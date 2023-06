Darum könnte XRP explodieren und dieser Krypto-Presale durchstarten

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Gerichtsfall von Ripple beschäftigt die Kryptowelt schon seit einiger Zeit. Nun wurden neue Details gelüftet, welche trotz der harten Vorgehens gegenüber Binance und den neuen Vorwürfen der SEC gegenüber anderen Kryptowährungen wieder für Optimismus bei den Anlegern sorgen könnten. Wie sich der Fall nun weiterentwickeln könnte, warum XRP explodieren könnte und was dies alles für den Rest des Kryptomarktes bedeutet, wird nun im Folgenden vorgestellt.

Ripple (XRP) hat gute Chancen im Streit mit der SEC

Aktuelle Entwicklungen im Ripple-Gerichtsfall haben neue Hoffnungen geweckt. Insbesondere die sogenannten „Hinman Files“ haben eine wichtige Rolle gespielt. Sie beziehen sich auf William Hinman, den ehemaligen Direktor der Abteilung für Unternehmensfinanzen der SEC, der in einer früheren Rede Ethereum und Bitcoin nicht als Wertpapiere charakterisierte.

Ripples Anwälte argumentieren, dass, wenn Ethereum, das auch ein ICO durchgeführt hat, keine Wertpapiere sind, XRP ebenfalls keine Wertpapiere sein sollte. Sie streben an, Hinmans frühere Aussagen als Beweis zu nutzen, dass die SEC keine klaren Richtlinien für Kryptowährungen hat.

Another win for transparency! Unredacted Hinman emails to be publicly available soon – stay tuned as the lawyers work through the mechanics to make that happen. https://t.co/o6puPypRHd https://t.co/qmaLVeQaP8 — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) May 16, 2023

Im Licht dieser neuen Informationen äußerte Ripples Anwalt Optimismus bezüglich des Ausgangs des Falles. Er betonte, dass diese Entwicklungen die Position von Ripple stärken könnten, weil sie auf Inkonsistenzen in der Haltung der SEC hinweisen.

Die Chancen für Ripple stehen laut ihm nun besser, aber der endgültige Ausgang des Falles bleibt ungewiss und hängt von der Interpretation des Gerichts ab. Ein Sieg für Ripple könnte einen bedeutenden Präzedenzfall für die Kryptoindustrie darstellen und weitere Klarheit über die regulatorische Landschaft schaffen.

Im Angesicht dessen könnten sich dann möglicherweise auch die jüngsten Anschuldigungen in der Auseinandersetzung mit Binance, dass SOL, MATIC, ADA, BNB, FIL, SAND, MANA, ALGO, BUSD, AXS, COTI und ATOM ebenfalls Securities seien, wieder positiver entwickeln. Dabei blieben ETH und XRP jedoch unerwähnt.

Möglicherweise sollen solche Aussagen auch für Angst unter den Kryptoinvestoren sorgen. Schließen würden diese eine Konkurrenz zu den geplanten CBDC sein, also den von den Regierungen ausgestellten Kryptowährungen. Das Problem an diesen liegt jedoch in der zentralen Verwaltung und somit auch Korrumpierbarkeit, im Gegensatz zu den dezentralen Kryptowährungen.

Weitere Argumente für einen Anstieg von Ripple (XRP)

Es gibt jedoch noch weitere Argumente, welche für einen Anstieg von Ripple sprechen. Die Partnerschaften von Ripple mit internationalen Banken und Finanzinstitutionen, welche kontinuierlich ausgebaut werden, könnten den XRP-Preis in die Höhe treiben.

Im Vergleich zu Bitcoin hat XRP auch technologische Vorteile, die ihm helfen könnten, die Krypto-Spitze zu erklimmen. Seine einzigartige Konsensalgorithmus und die schnelle Transaktionsgeschwindigkeit, ermöglichen es XRP, im Wettbewerb zu bleiben und möglicherweise sogar zu überholen.

Während die Krypto-Industrie mit regulatorischen Herausforderungen konfrontiert ist, scheint XRP in einer besseren Position zu sein. Denn Ripple arbeitet aktiv mit Regulierungsbehörden zusammen, um Transparenz und Compliance zu gewährleisten, was eine positive Wirkung auf den XRP-Kurs haben könnte.

Wall Street Memes erobert Kryptowelt im Sturm

Neben XRP gibt es einen aufstrebenden Presale, der die Kryptowelt im Sturm erobert. Mit seinem einzigartigen Geschäftsmodell und seiner revolutionären Community bietet dieser Presale Anlegern eine Chance, von Anfang an dabei zu sein.

Der von vielen bereits als König der Memecoins bezeichnete Wall Street Memes konnte schon zu Beginn aufgrund seiner großen Anhängerschaft von 1 Mio. Followern schon in den ersten 10 Tagen eine beeindruckende Finanzierungssumme von über 4,31 Mio. $ erzielen. Denn er ist eine Symbiose aus den aktivistischen Kleinanlegern von WallStreetBets und als Memecoin eine Parodie der inflationären und von ihnen als betrügerisch bezeichneten Fiatwährungen.

Dabei knüpft der Presale an den Erfolg der ersten NFT-Kollektion des Teams mit dem Namen Wall Street Bulls an. Sie wurde nach nur 32 Minuten ausverkauft und konnte 2,5 Mio. $ von begeisterten Investoren einwerben. Denn das Projekt ist aus der WallStreetBets-Community entstanden und will sich ebenfalls für fairere Währungssysteme einsetzen, welche wieder die Interessen der Mehrheit anstelle die weniger vertreten.

Der Revoluzzer der Memecoins mit Robin-Hood-Ambitionen zieht seinen Wert aus der Community und ihrer gebündelten Kraft. Daher sind auch 30 % der Token für Belohnungen für Unterstützer aus reserviert. Zudem hat das Team auch Kontakt mit Elon Musk, wie es auf Twitter mehrfach zu sehen ist.

Nur noch für kurze Zeit können die stark gefragten $WSM Token über den Vorverkauf mit einem Rabatt erworben werden. Aufgrund der hohen Nachfrage ist jedoch ein vorzeitiger Ausverkauf des Presales absehbar. Zudem profitieren insbesondere schnelle Investoren, da sie sich die günstigsten Verkaufspreise sichern können.

