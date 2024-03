Ethereum Kurs Prognose: Crash durch Upgrade- und ETF-Enttäuschung?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Nach dem anfänglichen Optimismus haben immer mehr die Bären die Kontrolle über den Kryptomarkt gewonnen. Insbesondere für Ethereum hat sich die Nachrichtenlage zuletzt eingetrübt. Dabei ist es zu Enttäuschungen aufgrund des Ethereum-Upgrades und der Verzögerungen oder sogar des Ausbleibens der ETFs gekommen. Welche Auswirkungen dies auf die Ethereum Kurs Prognose hat und ob es nun ein guter Zeitpunkt für Nachkäufe ist, wird in dem folgenden Beitrag thematisiert.

Enttäuschung des Ethereum-Upgrades

Durch das am 13. März integrierte Ethereum-Upgrade Daneb werden zwar die Gebühren für die Layer-2-Lösungen reduziert, allerdings soll es laut dem Experten für Krypto-Technologie, Eric Wall, dennoch unter bestimmten Bedingungen Spitzen geben.

Mithilfe des Blopspace kämen die L2-Rollups nur auf 100 bis 1.000 Transaktionen pro Sekunde. Ebenso könne man sich nicht darauf verlassen, dass die Gebühren niedrig bleiben, wenn der gesamte Blopspace beansprucht wird.

Dennoch sind die Transfers und Cross-Asset-Gebühren auf den Layer-2s Optimism, Arbitrum, Starknet und zkSync Era unter 0,01 USD gesunken. Dies entspricht einer bedeutenden Reduktion im Vergleich zu vorher.

Jetzt in Green Bitcoin investieren!

Allerdings gibt es auch andere Beispiele. Denn nicht alle haben so stark von dem Upgrade profitiert. So haben sich die Ergebnisse für die Layer-2s Loopring, zkSync Lite und Boba Network kaum verändert.

Dies hat die Schwierigkeit bewusst gemacht, die mit der gleichzeitigen Reduktion von Gebühren in einem dezentralen Netzwerk verbunden ist. Somit müssen noch weitere Schritte unternommen werden, um für eine gleichmäßige Verringerung zu sorgen.

Ebenso kam es zu einem Sequenzer-Fehler von der Ethereum-Layer-2 Polygon, dessen Zero-Knowledge-Ethereum-Virtual-Machine (zkEVM) einen Ausfall erlitt. Allerdings waren die anderen Netzwerke wie Polygon PoS und Polygon CDK nicht davon betroffen.

Verzögerung der Ethereum-ETFs sorgt für Enttäuschungen

Zuletzt hat die amerikanische Wertpapieraufsichtsbehörde SEC die Entscheidung über den Ethereum-ETF von VanEck und Grayscale verzögert. Begründet wurde es damit, dass sie noch etwas mehr Zeit benötigen, um alle wichtigen Punkte gegeneinander abzuwägen.

Zudem wurden Ermittlungen der SEC zu den Geschäften der Ethereum Foundation eingeleitet. Dabei wurden Dokumente von Unternehmen eingefordert, die am Ethereum ICO beteiligt waren. Dadurch könnte Ethereum als Wertpapier klassifiziert werden, was sich wiederum belastend auf die Genehmigungen der ETFs und den Kryptomarkt auswirken könnte.

Die Gründe für die Verzögerungen der SEC sind vermutlich auch politischer Natur. Denn die Senatorin Elizabeth Warren war bereits entsetzt über die Zulassung der Bitcoin-ETFs. Inzwischen haben sich auch die Senatoren Jack Reed und Laphonza Butler mahnend an den SEC-Vorsitzenden Gary Gensler gewandt.

Sie baten ihn darum, dass dieser keine weiteren Krypto-ETFs mehr genehmigen solle. Denn sie würden aufgrund des geringen Handelsvolumens leichter Betrug und Manipulationen ermöglichen, die eine Gefahr für Privatanleger darstellen.

Auch einige Anwälte haben sich zu den Ethereum-ETFs kritisch zu Wort gemeldet. So geht beispielsweise Scott Johnsson davon aus, dass die SEC einen Nicht-Korrelations-Einwand benötigt, um die Ethereum ETFs zu verbieten. Hinzu kommt, dass die SEC nicht ihre Argumente in den Rechtstreits mit Coinbase und Binance untergraben will.

Jedoch hat die CFTC (Commodities Futures Trading Commission) einen anderen Standpunkt als die SEC. Überdies könnte der Grayscale Ethereum Trust wie auch der Grayscale Bitcoin Trust bei der Genehmigung des Ethereum-ETFs behilflich sein. Daher rechnen einige Analysten noch bis Ende des Jahres mit einer Zulassung.

Jetzt in klimafreundlichen $GBTC investieren!

Ausblick auf kommende Ethereum Upgrades

Als Nächstes erwägen die Ethereum-Entwickler MaxEB auf Electra zu integrieren. Ebenso sollen weitere Funktionen wie PeerDAS und ein Light-Client hinzugefügt werden. Genauere Informationen darüber sollen in den nächsten ein bis vier Wochen folgen.

Mit PeerDAS wird die Datenverfügbarkeit der Blobs verbessert. Zudem soll somit die Sicherheit des Dienstes erhöht werden. Die Datenverfügbarkeit wird dabei als essenziell für die Skalierbarkeit und Netzwerkleistung angesehen.

Der Light Client soll hingegen eine kleinere Client-Lösung bieten. Mit dieser erhalten Nutzer einen leichteren Zugang zu Ethereum. Dabei sollen die Nutzung von Hardware und die Abhängigkeit von Dritten minimiert werden.

Durch MaxEB können bei der maximalen Bestrafung der Validatoren nicht mehr nur für 32 ETH angerechnet werden, sondern auch höhere Beträge. Somit soll das Risiko der Instabilität von der Beacon Chain reduziert werden.

Jetzt in $GBTC investieren!

Ethereum Kurs Prognose

Nachdem Ethereum noch ein Tag vor seinem Dencun-Upgrade am 12. März ein Hoch von 4090,92 USD ausgebildet hatte, kam es seit der Einführung zu einem kontinuierlichen Abverkauf. Dieser wurde unter anderem von den gestiegenen Inflationsdaten des CPI und PPI in den USA ausgelöst.

Zuletzt hate die amerikanische Notenbank jedoch ihre positiven Wirtschaftsaussichten bekräftigt und die bisher erwarteten drei Zinssenkungen für das aktuelle Jahr beibehalten. Dies hatte erst mal Optimismus bei den Anlegern ausgelöst, was am Mittwoch zu einer kleinen Erholung geführt hatte.

Belastend wirkt sich hingegen die Verzögerungen oder sogar das Ausbleiben der Genehmigung der Ethereum-ETFs aus. Hinzu kommen Ether-Gate und die mögliche Einstufung als Wertpapier.

Aber auch die Konkurrenten konnten immer mehr Marktanteile von ETH übernehmen, wie Solana und Bitcoin bei den NFTs und dem DEX-Handelsvolumen. Dies alles kann ebenfalls die Attraktivität von Ethereum reduzieren.

Noch kann sich ETH innerhalb der Spanne von 3059,81 und 3587,51 USD halten. Dabei ist Ethereum nun nicht mehr so überkauft, wie zuvor. Unterstützung erhält der Kurs von dem 23,6er-Fibonacci-Level bei 3.341,35 USD.

Aktuell ist das Umfeld sehr belastend, was die Gefahr von Korrekturen stark vergrößert. Allerdings hat Ethereum schon von seinem letzten Hoch zeitweise fast 26 % eingebüßt, wobei es mittlerweile nur noch 16 % sind.

Während der letzten großen Ethereum-Rallye ist es immer wieder zu starken Korrekturen von meist 20 bis 40 % gekommen, wobei eine sogar bei fast 62 % lag. Demnach sind noch weitere Verluste bis auf 1.560 USD möglich. Durchschnittlich betrachtet sollten Ethereum jedoch nicht weiter als auf 2.442 USD fallen. Dann bieten sich wiederum exzellente Kaufgelegenheiten.

Jetzt in umweltfreundlichen Green Bitcoin investieren!

Green Bitcoin bietet selbst bei Korrektur attraktive Gewinne

Immer mehr Anleger versuchen aufgrund der hohen Kursanstiege Gewinne mitzunehmen und ihr Risiko stärker zu streuen. In diesem Zusammenhang sind vor allem Krypto-Presales zu einer beliebten Diversifikationsmöglichkeit geworden. Denn sie schützen bis zur ersten Notierung an einer Kryptobörse vor möglichen Kursverlusten und gewähren dennoch planbare Renditen.

Einer der gefragtesten Vorverkäufe zurzeit ist der von Green Bitcoin, welcher rasant fast 8,6 Mio. USD erzielt hat. Nur noch für kurze Zeit können ihn Anleger im Vorverkaufsangebot erwerben, da er sich schnell auf sein Hard-Cap zubewegt.

Der Grund dafür liegt in der umweltfreundlichen Alternative zur führenden Kryptowährung Bitcoin. Dabei ermöglicht die energieeffiziente Blockchain von Green Bitcoin mit nur 34 Wh pro Transaktion im Vergleich zu Bitcoin mit 1.173.000 Wh eine Energieersparnis von 99,99 %. Dies wirkt sich wieder positiv auf Umwelt, Klima und Menschen aus. Ebenso senkt es die Verbotsrisiken aufgrund von Klimamaßnahmen.

Es werden jedoch noch weitere Anreize geboten, welche das Halten der Coins attraktiver machen. Denn während Bitcoin nur ein Kurssteigerungspotenzial bietet, kommt bei dem Green Bitcoin die Staking-Rendite hinzu, die aktuell bei 77 % pro Jahr liegt. Dies lockt wiederum langfristige Investoren, was sich förderlich auf den Kursverlauf auswirkt.

Durch die Verlängerung des Anlagezeitraums können Investoren die Rendite um 5 bis 15 % steigern. Ebenso wurden die motivierenden Elemente der Gamifizierung für das Ökosystem genutzt. Denn es sind über das Predict-to-Earn-Verfahren weitere Boni von bis zu 100 % möglich, wenn die Nutzer mit ihren Preisprognosen richtig liegen.

Jetzt in Green Bitcoin investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.