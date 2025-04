Krypto Nachrichten: Trendwende dank Trump & Navarro?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Kryptowährungen tendieren am Wochenende deutlich fester. Während Bitcoin moderat um 2 Prozent steigt und erneut die 85.000 US-Dollar zurückerobert, gibt es bei Altcoins noch stärkere Gewinne. Solana pumpt hier besonders stark. Der Kurs steigt um 8,5 Prozent in den letzten 24 Stunden.

Nun könnte die Trendwende im Kryptomarkt voranschreiten – denn Trump & Navarro machen eine bullische Krypto Prognose wahrscheinlich. Was steckt hinter den jüngsten Entwicklungen?

Trumps Handelskrieg bringt Auf und Abs für Krypto

Donald Trumps Zollpolitik im Jahr 2025 soll nach eigener Aussage Handelsungleichgewichte korrigieren und die US-Wirtschaft stärken. Am „Liberation Day“ am 2. April 2025 kündigte er weitreichende Strafzölle an. Reziproke Zölle wurden eingeführt, um Länder zu bestrafen, die höhere Zölle auf US-Waren erheben. Doch die Berechnung war selbst für Experten wenig nachvollziehbar. Diese richten sich nach den Handelsdefiziten, etwa 20 Prozent für die EU, und sollen die Produktion in die USA verlagern. Die Politik löste massive Turbulenzen am Finanzmarkt aus, die Anleihenrenditen explodierten, Aktienkurse gaben massiv nach.

Am 9. April 2025 setzte Trump dann überraschend die reziproken Zölle für viele Länder für 90 Tage aus, um Verhandlungen zu ermöglichen; ein Basiszoll von 10 Prozent bleibt. China ist ausgenommen, dort stiegen die Zölle auf 145 Prozent. Die EU pausierte daraufhin ihre Gegenmaßnahmen, doch Unsicherheit bleibt bestehen. Denn es gibt keine finale Lösung, nur einen Aufschub.

NEW TRUTH SOCIAL FROM PRESIDENT TRUMP:



125% TARIFF ON CHINA

90-DAY PAUSE & LOWERED 10% RECIPROCAL TARIFF FOR OTHER COUNTRIES



EFFECTIVE IMMEDIATELY pic.twitter.com/Gt5Bd6276m — The White House (@WhiteHouse) April 9, 2025

Nun nahm Trump auch noch Smartphones, Computer und Halbleiter von den Zollerhöhungen gegen China aus. Laut einem Dokument der US-Zollbehörde sollen diese Produkte vorerst verschont bleiben, um US-Unternehmen und Verbraucher zu schützen. Dennoch bleibt die Zollpolitik volatil, besonders gegenüber China.

Tariff paused on smartphone, semiconductors, computers, solar cells.



Slowly everything will be back to normal. pic.twitter.com/X20xKnTzrg — AIM Investments (@AimInvestments) April 12, 2025

Trotz der harten Zollpolitik Trumps gab es kurzfristig ein erstes Einlenken: Die 90-Tage-Pause für viele Länder signalisiert Verhandlungsspielraum. Heute klettern US-Futures deutlich, Kryptowährungen wie Bitcoin legen kräftig zu. Die Märkte spekulieren auf eine progressive Einigung, die Spannungen entschärft. Die Hoffnung wächst, dass ein Worst-Case-Handelskrieg vermieden wird.

Trump lenkt ein & Navarro im Hintergrund: Bullisch für Krypto

Peter Navarro ist ein US-Ökonom und Berater. Dieser gilt als zentrale Figur hinter Trumps Handelspolitik. Als Berater für Handel und Produktion prägte er die protektionistischen Zölle, insbesondere gegen China, und den „Liberation Day“. Seine harte Linie zielt auf die Reduzierung von Handelsdefiziten und die Stärkung der US-Industrie. Navarro setzt darauf, dass aggressive Zölle die US-Wirtschaft schützen. Doch Kritik an Navarro ist immens.

Elon Musk und Peter Navarro lieferten sich kürzlich einen öffentlichen Streit über Trumps Zollpolitik. Musk bezeichnete den Berater als „idiotisch“, Navarro sei „dümmer als ein Sack Ziegelsteine“. Später entschuldigte sich Musk noch bei dem Sack Ziegelsteine für diesen Vergleich.

JUST IN: Elon Musk says White House senior trade adviser Peter Navarro is "truly a moron" and "dumber than a sack of bricks." — Watcher.Guru (@WatcherGuru) April 8, 2025

Aktuellen Berichten zufolge verliert Peter Navarro jedoch zunehmend an Einfluss in der Trump-Administration. Einst als Architekt der Zollpolitik gefeiert, wurde er zugunsten anderer Mitglieder der Administration wie Scott Bessent in den Hintergrund gedrängt. Die 90-Tage-Zollpause und interne Machtkämpfe deuten auf eine Neuausrichtung hin. Navarro bleibt zwar Berater, doch seine Rolle schrumpft.

Was ist mit dem Ideologen Navarro? Der Mann mit der Sündenbock-Theorie, der für alle Probleme China verantwortlich macht. Musk nannte ihn einen Dummkopf.

"Laut Berichten von US-Medien soll Präsident Donald Trump seine zwei wichtigsten Zollberater degradiert haben. Laut "Politico"… — Dr. Dr. Rainer Zitelmann (@RZitelmann) April 11, 2025

Die Prognose des der Analysten von Flip Research deutet auf eine optimistische Marktentwicklung hin, basierend auf jüngsten politischen Signalen. Die Einschätzung gründet auf der Annahme, dass Präsident Trump begonnen hat, die Spannungen in seiner Handelspolitik zu entschärfen. Der Rückzug von Peter Navarro, einem Hardliner in der Zollfrage, wird als Hinweis auf eine mögliche Abkehr von aggressiven Maßnahmen gesehen. Dies könnte die Unsicherheit mindern und Investoren zu risikoreicheren Anlagen wie Aktien und Kryptowährungen ermutigen.

https://t.co/9EOD7E7etG



Didn't take long. This is bullish AF, Trump has started the deescalation process, and Navarro is being forced out.



Expect more to come, and crypto is frontrunning the equities relief rally on Monday. Risk-on. https://t.co/U0f6kT95G8 — Flip Research (@Flip_Research) April 12, 2025

So konnten Kryptowährungen schneller reagieren als Aktien, da sie auch am Wochenende gehandelt werden. Für Montag prognostiziert er daher eine Erholungsrallye, insbesondere bei risikoreichen Assets, da das Vertrauen in eine diplomatischere Handelspolitik wächst.

Dennoch bleibt die Lage volatil, da die Politik Trumps aktuell unvorhersehbar bleibt und China weiterhin hohe Zölle ausgesetzt ist. Neue Tweets und Äußerungen können hier in einem volatilen Markt schnell Gewinne vernichten.

