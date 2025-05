Kryptokurse am Dienstagnachmittag

27.05.25 17:23 Uhr

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Dienstagnachmittag

Bitcoin reduzierte sich um 17:11 um -0,13 Prozent auf 109.288,11 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 109.425,16 US-Dollar gelegen hatte. Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn größten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 1,6 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance 58,7 Prozent. Währenddessen zeigt sich Bitcoin Cash im Plus. Im Vergleich zum Vortag (415,59 US-Dollar) geht es um 0,65 Prozent auf 418,27 US-Dollar nach oben. Nach 2.564,28 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Dienstagnachmittag um 3,94 Prozent auf 2.665,41 US-Dollar gestiegen. Indes steigt der Litecoin-Kurs. Für Litecoin geht es nach 94,99 US-Dollar am Vortag auf 95,58 US-Dollar nach oben (0,62 Prozent). Nach 2,311 US-Dollar am Vortag ist der Ripple-Kurs am Dienstagnachmittag um 1,00 Prozent auf 2,334 US-Dollar gestiegen. In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Dienstagnachmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,7636 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,7594 US-Dollar. Zudem gibt Monero nach. Um -5,27 Prozent reduziert sich der Monero-Kurs um 17:11 auf 381,16 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 402,36 US-Dollar wert war. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei IOTA kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2060 US-Dollar lag, wird der IOTA-Kurs um 17:11 auf 0,2095 US-Dollar beziffert. In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Dienstagnachmittag lag der Verge-Kurs bei 0,0072 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0071 US-Dollar. Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,2888 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,2858 US-Dollar. Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0101 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 17:11 bei 0,0100 US-Dollar. Zudem zeigt sich der Dash-Kurs im Aufwind. Um 17:11 zieht Dash um 1,78 Prozent auf 23,93 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 23,51 US-Dollar gemeldet wurde. Daneben wertet NEO um 17:11 auf. Es geht 2,47 Prozent auf 6,643 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 6,483 US-Dollar stand. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net 1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

