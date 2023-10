Chimpzee nähert sich Presale-Ziel - letzte Chance, um Token mit Rabatt zu erwerben

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die hohe Relevanz des Tokens im Meme-Coin- und Nachhaltigkeitsmarkt hat in den letzten Tagen zu einem starken Anstieg der Vorverkaufszahlen geführt.

Die neue Krypto-Sensation Chimpzee nähert sich nämlich dem Ende ihres Vorverkaufs. Dabei hat das Projekt bereits 1,7 Mio. $ seines Vorverkaufsziels gesammelt. Die hohe Relevanz des Tokens in den Märkten für Meme-Münzen und Nachhaltigkeit hat in den letzten Tagen zu einem starken Anstieg des Interesses im Presale geführt.

Jedes Vorverkaufsziel ist mit einer Spende verbunden

Chimpzee möchte mit dem Abschluss neuer Vorverkaufs-Meilensteine bestimmte Ziele erreichen, um sein Engagement für den Schutz der Wildtiere zu verdeutlichen.

So hat das Projekt beispielsweise mit der Pflanzung von 1200 Bäumen zur Wiederaufforstung des brasilianischen Regenwaldes beigetragen, 15.000 Dollar für die Erhaltung einer letzten Herde von Wüstenelefanten gespendet und 20.000 Bäume in Guatemala gepflanzt.

Beim Erreichen des letzten Meilensteins kündigte Chimpzee eine Spende an, um den vergessenen Tieren in der vom Krieg zerrissenen Ukraine zu helfen.

CONGRATULATIONS!

CHIMPZEE ACHIEVES ANOTHER RAISE GOAL!



Chimpzee is going to make a donation to the Forgotten Animals to help save these forgotten animals from war torn Ukraine and burn another 1 Billion tokens tomorrow dropping the total supply to 36 Billion tokens!



The… pic.twitter.com/VmBixxrpZ8 — Official Chimpzee Project (@RealChimpzee) October 22, 2023

Während die Spenden dem Allgemeinwohl gewidmet sind, wird jeder Meilenstein auch von einem Token-Burning begleitet, das den frühen Investoren zugutekommt. Zum Beispiel führte der letzte Vorverkaufsmeilenstein zum Verbrennen von 1 Milliarde Token, wodurch das Gesamtangebot auf 36 Milliarden Token reduziert wurde.

Dies ist Teil der laufenden Bemühungen von Chimpzee, das Gesamtangebot an CHMPZ-Tokens zu verringern. Der Verbrennungsmechanismus ist darauf ausgerichtet, eine günstige Preisdynamik für frühe Investoren zu unterstützen.

Der voll funktionsfähige Chimpzee-Shop wird bald eröffnet

Vor einigen Tagen wurde der Chimpzee Shop zur Erkundung eröffnet. Dieser bietet derzeit eine Vielzahl von Produkten wie T-Shirts, Tanktops und Tassen mit aussagekräftigen Botschaften an, die den Schutz von Wildtieren und den Klimaschutz fördern.

Mit den Produkten will Chimpzee eine Gemeinschaft von umweltbewussten Nutzern aufbauen und ihnen die Möglichkeit geben, ihr Engagement für eine grünere Zukunft zu zeigen. Die aktuelle Version des Chimpzee Shops ist die erste Phase.

In dieser aktuellen Phase beschränkt sich die Funktionalität auf das Durchsuchen der verschiedenen Waren auf der Website und das Anlegen von persönlichen Shop-Konten. Die Kauffunktionalität ist im Moment noch deaktiviert. Aber nach Qualitätskontrollen und abschließenden Verhandlungen mit dem Zahlungsanbieter wird der voll funktionsfähige Shop in Betrieb gehen, in dem die Nutzer Chimpzee-Ausrüstung kaufen und CHMPZ-Token als Belohnung verdienen können.

Wildtierschutz mit Blockchain-Effekt

Chimpzee engagiert sich stark für den Schutz von Wildtieren und revolutioniert diesen Bereich durch die Einführung von Krypto-Incentivierung und Blockchain-Tokenisierung.

Chimpzee hat einen Teil seiner Gewinne dazu bestimmt, legitime Umweltprojekte zu unterstützen und arbeitet mit Organisationen wie der WILD Foundation, Rainforest Rescue, The Giving Block und One Tree Planted zusammen.

Da Chimpzee neue Meilensteine in seinem laufenden Vorverkauf erreicht, der inzwischen die 1,7-Millionen-Dollar-Marke überschritten hat, wird das Projekt weiterhin zu sinnvollen Initiativen beitragen.

Eine weitere wichtige Säule von Chimpzee ist sein Belohnungssystem. Zusätzlich zum Staking können die Nutzer auf der Plattform Geld verdienen, indem sie sich an den Plattformen shop2earn, play2earn oder trade2earn beteiligen. Sie ermöglichen es den Nutzern, Belohnungen zu verdienen und zu verfolgen.

Eine dieser drei Plattformen ist der Chimpzee Shop. Innerhalb dieses Ökosystems haben die Nutzer mehrere Möglichkeiten, über das Einkaufen hinaus Prämien zu verdienen, einschließlich der Teilnahme an den Play-to-Earn- und Trade-to-Earn-Bereichen.

Umweltbewusste Nutzer können mit Chimpzee ein zusätzliches Einkommen erzielen und gleichzeitig einen aktiven Beitrag zur Erhaltung unseres Planeten leisten. Der NFT-Marktplatz von Chimpzee befindet sich derzeit in der Entwicklung.

Gegen die Volatilität

Chimpzee hat Staking- und Burning-Mechanismen eingeführt, um die Stabilität des Wertzuwachses auch angesichts der häufigen Marktschwankungen zu gewährleisten. Sie sollen die Inhaber des NFT-Passes durch die Aussicht auf Belohnungen ermutigen. Durch die Verbrennung wird das Token-Angebot schrittweise reduziert.

Beides ermöglicht es frühen Investoren, ihre Vorteile zu maximieren, während das Projekt weiterwächst.

Chimpzee just burned another 1 Billion tokens dropping the total supply to 36 Billion now!



We are going to announce our next raise goal this week and will put together a new press release to announce this achievement!



The Chimpzee Army united once again to help these… pic.twitter.com/mgUF2y5js4 — Official Chimpzee Project (@RealChimpzee) October 22, 2023

Letzte Chance auf CHMPZ im Presale

Es gibt zwei primäre Investitionen bei Chimpzee. Die erste davon sind Chimpzee-Krypto-Token, die als Zahlungsmittel und Belohnungen innerhalb des Ökosystems verwendet werden. Die nächste Option sind die Chimpzee NFT-Pässe, die das Verdienstpotenzial der Inhaber über die shop2earn-, play2earn- und trade2earn-Plattformen erhöhen.

Der Vorverkauf von Chimpzee befindet sich jetzt in der letzten Phase. Dieser dürfte in wenigen Tagen ausverkauft sein und hat bereits 1,7 Millionen Dollar eingesammelt. Frühe Investoren können sich während des Vorverkaufs attraktive Boni (bis zu 4x) und Rabatte sichern.

Um die durchschnittlichen Kosten unter Berücksichtigung des Bonus zu berechnen, besuchen Anleger einfach http://chimpzee.io/calculate.

Sobald der Vorverkauf beendet ist, könnte sich der Token von Chimpzee positiv entwickeln. Das Potenzial könnte zwischen dem 10- und 12-fachen liegen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.