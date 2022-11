Die 8 besten Krypto Coins, um 2023 trotz Kryptowinter durchzustarten

Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu ? und wieder befindet sich der Kryptomarkt in einer Talfahrt. Seit die Krypto-Börse FTX letzte Woche ihre Insolvenz angemeldet hat befinden sich die Kurse auf Achterbahnfahrt. Die perfekte Gelegenheit also, um sich noch vor Weihnachten ein Krypto-Schnäppchen zu sichern und 2023 die Chance auf großartige Renditen zu haben.

RobotEra (TARO) als neues interaktives Metaverse

Du bist Metaverse-Fan und immer auf der Suche nach neuen Krypto-Games? Dann könnte RobotEra das Richtige für dich sein! In diesem neuen Metaverse-Spiel erhältst du zu Beginn deinen eigenen Roboter-Avatar und hilfst dann dabei mit, eine eigene Welt zu erschaffen.

Innerhalb des Spiels geht es um den Wiederaufbau der Welt, die durch einen Krieg zwischen Robotern und Menschen zerstört wurde. Jeder Spieler sucht sich zunächst einen von sieben virtuellen Kontinenten als seine Heimat aus. Damit wählt er auch eine von sieben Roboter-Fraktionen.

Anschließend geht es darum, Ressourcen zu sammeln, eine bessere Infrastruktur zu bauen und neue Kunst zu erschaffen. Dabei können sich die Spieler von Kontinent zu Kontinent bewegen, die Hauptstadt besuchen und an Wettkämpfen teilnehmen.

Für Creators besonders spannend: RobotEra möchten für seine Nutzer Unterhaltung, Abenteuer und Interaktion in das Spielerlebnis integrieren und es ihnen gleichzeitig ermöglichen, ihre eigenen Kreationen zu erschaffen. Daher beinhaltet das Spiel auch die Möglichkeit, völlig ohne Programmierkenntnisse digitale Kunstwerke, Musikstücke und ähnliches zu erschaffen. Diese Items entstehen in Form von NFTs und können anschließend verkauft werden.

Bis heute wurden innerhalb des RobotEra Vorverkaufs 9,2 Millionen TARO-Token verkauft und somit ein Startkapital von 180.000 US-Dollar eingenommen.

Mit RobotEra in das Metaverse investieren!

Dash 2 Trade (D2T) bietet All-in-One Trading-Plattform

Dieses neue Krypto-Projekt möchte allen Tradern zu mehr Erfolg und einer besseren Rendite verhelfen: Dash 2 Trade ist eine neue Trading-Plattform, die all die besten Trading Tools liefert. Dabei holt sie mit ihrer Funktionalität und Vielfältigkeit sowohl Anfänger als auch Profi-Trader ab.

Dash 2 Trade beinhaltet technische und soziale Trading Indikatoren, On-Chain-Analysen, Social Trading Tools und Listing-Warnungen. Außerdem gibt es einen Strategy Builder, einen Backtesting Bereich und eine Auto-Trading-API ? und damit ganz unterschiedliche Möglichkeiten, die eigenen Trading-Strategien möglichst umfangreich zu entwickeln.

Dazu kommt noch ein spezielles Feature zur Analyse von Vorverkäufen: Jeder auf der Plattform gelistete Vorverkauf erhält einen eigenen Dash Score. Anhand dessen kann anschließend die Qualität des Vorverkaufs bewertet werden und die Anleger können sich so informiert entscheiden.

Das Projekt Team setzt sich hier aus Profi-Tradern und Entwicklern, die bereits vorher gemeinsam eine Trading-Plattform entwickelt haben: Mit Learn 2 Trade haben sie sich jedoch anstatt auf Krypto auf den Aktienmarkt konzentriert.

Dash 2 Trade befindet sich momentan in der dritten von neun Vorverkaufsphasen und hat bisher insgesamt 6,8 Millionen US-Dollar Startkapital eingenommen. In der aktuellen Vorverkaufsphase ist je ein D2T-Token zu einem Stückpreis von 0,0513 US-Dollar erhältlich. Auch hier lohnt es sich, schnell zuzuschlagen: Mit jeder neuen Vorverkaufsphase steigt auch der Preis.

Hier direkt zum Dash 2 Trade Vorverkauf

Calvaria (RIA) setzt auf den Erfolg von NFT Trading Games

Calvaria: Duels of Eternity ist ein Krypto-Projekt, dass auf das Thema Play-2-Earn setzt: Dabei haben die Spieler die Möglichkeit über Games auf der Blockchain Geld zu verdienen. Doch damit möchte Calvaria nicht nur Blockchain-Gamer abholen: Mit einer Free-2-Play Version möchte das Calvaria Team auch traditionelle Gamer ansprechen.

Damit meinen sie beispielsweise Menschen, die gerne Handyspiele zocken aber sich bisher noch nicht mit dem Thema Blockchain auseinandergesetzt haben. Diese sollen innerhalb des Spiels immer wieder Informationen über die Vorteile und Verdienstmöglichkeiten der P2E-Version erhalten.

Inhaltlich handelt es sich bei Calvaria um ein klassisches NFT Trading Card Game: Die Spieler erhalten zum Start ein Kartendeck mit Charakteren. Durch Karten-Käufe oder Gewinne können sie ihr Deck vergrößern und der eigenen Spielstrategie anpassen. Außerdem können sie mit den Karten gegeneinander antreten.

Momentan kostet der Token 0,025 US-Dollar ? der Preis steigt jedoch mit jeder neuen Vorverkaufsphase an und die Token aus Phase 4 sind bereits zu 91% verkauft.

Mit Calvaria in Trading Card NFTs investieren!

IMPT (IMPT) bringt Blockchain und Umweltschutz zusammen

Blockchain und Umweltschutz ? auf den ersten Blick gehören diese beiden Begriffe sicherlich nicht zusammen. Doch IMPT, ein brandneuer, nachhaltiger Coin, möchte das ändern. Denn dieses Projekt möchte es ermöglichen, den kompletten CO?-Emissionshandel über die Blockchain abzuwickeln.

Das bedeutet: Der ökologische Fußabdruck eines jeden Verbrauchers wird transparenter, Firmen und Unternehmen setzen sich gemeinsam für den Klimaschutz ein und der CO?-Handel wird endlich transparent, zentral und einfach zugänglich.

Dafür entwickelt das Team rund um IMPT eine Shopping-Plattform, auf der für jede Transaktion ein CO?-Ausgleich stattfindet. Bisher haben sich schon 10.000 Marken zur Teilnahme bereit erklärt, die insgesamt über 2 Milliarden unterschiedliche Produkte bereitstellen werden.

Nutzen die Verbraucher diese Plattform für ihren Einkauf, dann erhalten sie für ihre Transaktionen IMPT Token gutgeschrieben. Ab einer bestimmten Menge können sie diese in ein CO?-Zertifikat in Form eines NFTs umtauschen und diesen dann verbrennen.

Momentan befindet sich IMPT in der zweiten von drei Vorverkaufsphasen. Ein Token ist damit noch zum Stückpreis von 0,023 US-Dollar erhältlich.

Jetzt direkt in IMPT investieren

Battle Infinity (IBAT) entwickelt ein vielfältiges Metaverse

Auch bei Battle Infinity setzt man auf die Themen GameFi, in Kombination mit dem Krypto-Trend Metaverse. Die Gaming Plattform bietet ihren Nutzern insgesamt sechs verschiedene Features, integriert in eine Metaverse-Welt.

Zu diesen gehören P2E-Spiele, Fantasy Sport und eine Battle Arena. Auch ein eigener NFT Marktplatz sowie Krypto-Handelsplatz sollen integriert werden.

Obwohl das Projekt erst im Sommer seinen Vorverkauf abschloss, konnte das Staking Konzept von Battle Infinity bereits starten: Beim Solo-Staking werden die IBAT-Token für vorher festgelegten Bereich gesperrt und die Nutzer verdienen darauf ein hohes APY. Beim Duo-Staking staken die Anwender ein Währungspaar ? zur Verfügung stehen beispielsweise BNB, ETH oder DOGE. Die dritte Option ist das Crates-Staking. Hier kauft man NFT-Kisten, erspielt sich dafür einen Schlüssel und kommt so an Gewinne mit unterschiedlicher Seltenheit.

Ethereum (ETH) nun als energieeffiziente Lösung für dApps

Unter dem aktuellen Krypto-Winter leiden besonders die beiden Platzhirsche, Bitcoin und Ethereum. Beide sind seit Januar 2022 um rund 75% im Wert eingebrochen! Doch besonders bei Ethereum dürfen Anleger dies als Schnäppchen sehen: Als führendes Netzwerk im Bereich Smart Contracts, NFTs und DeFi spricht dennoch einiges für Ether im Portfolio.

So ist Ether am Markt sehr gut etabliert und hat ein stetig wachsendes Anwendungsgebiet. In den Smart Contracts von Ethereum und seinen Layer-2-Netzwerken (TVL) gegenwärtig 62 Prozent des gesamten Kapitals aller Smart-Contract-Plattformen.

Außerdem konnte Ethereum im September seinen Konsensmechanismus von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake umstellen. Dadurch konnte die Ethereum Blockchain ihren Energieverbrauch um 99,95% reduzieren. Außerdem werden Transaktionen so inzwischen schneller abgewickelt.

All diese Faktoren dürfte Ethereums Monopol-Stellung langfristig weiter zementieren. Daher bietet der aktuelle Preis gute Einstiegschancen für langfristige Anleger, die auf Buy-and-Hold aus sind und ihr Geld in einen bereits etablierten Coin investieren möchten.

Litecoin (LTC) als zeit- und kostengünstige Variante zum Bitcoin

Der Litecoin gehört zu den Top 20 der beliebtesten Kryptowährungen ? und besonders heute konnte er mit plus 12% ordentlich an Wert zulegen. Als Abspaltung des Bitcoin entstanden, überzeugt er durch eine im Vergleich deutlich schnellere Transaktionsgeschwindigkeit. Außerdem arbeitet er mit einem effizienteren Hash-Algorithmus. Dadurch ist er eine zeit- und kostengünstige Variante zum Marktführer Bitcoin.

Spannend zu wissen: Mehr als 2.000 Händler und Geschäfte auf der ganzen Welt akzeptieren mittlerweile den Litecoin als Zahlungsmittel. Der Total Supply von Litecoin liegt bei 84 Millionen Token und diese werden durch Proof-of-Work nach und nach durch Miner geprägt.

Pancakeswap (CAKE) als DEX der Zukunft

PancakeSwap gehört zu den bekanntesten dezentralen Krypto-Börsen. Das Projekt startete 2020 und konnte innerhalb von zwei Jahren auf eine Marktkapitalisierung von 200 Milliarden US-Dollar anwachsen.

Auf PancakeSwap können die Nutzer ihre Token tauschen oder Liquidität für Farming bereitstellen. Das Projekt verwendet dafür ein automatisches Market-Maker-Modell: Das bedeutet, dass es keine Orderbücher gibt und stattdessen Liquiditätspools verwendet werden. Die Nutzer können so ein passives Einkommen erzeugen, indem sie selbst mit ihren Token Liquiditätsanbieter werden. Dies befähigt sie dazu, LP-Token zu farmen und CAKE-Token einzusetzen, um Belohnungen zu verdienen.

Im Laufe der Woche konnte der CAKE-Token stückchenweise an Wert gewinnen. Innerhalb der letzten 24 Stunden steht er bei 6% Wertzuwachs. Auch das Handelsvolumen schoss in letzter Zeit abrupt in die Höhe und liegt im 24-Stunden-Vergleich bei +70%.

