Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Nachmittag entwickeln

Krypto-Marktbericht

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittwochnachmittag

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Nachmittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 17:11 fällt Bitcoin -0,61 Prozent auf 63.938,23 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 64.333,11 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Aufwind. Um 17:10 zieht Bitcoin Cash um 0,25 Prozent auf 348,69 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 347,81 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit geht es für Ethereum bergab. Um 17:10 steht ein Minus von -1,04 Prozent auf 2.626,36 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ethereum-Kurs noch bei 2.654,04 US-Dollar.

Zudem gewinnt Litecoin am Mittwochnachmittag hinzu. Um 0,83 Prozent auf 67,28 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Litecoin-Kurs bei 66,72 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Mittwochnachmittag lag der Ripple-Kurs bei 0,5905 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,5915 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,3863 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Sinkflug. Um 17:11 gibt Monero um -1,35 Prozent auf 167,06 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 169,35 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit verbucht der IOTA-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,43 Prozent auf 0,1453 US-Dollar. Am Tag zuvor war IOTA 0,1433 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Mittwochnachmittag lag der Verge-Kurs bei 0,0042 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0042 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0968 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:10 auf 0,0971 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,0189 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich verstärkt sich der Dash-Kurs um 0,50 Prozent auf 26,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 25,87 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der NEO-Kurs um -1,14 Prozent auf 10,48 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 10,60 US-Dollar.

