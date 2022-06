Fortschritt für Smart-Contract-Plattformen: Iagon-Bridge ermöglicht Übertragung zwischen Ethereum und Cardano

• Iagon-Bridge ermöglicht es Nutzern, Token zwischen Ethereum und Cardano zu versenden• Für Übertragung müssen Token erst in einem Zwischenschritt auf Milkomeda transferiert werden• Iagon-Bridge befindet sich derzeit noch in einem Beta-Stadium

Die Iagon-Bridge zwischen Ethereum und Cardano

Am vergangenen Wochenende war es soweit: Die neue Iagon-Bridge zwischen Ethereum und Cardano ging an den Start. Wie die Internetseite FXStreet berichtet, soll die Bridge Nutzern ermöglichen, ihre Vermögenswerte nahtlos zu verbinden, zu übertragen und zu tauschen - ähnlich wie bei Verbindungen zwischen verschiedenen anderen Ökosystemen. Laut BTC-Echo diene die Brücke genau genommen dazu, USDC und ERC-20 IAG-Token zwischen den beiden Plattformen zu übertragen. Somit sei die auf der Cardano-Sidechain Milkomeda entwickelte Token-Brücke "Iagon" eine Schnittstelle zwischen Ethereum und Cardano.

Um eine Übertragung durchzuführen, muss man im Grunde zwei Schritte beachten. Nach Angaben von BTC-Echo werden vorab mindestens vier milkADA-Token benötigt. "Dafür müssen ADA-Token über eine Cardano-Wallet an eine EVM-Wallet - oder umgekehrt - gesendet werden", schreibt die Website. Für die Durchführung des Swaps würde anschließend ein milkADA als Transaktionsgebühr verlangt, der Rest verbleibe in der Wallet.

So funktioniert die Iagon-Bridge

Wie BTC-Echo erklärt, muss im ersten Schritt eine Transaktion von Ethereum zu Milkomeda durchgeführt werden. Hierfür müsse man ein MetaMask-Wallet verbinden. Um dies zu tun "wird in der ‘From’-Schaltfläche auf der Bridge-Seite Ethereum ausgewählt und über ‘To’ zu Milkomeda konvertiert". Anschließend könne man den entsprechenden Token und die Anzahl der zu übertragenden Token auswählen. Nach der Bestätigung der Transaktion werde der Transfer durchgeführt, was jedoch 45 bis 60 Minuten dauere.

Nach der Übertragung von Ethereum zu Milkomeda folgt die abschließende Transaktion auf Cardano. Im Grunde beginnt hierfür der Prozess einfach wieder von vorne. Sollte die erste Verbindung erfolgreich gewesen sein, sind die versendeten milkIAG-Token in der Wallet vorhanden. Nun muss man laut BTC-Echo über die "From"-Schaltfläche Milkomeda auswählen, um sich mit der MetaMask-Wallet anzumelden. Danach wähle man unter "To" Cardano aus und klicke auf "Connect". Anschließend muss erneut der Token (milkIAG) gewählt und die Anzahl der zu übertragenden Token bestimmt werden. Nach der Bestätigung dauere es wieder etwa zehn Minuten bis die IAG-Token in der Cardano-Wallet angezeigt werden.

Die Token-Übertragung von Cardano zu Ethereum erfordere ebenfalls zwei Schritte. "Nach der Konvertierung von CNT IAG Token über eine Cardano-Wallet in Milkomeda-Token lassen sich diese auf die Ethereum-Wallet übertragen", erklärt BTC-Echo.

Noch befindet sich Iagon-Bridge in der Beta-Phase

Die Brücke sei zwar nach Angaben von t3n bereits voll funktionsfähig, aber befinde sich noch in einem Beta-Stadium. Aufgrund dessen empfiehlt BTC-Echo ausdrücklich die Verwendung der Desktop-Version gegenüber der Mobile-Version. Die Schritte zur Übertragung von Cardano zu Ethereum sollen künftig automatisiert werden. Außerdem könne die Bridge auch auf andere Netzwerke ausgeweitet werden.

