Ethereum Kurs Prognose: Gekommen, um zu bleiben - diese Entwicklung ist stark bullisch!

Zweifelsfrei konnte Ethereum in den letzten Wochen nicht mit der Kursentwicklung beim Bitcoin mithalten. Denn eine Performance von rund 20 % in zwei Wochen ist ohne Frage eindrucksvoll, doch der Bitcoin pumpte mehr als 30 %. Zuletzt haben immer mehr Trader in einer Ethereum Kurs Prognose die 2000 $ als kurzfristiges Ziel ausgerufen. Doch aktuell gibt es noch einige charttechnische Widerstände und auch das bullischer werdende Sentiment kommt in erster Linie Bitcoin zugute. Somit verstrich eine weitere Woche, ohne die psychologisch wichtige Kursmarke zu überwinden.

Dennoch gibt es zweifelsfrei eine Entwicklung, die langfristig gigantische Hoffnung macht. Denn wie Lark Davis – Krypto-Influencer mit über eine Million Followern – feststellt, ist Ethereum mittlerweile seit über zwei Monaten deflationär.

#ethereum has been deflationary for over 2 months now! pic.twitter.com/7WnO9lJn1Q — Lark Davis (@TheCryptoLark) March 22, 2023

Ethereum Kurs heute: Test der 1800 $ nicht erfolgreich, geringes Volumen

In den letzten 24 Stunden stieg der Ethereum Kurs um rund 1,3 %. Bei Redaktionsschluss wird die zweitwertvollste Kryptowährung der Welt bei 1769 $ taxiert. In diesem Zeitraum wurde ETH zwischen 1730 und 1800 $ gehandelt. Die Marktkapitalisierung liegt nun bei rund 213 Milliarden $. In den vergangenen zwei Wochen pumpte ETH um rund 20 %. Auffällig bleibt jedoch, dass ETH in den letzten 24 Stunden nicht nachhaltig die 1800 $ überwinden konnte. Hier stellt sich aktuell das multiple Widerstandslevel (noch) als Begrenzung für die Bullen dar. Kurzfristig sollte genau hier der Fokus liegen, sofern die Bullen schwächer werden, könnte sich die Korrektur gut und gerne bis auf 1600 $ fortsetzen. Fällt ETH weiter, dürfte die Short-Seite das bessere CRV bieten. Mit einem Handelsvolumen von rund 7 Milliarden $ in den letzten 24 Stunden ist das Volumen historisch gering.

„Ultra Sound Money“ klar bullisch für ETH

Die Analyse-Website „Ultra Sound Money“ stellt ansprechend die Entwicklung des Total Supplys bei Ethereum dar. „Ultra Sound Money“ ist dabei ein Konzept innerhalb des digitalen Währungsmarkts, das sich auf eine Währung bezieht, die im Vergleich zu Fiat-Währungen eine wesentlich härtere Geldpolitik hat. Ergo ist das Angebot an Ultraschallgeld begrenzt und lässt sich leicht kalkulieren, um Inflation zu vermeiden und die Kaufkraft im Laufe der Zeit zu erhalten. Das Konzept von Ultra Sound Money hat seinen Ursprung in der Bitcoin-Community und wird oft als Maßstab für den Wert und die Härte anderer Kryptowährungen verwendet. Nun ist Ethereum nach der Umstellung von PoW auf PoS jedoch deutlich stärker „Ultra Sound Money“ als BTC.

Seit dem Merge gab es im Ethereum-Netzwerk eine Deflation von rund 0,10 %, bei der rund 68.000 Ether aus dem zirkulierenden Angebot verschwanden. Noch stärker war die Deflation sogar in den letzten 30 Tagen – hier lag sie bei rund 0,30 %. Damit sind die Unterschiede zum Bitcoin (1,7 %) oder Ethereum PoW (3,214 %) mehr als erheblich.

Deflation ist grundsätzlich bullisch für Kryptowährungen wie Bitcoin, da sie aufgrund des begrenzten Supplys und des dezentralen Charakters als Mittel gegen Inflation einordnen. In einer deflationären Umgebung wird die relative Knappheit als attraktiv empfunden. Sofern die Nachfrage in Zukunft gleich bleibt oder sogar steigt, dürfte dies bei sinkenden Angebot nach marktwirtschaftlichen Prinzipien bereits einen steigenden Kurs bedingen.

Shanghai-Upgrade nähert sich: Erreicht Ethereum noch vorher 2000 $?

Das bevorstehende Shanghai-Upgrade von Ethereum, das im April 2023 stattfinden wird, hat zuletzt die Underperformance zu BTC maßgeblich bedingt und mitunter deutliche Unsicherheit begünstigt. Die Unberechenbarkeit des Upgrades geht so weit, dass teilweise Erwartungen auf einen kurzfristigen Ausverkauf ausgerichtet sind. Dieser Ausverkauf könnte durch die Möglichkeit ausgelöst werden, dass Staker ihr Ether abziehen und verkaufen.

Die Ethereum-Kursanalyse macht dennoch kurzfristig Hoffnung. Die Bullen müssen nun jedoch das Momentum aus den vergangenen Wochen aufrechterhalten, um den Preis über die Marke von 1.800 $ zu treiben. Ein Überschreiten dieser Schwelle könnte weitere Chancen eröffnen, auch die 2000 $ scheinen dann noch vor dem Shanghai-Upgrade möglich. Sollte Ethereum jedoch die 1600 $ unterschreiten, würde dies eine signifikante Umkehr des aktuellen Aufwärtstrends bedingen.

Zweifelsfrei bleibt Ethereum bis dahin im Fokus der Krypto-Trader – denn rund um das Shanghai Upgrade dürfte sich eine höhere Volatilität ergeben, die lukrative Chancen bietet.

Autor: Daniel Robrecht

Nach seinem Rechtswissenschaften- und Management-Studium entschied sich Daniel für eine Tätigkeit als freiberuflicher Autor und verfasst mittlerweile seit rund 10 Jahren qualitative Publikationen zu diversen Fachthemen. Als Investor sammelte er jahrelang Erfahrung mit Aktien & Kryptowährungen. Neben einem langfristigen Investitionsansatz agiert Daniel auch leidenschaftlich kurzfristig an den Märkten. Durch gezielte Weiterbildungen an internationalen Hochschulen hat er sich ein umfangreiches Wissen rund um die Kapitalmärkte, Aktien, Kryptowährungen und Decentralized Finance angeeignet. Primär konzentriert sich Daniel auf allgemeine Markttrends, spannende Aktien, Wirtschaftsnachrichten und den digitalen Währungsmarkt. Auch im Privatleben gibt es für ihn keinen Tag ohne die Finanzmärkte. Als Autor schreibt Daniel für führende deutschsprachige Publikationen in diesem Bereich. Daniel publiziert unter anderem für Finanzen.net, Business2Community, und FXStreet.de. Daniel auf LinkedIn.