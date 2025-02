KAITO-Kurs explodiert am Listungstag 57,41 %: Nächster großer KI-Coin?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Gespannt hat die Krypto-Community auf den Start des neuen KI-Coins von Kaito gewartet, welcher die Erwartungen erfüllen konnte, denn schon am ersten Listungstag ist dieser um sensationelle 57,41 % in die Höhe geschossen. Worauf dies zurückzuführen ist und worum es sich bei dem Projekt handelt, erfahren Sie nun im folgenden Beitrag.

KI-Coin Kaito entwickelt sich schon am ersten Tag hervorragend

Am 20. Februar wurde der neue KI-Coin Kaito erstmalig an den Kryptobörsen eingeführt und konnte bereits einen bemerkenswerten Anstieg von 57,41 % verzeichnen. Somit kommt das Projekt auf eine Marktkapitalisierung von 418,85 Mio. USD, wobei sie vollständig verwässert schon bei 1,72 Mrd. USD liegt, was im aktuellen Marktumfeld schon relativ hoch ist.

Kaito-Chart | Quelle: CMC

Angetrieben wurde der KI-Coin $KAITO unter anderem von dem großen FOMO. Denn obwohl der Coin erst jetzt gestartet wurde, reichen die Anfänge schon deutlich weiter zurück. So wurde Kaito AI im Jahr 2022 von Yu Hu, einem ehemaligen Portfoliomanager von Citadel, gegründet. Seine Dienste bietet es in Betaversionen bereits seit Mitte des Jahres 2023 an.

Zudem wurde Kaito bereits am ersten Tag von vielen der größten Kryptobörsen mit in das Sortiment aufgenommen. Dazu zählen unter anderem CEX wie Binance, Coinbase, OKX, Bitget, Kraken, KuCoin, MEXC und Gate.io sowie DEXs wie Uniswap. Somit war der Coin schnell für eine Vielzahl von Anleger verfügbar, was die Liquiditätsströme zusammen mit den damit verbundenen Marketingeffekten zusätzlich verstärkt hat.

Was genau ist Kaito?

Der neue $KAITO-Coin wurde erschaffen, um der Flut an von künstlichen Intelligenzen erstellen Inhalten zu begegnen, welche die Reizüberflutung des Internets sogar noch einmal auf ein neues Niveau treibt.

Stattdessen sollen sich mithilfe der KI von Kaito leichter die Inhalte herausfinden lassen, welches wirklich unsere Zeit wert sind. Schließlich handelt es sich bei der Aufmerksamkeit um eine besonders knappe Ressource, um welche unterschiedlichste Entitäten ringen. Die wirklich wertvollen Inhalte sollen dabei über wichtige Metriken wie die Anzahl von Impressionen, Klicks, Daumen und geteilter Inhalte identifiziert werden.

Dafür verwendet Kaito das von Vitalik Buterin im vergangenen Jahr empfohlene Konzept InfoFi, was für Informationen und Finanzen steht sowie die Erlangung von gewünschten Daten über finanzielle Anreize meint.

Kaito-Dashboard | Quelle: Kaito.ai

Einige der größten Probleme, die mit Kaito gelöst werden sollen, sind: Echokammern des Internets, Bias, geringe Belohnungen für Werterzeuger, vergessene Nutzerbelohnungen und intransparente Geschäftspraktiken der Plattformen.

Dabei soll die Aufmerksamkeit zu einer quantifizierbaren Ressource werden, die sich auf diese Weise auch mit einem Kurs handeln lässt. Zudem soll somit über den Markt bestimmt werden, welche Themen von wirklicher Relevanz sind.

Das Projekt ist bereits jetzt profitabel und unterteilt sich unter anderem in die vertikale KI-Suchmaschine Kaito Pro mit Anschluss an zahlreiche Datenquellen, die tokenisierte Aufmerksamkeit in Form von Kaito Yaps und das InfoFi-Netzwerk Kaito Connect, um für eine fairere, transparentere und effizientere Verteilung von Informationen zu sorgen.

