap in unterschiedlichen Handelspaaren verfügbar. Dieser Eintrag ist auch schon über die Kryptodatenseite auffindbar. Hinzu sollen jedoch noch weitere Kryptobörsen kommen, wobei zusätzliche Details zu den Notierungen in Zukunft auf den sozialen Medien veröffentlicht werden.

Revolution des Marktes der Elektrofahrzeug-Ladestationen

C+Charge sorgt für eine Demokratisierung des CO₂-Emissionsmarktes. Denn bisher waren die Erlöse aus dem Verkauf des Kohlenstoffguthabens nur den nachhaltigen Unternehmen wie Tesla vorbehalten, welche dadurch Millionen US-Dollar verdient haben. Die Verbraucher, welche die Leistung jedoch durch die Wahl von Elektrofahrzeugen vollbracht haben, wurden bisher noch ausgeschlossen. Dieser Umstand soll sich nun jedoch mit der innovativen Lösung von C+Charge ändern.

Durch das einzigartige Geschäftsmodell setzt sich C+Charge von dem bisherigen Angebot ab. Denn es vergütet den Verbrauchern für das Aufladen ihrer Elektrofahrzeuge erstmalig das eingesparte CO₂ in Form von verifizierten Emissionsguthaben. Dieses können sie dann entweder wie eine Vermögensanlage halten, verkaufen oder aber in NFTs umtauschen, um somit den eigenen CO₂-Fußabdruck zu verkleinern. Zudem werden die Nutzer auf diese Weise auch finanziell motiviert, um sich für den Klimaschutz durch die Elektromobilität und C+Charge zu engagieren.

Genutzt werden soll das universelle und nahtlose P2P-Zahlungsnetzwerk von dem Kooperationspartner Perfect Solution Turkey in 20 % der Ladestationen des Landes. Zudem entwickelt C+Charge jedoch auch eigene Elektrotankstellen, welche ausschließlich mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Somit soll das Klima bestmöglich geschützt werden und gleichzeitig können sich die Nutzer höhere Belohnungen verdienen. Außerdem profitiert das ESG-Start-up daher auch von der Unterversorgung an Lademöglichkeiten, welche im Angesicht des EU-Verkaufsverbots von Neuwagen mit Verbrennungsmotoren sowie der Zunahme von Elektromobilen sogar noch einmal zunehmen dürfte.

App bereits veröffentlicht

Schon vor Abschluss des Vorverkaufs wurde am 9. März bereits die Betaversion der App von C+Charge veröffentlicht. Sie beinhaltet schon einige der Grundfunktionen, zu denen die geolokalisierte Suche von Ladestationen, Belohnungen und ein Merchandise-Shop gehören. In Kürze sollen dann auch die im Whitepaper angekündigten Funktionen hinzukommen. Zu ihnen gehören unter anderem Überwachung von Kohlenstoffemissionen, Berechnung der Wartezeit und Umwandlungsfähigkeit des CO₂-Emissionsguthabens in NFTs.

Bringt die Mobilität durch Metaverse ins nächste Zeitalter

C+Charge versucht sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und konnte in diesem Zusammenhang schon einige Partnerschaften aufbauen. Neben Perfect Solution Turkey ist es Flowcarbon, welches das freiwillige, zertifizierte Kohlenstoffemissionsguthaben in Form des GNT-Tokens (Goodness Native Token) vergütet. Dieser gewährt dabei das Recht zur Emission einer Tonne CO₂. Unterstützt wird es unter anderem von a16z Crypto, Samsung Next und Invesco.

Zudem wurde auch eine weitere Partnerschaft mit Recharge eingegangen, durch welche künftig kettenübergreifendes Staking ermöglicht wird. Ebenso erhalten die Anleger die Möglichkeit, an Tauschprogrammen für CO₂-Emissionsguthaben teilzunehmen. Zudem soll sich auf diese Weise dem koreanischen Markt der Ladeinfrastruktur geöffnet werden.

Partnership announcement @C_Charge_Token @PixiaAi



PixiaAi is our strategic partner that allows EV drivers to create #NFTs of their vehicles and immerse them into the #metaverse



Join our #presale today https://t.co/ixe18bPqzI pic.twitter.com/KIDVKMBRKh — C+Charge (@C_Charge_Token) March 27, 2023

Seit Neustem widmet sich C+Charge auch verstärkt dem NFT-Markt sowie dem Metaversum. In diesem Bereich wurden gleich zwei unterschiedliche Partnerschaften aufgebaut. Dabei sollen die Nutzer in C+Charge durch Kooperationen mit Pixia, The Waygate und XManna sich und ihr Auto einscannen sowie daraus 3D-NFTs erstellen können. Diese werden dann auch im Metaversum verwendet, wo sie einige weitere Funktionen und Features freischalten. Beispielsweise können die Emissionsguthaben visualisiert, Versicherungsfälle dokumentiert und Verkäufe präsentiert werden.

