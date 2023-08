Krypto News: Elon Musk möchte keinen X-Token - 1:0 für Dogecoin

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Umbenennung von Twitter zu X war ein Paukenschlag. Doch schon lange vorher wurde diskutiert, dass Elon Musk nach seinem Twitter-Kauf die Social-Media-App umbauen möchte. Das Ziel: eine Super-App a la WeChat vom chinesischen Tech-Unternehmen Tencent, die so ziemlich alles kann. Das Rebranding ist abgeschlossen. Statt eines blauen Vogels prangt mittlerweile ein schwarzes „X“ in App und auf der Website. Tagein, tagaus wird aktuell diskutiert und philosophiert, welche Pläne Elon Musk mit Twitter hat, ob er die Trendwende schafft und wie die Super-App in einigen Monaten aussehen könnte.

Der Tech-Unternehmer und Twitter-Eigentümer Elon Musk gilt als Krypto-Enthusiast. So schien es naheliegend, dass auch die Krypto-Adoption bei Twitter voranschreitet. Doch einem Aspekt erteilte Elon Musk jetzt eine Absage. So solle es keinen eigenen Token von X geben, der via ICO in die Krypto-Welt gebracht wird.

JUST IN: Elon Musk says X will "never" launch a crypto token. — Watcher.Guru (@WatcherGuru) August 5, 2023

Dies könnte jedoch dem Dogecoin in die Karten spielen, der als präferierte Kryptowährung von Elon Musk gilt. Im Schatten des stärksten Top 100 Coin Shiba Inu stieg auch der Dogecoin in den letzten 24 Stunden um fast 4 %. Augenscheinlich macht sich erneut Hoffnung breit, dass DOGE einen Weg zu Twitter findet.

X soll das westliche „WeChat“ werden

WeChat von Tencent ist eine Super-App aus China, die Messaging, soziale Medien, Zahlungsdienste und mehr kombiniert. Benutzer können Textnachrichten senden, Videoanrufe tätigen, Fotos teilen und Gruppenchats erstellen. Die App ermöglicht auch mobile Zahlungen, Ticketbuchungen, Essenbestellungen und vieles mehr.

Konkrete Pläne, wie die Neupositionierung von X erfolgt, sind nicht bekannt.

Dennoch ist die Zukunft von X (früher Twitter) ein heiß diskutiertes Thema, das die Twitter-Welt aktuell in Atem hält. Nachdem kurzzeitig noch berichtet wurde, dass X ein Finanzdaten-Unternehmen akquirieren möchte, um X zum In-App-Trading-Hub auszubauen, folgte umgehend das Dementi von Elon Musk. So sei kein Trading-Hub bei X geplant.

UPDATE: Elon Musk denies Semafor report claiming X is working on an in-app trading hub. — Watcher.Guru (@WatcherGuru) August 3, 2023

Der Umbau von Twitter/X scheint auch dringend notwendig. Denn fliehende Werbekunden treiben X aktuell wohl massiv in die roten Zahlen. Bis dato dürfte Twitter für Elon Musk kein rentables Geschäft sein.

Dogecoin notiert fester: Wird der DOGE Teil von X?

Der Dogecoin notiert rund 4 % fester und kann damit die Wochenverluste reduzieren. Neben dem starken Kurssprung bei Shiba Inu, angetrieben von der fundamentalen Weiterentwicklung, dürfte auch die Twitter- oder X-Fantasie weiter eine maßgebliche Rolle für die Akkumulation von DOGE spielen.

Eine mögliche Integration von Dogecoin in Twitter könnte darin bestehen, dass Twitter-Nutzer ihre Dogecoin-Wallets mit ihren Profilen verknüpfen können. Dadurch könnten sie anderen Nutzern Dogecoins direkt senden oder empfangen. Die Integration könnte auch spezielle Dogecoin-Hashtags oder Emojis einführen, um die Sichtbarkeit und Nutzung der Kryptowährung in den Tweets zu fördern. Zusätzlich könnten Werbetreibende und Content-Creator die Möglichkeit haben, Dogecoin als Belohnung für ihre Follower oder für bestimmte Interaktionen anzubieten. Dies könnte die Community-Interaktion stärken und ein Anreizsystem für mehr Engagement schaffen.

Hier scheinen der Fantasie kaum Grenzen gesetzt. Und wie wir alle wissen, hat Elon Musk zweifelsfrei genug davon. So sieht die Community schon DOGE als offizielles Zahlungsmittel von X.

Meme-Coins im Wandel

Bei hochkapitalisierten Meme-Coins wie DOGE und SHIB beobachten wir zunehmend einen Wandel, bei dem sie sich von reinen Memes-Token zu realen Kryptowährungen mit echtem Usecase entwickeln. Entwickler und Communities arbeiten daran, ihre Funktionen und Anwendungsbereiche zu erweitern.

Gleichzeitig gibt es in der zweiten Reihe immer noch spekulative Meme-Coins, die starke Nachfrage von High-Risk-Reward-Anlegern erfahren. Diese Coins können weiterhin hohe Volatilität und Potenzial für schnelle Gewinne bieten, aber eben auch erhebliche Risiken beinhalten.

Das weiterhin überdurchschnittliche Renditen möglich sind, stellte nicht zuletzt der Pepe Coin unter Beweis, der auf Anhieb in die Top 100 des digitalen Währungsmarkts explodierte und sich dabei zwischenzeitlich über 1,5 Milliarden $ Marktkapitalisierung sicherte.

