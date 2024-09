Krypto News: Pepe Unchained steuert auf 13,5 Millionen Dollar zu! Der nächste Milliarden Dollar Coin?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Grundsätzlich wird die Stimmung am Kryptomarkt besser. Das zeigt sich schon allein daran, dass der Bitcoin-Kurs in den letzten Tagen immer wieder auf über 60.000 Dollar gestiegen ist, während man noch vor einer Woche dachte, dass auch die 50.000 Dollar Marke unterschritten werden könnte. Allerdings zögern Anleger nun, da der Fed-Zinsentscheid in der kommenden Woche bevorsteht. Zumindest bei Bitcoin und Co. ist die Zurückhaltung zu spüren. Beim neuen Pepe Unchained ($PEPU) will man davon nichts wissen. Hier könnte die Stimmung kaum bullisher sein, sodass $PEPU tatsächlich der nächste Milliarden Dollar Coin werden könnte.

Pepe Unchained visiert die 13,5 Millionen Dollar Marke an

Schon PEPE war als reiner Meme Coin seit seiner Markteinführung extrem erfolgreich. Nachdem der Frosch-Coin innerhalb kürzester Zeit die Milliarden Dollar Marke geknackt hat, hat die Marktkapitalisierung in der Spitze sogar über 7 Milliarden Dollar betragen. $PEPE ist also schnell zum drittgrößten Meme Coin nach Marktkapitalisierung aufgestiegen und befindet sich auch noch heute unter den Top 30 Coins, obwohl der Token eigentlich nur zum Spaß und ohne jeden Nutzen gelauncht wurde.

Nun ist die Nachfrage nach dem Nachfolger Pepe Unchained ($PEPU) auch von Anfang an extrem hoch, was nicht nur auf die Anlehnung an PEPE zurückzuführen ist. Immerhin unterscheidet er sich $PEPU in wichtigen Punkten von seinem Vorgänger, sodass man sogar von einer Art “besseren Version von PEPE” sprechen könnte. Das hat dazu geführt, dass Anleger innerhalb kurzer Zeit $PEPU-Token im Wert von fast 13,5 Millionen Dollar gekauft haben. Dabei wird $PEPU erst im Vorverkauf angeboten und noch gar nicht an den Kryptobörsen gehandelt.

($PEPU Token-Vorverkauf – Quelle: Pepe Unchained Website)

Die hohe Nachfrage während des Vorverkaufs deutet darauf hin, dass Analysten mit ihren optimistischen Kurszielen, die sie bereits für den neuen Coin ausgesprochen haben, richtig liegen könnten. Pepe Unchained kommt nämlich mit einer eigenen Blockchain, eine Layer 2 für Ethereum. Damit könnte sich auch $PEPU schon bald unter den 30 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung finden. Die meisten Coins, die dort angesiedelt sind, basieren auf einer eigenen Blockchain.

Jetzt mehr über Pepe Unchained erfahren.

Wird $PEPU der nächste Milliarden Dollar Coin?

$PEPU wird derzeit noch im Vorverkauf zum günstigen Fixpreis angeboten. Nach dem Listing an den Kryptobörsen wird der Kurs durch Angebot und Nachfrage bestimmt, wie es auch bei Bitcoin und allen anderen Kryptowährungen der Fall ist. Schon während des Presales erhöhen die Entwickler den Preis mehrfach, sodass frühe Käufer schon einen Buchgewinn erzielen können, wenn sie vor den Preiserhöhungen einsteigen.

Danach könnte es für $PEPU schnell bergauf gehen. Die Entwickler arbeiten an einer eigenen Layer 2, auf der Transaktionen schneller und günstiger als auf der Ethereum Main Chain durchgeführt werden können. Auch ein eigener Block Explorer und eine eigene dezentrale Börse (DEX) sind in Arbeit. DiePEPU-Chain hat also bald alles, was es braucht, damit sie sich bald bei Nutzern und Entwicklern durchsetzen könnte, sodass hier schon bald einige vielversprechende Projekte gelauncht werden könnten.

Pepe Unchained — Groundbreaking Layer 2 Blockchain technology.



Welcome to the future of meme coins. pic.twitter.com/iC9b6YSynT — Pepe Unchained (@pepe_unchained) September 6, 2024

Wenn tatsächlich auch andere Entwickler ihre Projekte in Zukunft auf der PEPU-Chain launchen, wäre das Kurspotenzial unglaublich hoch. Analysten haben bereits Kursziele ausgesprochen, die über dem 100-fachen des aktuellen Vorverkaufspreises liegen. $PEPU könnte schon bald das Zentrum eines komplett neuen Ökosystems sein und auch maßgeblich zur Skalierung und zum Wachstum von Ethereum beitragen.

Ein Blick auf die Top Coins nach Marktkapitalisierung zeigt, dass vor allem Coins mit eigener Blockchain ganz vorne mitspielen. Damit könnte $PEPU nicht nur die Milliarden Dollar Marke erreichen, sondern sogar PEPE überholen. Frühe Anleger würden ihr Kapital in dem Fall innerhalb kurzer Zeit vervielfachen können. Da $PEPU schon während des Vorverkaufs auf 13,5 Millionen Dollar zusteuert, stehen die Chancen gut, dass es nach dem Listing an den Börsen schnell zu einer Kursexplosion kommt.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $PEPU im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.