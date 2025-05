Devisen: Euro gibt nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Freitag nachgegeben. Die Gemeinschaftswährung kostete am Nachmittag 1,1339 US-Dollar. Im frühen Handel hatte sie noch rund einen halben Cent höher notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1339 (Donnerstag: 1,1281) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8819 (0,8864) Euro.

Ökonomen erwarten nach Inflationsdaten aus der Eurozone weiterhin eine Leitzinssenkung durch die EZB in der kommenden Woche. In Spanien und Italien ging die Inflationsrate zurück. In Deutschland legte sie gemessen an dem europäischen Verbraucherpreisindex HVPI geringfügig zu. "Da die Teuerungsrate im Euroraum im Mai sogar genau ihrem Inflationsziel entsprochen haben dürfte - die entsprechenden Zahlen werden kommenden Dienstag veröffentlicht - dürfte die aktuelle Preisentwicklung die EZB wohl kaum davon abhalten, kommenden Donnerstag ihren Leitzins weiter zu senken", kommentierte Ralph Solveen, Volkswirt bei der Commerzbank. "Einen weiteren vorerst letzten Schritt um 0,25 Prozentpunkte erwarten wir dann für die EZB-Sitzung im September."

Die am Nachmittag in den USA veröffentlichten Konjunkturdaten waren überwiegend besser als erwartet ausgefallen. So sind die Einkommen der privaten Haushalte im April stärker gestiegen. Auch die Konsumausgaben legten zu. Das Konsumklima stagnierte im Mai laut einer zweiten Schätzung. Zunächst war allerdings ein Rückgang ermittelt worden.

Das Hin und Her beim Zollkonflikt bewegt weiter die Märkte. US-Präsident Donald Trump wirft China vor, sich nicht an eine Vereinbarung mit den Vereinigten Staaten im laufenden Handelsstreit zu halten. "Die schlechte Nachricht ist, dass China, was einige vielleicht nicht überrascht, seine Vereinbarung mit uns völlig gebrochen hat", erklärte Trump. Vor allem der Handelskonflikt zwischen den USA und China sorgt für Verunsicherung und belastet die Weltwirtschaft.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,84120 (0,83770) britische Pfund, 162,96 (163,47) japanische Yen und 0,9341 (0,9339) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold kostete am Nachmittag in London 3.274 Dollar. Das waren etwa 42 Dollar weniger als am Vortag./jsl/he