Das steckt hinter der NFT-Kollektion "World of Women"

• "World of Women" (WoW) ist das erste große feministische NFT-Projekt• Gegründet wurde es, um Chancengleichheit im Web3 zu fördern• Große Web3-Akteure unterstützen "World of Women"

0,07 ETH kostete ein NFT der Kollektion "World of Women" (WoW) am 27. Juli 2021, als die Designerin Yam Karkai und ihr Team das erste große feministische NFT-Projekt starteten. Wie erfolgreich sie damit sein würden, wussten sie damals noch nicht: Waren 0,07 ETH damals rund 150 US-Dollar wert, wurde schon ein halbes Jahr nach dem Start das NFT WoW # 9248 für ganze 260 ETH (rund 624.000 US-Dollar) verkauft.

"World of Women" ist das weibliche CryptoPunks

Der enorme Wertzuwachs zeigt, wie sehr ein feministisches Projekt in der NFT-Welt bis dahin gefehlt hatte. Karkai und ihr Team, bestehend aus Raphaël Malavielle und den beiden nur unter einem Pseudonym arbeitenden Tech-Talenten BBA und Toomaie, wollen mit ihrer Arbeit für "Chancengleichheit im Web3" sensibilisieren: "Wir sind eine Community und eine Marke, die Kunst, Sichtbarkeit und Inklusion für alle lebt. In meinen Augen ist WoW Teil des Werteverständnisses im Web3", so Kashvi Parekh, die als Community Manager bei WoW tätig ist. Man habe WoW ihr gegenüber immer wieder als "weibliche Version der CryptoPunks" beschrieben und sie freue sich immer wieder, wie freundlich die Mitglieder der WoW-Community miteinander umgehen.

Große Spendenaktionen für Frauen und Mädchen

Mit den NFTs ist es nicht getan: Das WoW-Gründungsteam hat in den anderthalb Jahren seit dem Launch der ersten Kollektion an ganze 18 Hilfsprojekte für Frauen und Mädchen auf der ganzen Welt gespendet, um Bildung und Sicherheit zu fördern.

In 2022 I used my WoW to:



Go to a Madonna concert

Redeem 2 homes in the metaverse

Network with inspiring women at #WoWGala

Build a school for girls

Cheer for World Cup Champs

Celebrate art auctioned at Christie's

Offset my carbon footprint

Own my digital identity



2023 LFG - Shannon Snow (@shannonsnow_sf) January 4, 2023

Davon und von den NFTs selbst sind so viele Web3-Fans begeistert, dass bereits im März 2022 die WoW-Welt weitergesponnen und eine zweite Kollektion mit insgesamt 22.222 NFTs veröffentlicht wurde. Erhältlich sind alle NFTs zunächst auf der Projektwebsite, aber auch auf den Plattformen OpenSea, LooksRare und Rarible.

Regelmäßige Kooperationen mit großen Web3-Akteuren

Die NFTs selbst, die auf der Ethereum-Blockchain basieren, können als Profilbilder verwendet werden. Käuferinnen und Käufer erwerben nicht nur das NFT selbst, sondern erhalten immer wieder kleine oder größere Extras oder können sich auf die Suche nach EasterEggs machen.

Happy to announce that we've just made our second donation!

17,15 eth (44k USD) to @2young2wed.

Thank you WoW family for making this possible🙏https://t.co/2cz38BUYNS fights against the barbaric practice that is child marriage.



Transaction: https://t.co/vooo7XZEVR pic.twitter.com/ppGZ1O7pDU - World of Women 🎨🎉 (@worldofwomennft) August 1, 2021

Zu den Unterstützerinnen und Unterstützern des Projekts gehören auch bekannte Persönlichkeiten aus dem Web3, darunter Gary Vaynerchuck, Steve Aoki und die Schauspielerin Reese Witherspoon. Die Beliebtheit der NFTs erlaubt es dem WoW-Gründungsteam, regelmäßig Kooperationen mit großen Akteuren zu führen - so etwa mit dem Krypto-Giganten Ledger, den Monopoly-Herstellern oder Witherspoons Firma Hello Sunshine.

Olga Rogler / Redaktion finanzen.net

