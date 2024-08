Krypto News: Rekordhoch! Stablecoins beliebter denn je

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Bitcoin fällt intraday wieder unter 60.000 US-Dollar, Ethereum kämpft weiterhin mit 2.600 US-Dollar. Zwar wirkt die technische Ausgangslage weiterhin konstruktiv. Die Konsolidierung schreitet voran, obgleich es noch an bullischem Momentum mangelt. Denn Bitcoin notiert rund 15.000 US-Dollar unter dem Allzeithoch. Wann kommen die Bullen endlich zurück? Das aktuelle Sommerloch könnte da eine passende Gelegenheit sein, um sich vor dem Bull-Run zu positionieren. Denn ein neues Rekordhoch bei Stablecoins macht Hoffnung auf bessere Zeiten:

Stablecoins boomen: Mehr Liquidität für Krypto?

Everyone talking about global M2 breaking out, but I'm looking at total stablecoin market capitalization:



Fresh record high above $165 Billion.

This implies higher liquidity in the crypto markets. pic.twitter.com/DExOJBrR2Y — Julio Moreno (@jjcmoreno) August 19, 2024

Der Analyst Julio Moreno weist nun in einem neuen Beitrag auf X auf die steigende Marktkapitalisierung von Stablecoins hin, die kürzlich einen neuen Rekord von über 165 Milliarden US-Dollar erreicht hat. Während viele Experten über den Anstieg der globalen Geldmenge M2 sprechen, konzentriert sich Moreno vielmehr auf die Bedeutung dieser Entwicklung für die Krypto-Märkte. Eine höhere Stablecoin-Marktkapitalisierung deutet nämlich auf erhöhte Liquidität in den Kryptomärkten hin. Stablecoins werden häufig als Zwischenwährung genutzt, um schnell in und aus verschiedenen Krypto-Assets zu wechseln. Ein Anstieg in ihrer Marktkapitalisierung indiziert also, dass mehr Kapital bereitsteht, um in Kryptowährungen investiert zu werden. Dies könnte auf eine steigende Nachfrage und damit höhere Preise hindeuten.

Der Krypto-Analyst Ali Martinez hat eine Parallele zwischen Tether (USDT) und der US-Notenbank gezogen, indem er die Rolle von Tether im Kryptomarkt erklärt. Tether, ist ein Stablecoin, der im Verhältnis 1:1 an den US-Dollar gebunden ist. Martinez hebt hervor, dass die Ausgabe neuer USDT-Einheiten häufig mit einem Anstieg der Krypto-Märkte korreliert. Der Grund dafür ist, dass USDT auf vielen Börsen als bevorzugtes Handelsmittel verwendet wird, was den Einstieg in Kryptowährungen erleichtert und die Nachfrage nach digitalen Vermögenswerten antreibt.

Neue USDT-Emissionen ermöglichen es den Anlegern, diese Preisdips als günstige Kaufgelegenheiten zu nutzen. Diese zusätzlichen USDT fungieren ähnlich wie Liquiditätsspritzen, die von Zentralbanken in der traditionellen Wirtschaft verwendet werden, um die Märkte zu stabilisieren. Stablecoins sind damit kritisch für das Wachstum im Kryptomarkt – das jüngste Wachstum wirkt umso vielversprechender.

Bester Krypto-Presale: Staking-Coin Crypto All-Stars auf 500.000 $

Risikoaffine Anleger werfen weiterhin einen Blick auf Krypto-Presales und neue Coins. Gerade in einem bullischen Marktumfeld könnten diese Projekte gut laufen. Eine neue Kryptowährung namens Crypto All-Stars möchte nun das Staking von Meme-Coins auf eine innovative Weise vereinfachen. Mit der Einführung des sogenannten MemeVault bietet das Projekt eine zentrale Plattform, auf der Nutzer ihre Memecoins bequem und sicher staken können. Crypto All-Stars legt klar den Fokus auf das Staking. Das Projekt will sich von den vielen anderen, oft nutzlosen Meme-Coins abheben und bietet mit dem MemeVault eine Plattform, die Nutzern das Staking verschiedener Memecoins ermöglicht.

Der Presale des $STARS-Tokens hat bereits begonnen und konnte in kürzester Zeit mehr als 500.000 US-Dollar einsammeln. Diese Nachfrage zeigt, dass das Projekt innerhalb der Krypto-Community auf großes Interesse stößt. Ein erfolgreicher Presale ist oft ein Indikator für das Potenzial eines Projekts.

Das innovative Konzept des MemeVaults basiert also auf der Idee, das Staking von Meme-Coins aus verschiedenen Blockchains zu ermöglichen. Im Gegensatz zu traditionellen Staking-Plattformen, die nur das Staken eines bestimmten Tokens auf einer einzigen Blockchain erlauben, ermöglicht MemeVault das plattformübergreifende Staking. Die Liste der unterstützten Meme-Coins umfasst bereits bekannte Namen wie Dogecoin, Shiba Inu und Pepe Coin – elf Meme-Coins sind anfänglich verfügbar, weitere sollen folgen.

Die Tokenomics von $STARS sind so gestaltet, dass sie das Wachstum des Projekts fördern. Ein Viertel der Token ist für Belohnungen während des Presales vorgesehen, weitere Anteile sind für Liquiditätspools, Marketinginitiativen und die Entwicklung des MemeVault-Ökosystems reserviert.

Interessierte Anleger können bereits jetzt im Presale teilnehmen. Der Preis für STARS Token steigt bereits in 48 Stunden das nächste Mal. Anleger können einfach die Website besuchen, das Wallet verbinden und dann ETH/USDT/BNB gegen STARS swappen. Sogar die Zahlung via Kreditkarte ist hier möglich.

