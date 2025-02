Dogecoin kaufen: Allzeithoch in 2025 möglich?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Während der Gesamtmarkt heute konsolidiert, läuft der Dogecoin ebenfalls seitwärts. Dennoch ist DOGE mit einem Kursverlust von 10 Prozent in der vergangenen Woche der schwächste Coin unter den zehn wertvollsten Kryptos. Hier fiel DOGE im Einklang mit SOL. 2025 gab es sogar einen Rücksetzer von rund 22,5 Prozent. Auch hier war keine andere Top 10 Kryptowährung schwächer unterwegs. Dennoch könnten auch deutliche Korrekturen eben Chancen auf einen günstigeren Einstieg bieten, bevor der Markt wieder bullischer für Meme-Coins und Dogecoin wird.

Dogecoin Prognose: 200 % Kurspotenzial für DOGE

Der hiesige Analyst verweist nun auf historische Muster von Dogecoin und erwartet eine neue Kurswelle, die den bisherigen Höchststand von 0,739 US-Dollar überschreiten könnte. Dabei stützt sich die Einschätzung auf frühere Bullenzyklen, in denen DOGE nach längeren Konsolidierungsphasen starke Kursanstiege verzeichnete.

Ein möglicher Anstieg um 200 Prozent wird anhand vergangener Bewegungen begründet, bei denen Dogecoin nach Phasen relativer Stabilität explosive Rallyes zeigte. Die Analyse deutet darauf hin, dass sich das aktuelle Preisverhalten ähnlich entwickelt – die Konsolidierung könnte zeitnah enden. Sollte sich dieses Muster wiederholen, könnte DOGE sogar noch in diesem Jahr auf ein neues Allzeithoch steigen. Nach Daten von CoinMarketCap wurde dieses im Jahr 2021 bei 0,7376 US-Dollar erreicht

Next $DOGE (Dogecoin) wave can send prices well above the current All Time Highs @ $0.73905!



A nearly +200% move to new ATHs could be coming and past performances show prices to be right on their way of doing so… https://t.co/zHoKlpkUEI pic.twitter.com/ltW2wM0Alx — JAVON MARKS (@JavonTM1) February 22, 2025

Auch andere Indikatoren deuten Kurspotenzial für DOGE an. Der Gaussian Channel ist ein technischer Indikator, der Marktzyklen anhand von gleitenden Durchschnitten und Volatilität analysiert. Dieser zeigt an, ob ein Vermögenswert sich in einer Aufwärts- oder Abwärtsphase befindet. Wenn sich der Preis innerhalb des grünen Kanals bewegt, deutet das auf eine bullische Marktstruktur hin. Ein Wechsel zu Rot signalisiert hingegen Schwäche.

#Dogecoin Gaussian Channel indicates the Green Channel and the Rally are still ongoing $Doge pic.twitter.com/YraCvfkiBA — Trader Tardigrade (@TATrader_Alan) February 22, 2025

Der Trader sieht nun eine Fortsetzung der Rallye, weil Dogecoin sich weiterhin im grünen Gaussian Channel befindet. In früheren Bullenzyklen führte dies oft zu weiteren Anstiegen. Solange sich DOGE oberhalb dieses Bereichs hält, bleibt der Aufwärtstrend intakt.

Die jüngste Abkühlung im Jahr 2025 könnte somit eine Einstiegschance bieten.

Dogecoin Alternative: Ist BTCBULL der bessere Meme-Coin?

Meme-Coins haben sich im Kryptomarkt als spekulative Anlageklasse etabliert, doch BTCBULL geht einen anderen Weg. Das Projekt kombiniert das bewährte Bitcoin-Branding mit der viralen Kraft von Memes und schafft so eine Verbindung zwischen Stabilität und spekulativem Potenzial. Während viele Meme-Coins ausschließlich von kurzfristigem Hype abhängen, setzt BTCBULL auf nachhaltige Mechanismen, die eine langfristige Wertsteigerung ermöglichen sollen. Denn BTC Bull ist eben nicht der nächste x-beliebige Hunde- oder Frosch-Meme-Coin. Vielmehr nutzt BTC Bull die Marke Bitcoin.

Direkt zum BTCBULL Presale

Ein zentraler Bestandteil ist die direkte Kopplung an Bitcoin. Statt allein auf Community-getriebene Nachfrage zu setzen, bietet BTCBULL seinen Haltern Airdrops in BTC an. Diese Ausschüttungen erfolgen bei Erreichen bestimmter Bitcoin-Kursmarken und dienen als zusätzlicher Anreiz für langfristiges Halten. Wer BTCBULL besitzt, profitiert somit indirekt von Bitcoin-Rallyes, da höhere BTC-Preise zu weiteren Token-Belohnungen führen. Dann erhalten die Anleger echte Bitcoins und profitieren zugleich von Kurssteigerungen bei BTC.

Zusätzlich verfügt BTCBULL über einen deflationären Mechanismus. Während Bitcoin weiterhin durch Mining neue Coins produziert, reduziert sich das BTCBULL-Angebot kontinuierlich durch geplante Token-Burns. Diese deflationäre Mechanik ist an die Kursentwicklung von Bitcoin gekoppelt, sodass mit jedem Anstieg um 50.000 US-Dollar weitere BTCBULL-Token aus dem Umlauf genommen werden.

Investoren können ihre BTCBULL-Token im Presale staken und erhalten dafür zusätzliche Token als Belohnung. Die aktuell hohe Rendite von 175 Prozent APY zieht frühe Anleger an und verringert gleichzeitig das verfügbare Angebot auf dem Markt. Der Presale-Preis steigt schrittweise an. Wer sich beteiligen möchte, kann BTCBULL über die Website erwerben und per ETH, USDT oder BNB tauschen. Bereits morgen steht hier die ncähste Preiserhöhung an.

Direkt zum BTCBULL Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.