Ethereum Kurs Prognose: ETH über 1800 $, Bullen bauen Stärke auf - was passiert jetzt?

In den letzten 24 Stunden legte der breite Kryptomarkt rund 1,4 % an Marktkapitalisierung zu. Ethereum konnte seine Marktkapitalisierung etwas stärker ausbauen als der marktbreite Durchschnitt, sodass sich die Wochengewinne mittlerweile auf rund 4,5 % belaufen. Damit überschreitet Ethereum aktuell am Wochenende wieder die 1.800 $. Das Volumen veränderte sich in den letzten 24 Stunden kaum und blieb bei rund 8 Milliarden $. Damit beläuft sich die Marktkapitalisierung von Ether aktuell auf 220 Milliarden $. Die Bullen bauen Stärke auf, das Momentum nimmt zu. Schafft Ethereum in der nächsten Woche endlich die 2.000 $ noch vor dem Shapella-Upgrade?

Ethereum Kurs heute: ETH steigt um 2 %, Kurs über 1800 $

Ethereum wurde in den letzten 24 Stunden zwischen 1792 und 1844 $ gehandelt. Aktuell wird ETH bei 1828 $ taxiert. Dabei stieg der Ether Kurs um rund 4,5 % in einer Woche, im letzten Monat gab es rund 10 % Kursgewinne.

Im 4-Stunden-Chart sehen wir, dass Ether zuletzt ein kleineres Widerstandslevel bei rund 1815 $ überwinden konnte. Die Bullen haben noch kein großes Volumen aufgebaut, konnten dennoch die Erholung vorantreiben und Ether auf kurzfristige Verlaufshochs pumpen. Noch wichtiger ist hier aber das Kursniveau von 1850 $. Es bleibt spannend, ob die Bullen ausreichend Stärke aufbauen können, um diesen Widerstand nun endlich zu knacken.

Bis auf den deutlichen Rücksetzer Mitte März sehen wir im Jahr 2023 eine gesunde Erholungsbewegung, die technisch Hoffnung auf mehr macht. Lediglich das historisch geringe Handelsvolumen trübt den positiven Eindruck etwas ein. Der RSI notiert aktuell bei 65 und bietet Raum für weitere Kursgewinne.

Ethereum Kurs Prognose: 2000 $ noch vor Shapella-Upgrade?

Die Ethereum Foundation gab bereits im März bekannt, dass die lange erwarteten Upgrades Shanghai und Capella, zusammengefasst „Shapella“, am 12. April live gehen. Diese Upgrades beinhalten die Möglichkeit, endlich auch die Ethereum 2.0 Staking Auszahlungen zu tätigen, was seit dem Start der Beacon Chain nicht möglich war. Im Dezember 2020 wurde der entsprechende Staking Contract eingerichtet, der bislang einseitig das Einzahlen von ETH ermöglichte. Mit dem bevorstehenden Upgrade wird sich dies jedoch ändern. Seit Dezember 2020 wurden mehr als 18 Millionen ETH im Staking Contract von Ethereum angelegt, was einem aktuellen Gegenwert von deutlich über 30 Milliarden US-Dollar entspricht.

Das Platzieren von Long- oder Short-Positionen ist ein guter Indikator für die erwartete Kursentwicklung einer Kryptowährung, da es eine Vorhersage darüber ermöglicht, wie Trader den Markt aktuell sehen. Kurz vor dem bevorstehenden Upgrade werden einige Trader vermutlich versuchen, den möglichen Schwankungen vorauszueilen und sich dementsprechend positionieren. Jedoch lassen bisherige Daten aus dem Futures-Markts nicht darauf schließen, dass es ein vermehrtes Interesse an Short-Positionen gibt.

Der aktuelle Kursverlauf hat sich vorübergehend in einem engen Konsolidierungskanal stabilisiert. Das Volumen des Marktes ist aktuell volatil, allgemeine Aufregung vor dem Shapella-Upgrade ist vorhanden. Nun scheint es zunächst wahrscheinlich, dass Ethereum kurzfristig weiterhin zwischen 1700 und 1850 $ oszilliert und es aktuell an Impulsen fehlt, um die Marke von 2000 $ zu erreichen.

Jetzt Ethereum kaufen?

Zwar konnten die Bullen in den letzten 24 Stunden an Momentum gewinnen. Zugleich konnte man kleinere Widerstände überwinden und sich oberhalb der 1.800 $ positionieren. Dennoch dürfte es für ein Kaufsignal nicht genügen – ETH muss über 1850 $ steigen und den Ausbruch solide bestätigen. Erst dann rückt das Kursziel von 2.000 $ näher, die Wahrscheinlichkeit für eine bullische Kursentwicklung nimmt zu. Und letztendlich geht es doch genau darum in einer Ethereum Kurs Prognose – die Evaluierung von Wahrscheinlichkeiten, wie sich der Kurs entwickeln wird.

Das bevorstehende Upgrade von Ethereum, genannt Shapella, ist der größte Schritt für das Netzwerk seit dem Merge im September 2022, der übrigens von den Entwickler mit großem Erfolg implementiert wurde. Nun könnte der Start des Upgrades in den ersten Tagen zu erhöhtem Verkaufsdruck führen, was einen möglichen Rücksetzer impliziert. Sobald dieser kurzfristige Verkaufsdruck jedoch nachlässt, könnten mehr Krypto-Anleger den Weg in das Staking finden. Wenn das Angebot knapper wird (durch Staking-Interesse und Deflation bei ETH), könnte sich dies wiederum nachhaltig bullisch auf den Ether Kurs auswirken.

Ethereum bleibt mit einer Market Cap von über 220 Milliarden $ und dem Marktrang 2 eines der etablierten Basis-Investments, das zweifelsfrei langfristig nachhaltiges Potenzial aufweist. Denn die Marktmacht ist gigantisch, das Staking weckt Fantasie. Dennoch stellt sich die Frage nach Auswirkungen einer Regulierung. Denn immer häufiger wird ETH von den Aufsichtsbehörden als Wertpapier bezeichnet – große Panik scheint unbegründet, eine Beobachtung der Thematik ist dennoch erforderlich.

