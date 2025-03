Krypto News Rückblick: Das war diese Woche wichtig!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Handelswoche endet mit einem deutlichen Kurssprung, womit Bitcoin abermals über 86.000 US-Dollar notiert. Auf die letzten Meter konnte die wertvollste Kryptowährung der Welt damit etwas mehr Momentum aufbauen. Dennoch bleibt es summa summarum bei einer eher langweiligen Marktphase, es fehlt an klarem Momentum bei Bitcoin und Altcoins, was einen Ausbruch ermöglichen wurde. Dennoch sollten Anleger die folgenden News der vergangenen Woche kennen:

BTCBULL vor 4 Mio. $ Meilenstein

In der vergangenen Woche konnte BTCBULL im laufenden Presale rund 4 Millionen US-Dollar einsammeln und damit zunehmendes Interesse in der Krypto-Community auf sich ziehen. Das Projekt kombiniert klassische Elemente von Meme-Coins mit einem Bitcoin-zentrierten Narrativ und bietet dabei eine Besonderheit: Airdrops in Form echter BTC statt nur nativer Tokens. Damit grenzt sich BTCBULL klar von etablierten Spaßprojekten ab.

Das Herzstück des Projekts ist ein symbolischer Bitcoin-Bulle, der als zentrales Maskottchen nicht nur für Stärke und Marktzuversicht steht, sondern auch die Verbindung zur Bitcoin-Geschichte verdeutlicht. Der bullische Charakter fungiert als Leitfigur für eine Community, die sich nicht nur mit einem Meme-Coin, sondern auch mit realen Belohnungen identifizieren kann.

Der Mechanismus des Projekts sieht vor, dass bei jedem Anstieg des Bitcoin-Preises um 50.000 US-Dollar neue BTC-Airdrops freigeschaltet werden. Parallel dazu werden regelmäßig Token verbrannt, um das Angebot zu verknappen. Damit koppelt BTCBULL seinen deflationären Charakter eng an die Entwicklung des Bitcoin-Kurses.

Der Erwerb des Tokens erfolgt direkt über die Website des Projekts. Dort können Nutzer ihre Wallets verbinden und mit ETH oder USDT am Presale teilnehmen.

Gerüchte bei Coinbase: Mögliche Milliardenübernehme von Deribit

In der vergangenen Woche verdichteten sich die Hinweise auf eine mögliche Übernahme von Deribit durch Coinbase. Laut Bloomberg soll sich die größte US-Kryptobörse in fortgeschrittenen Gesprächen befinden, um die führende Derivateplattform für einen Betrag zwischen 4 und 5 Milliarden US-Dollar zu übernehmen. Damit würde sich Coinbase gezielt im Markt für Krypto-Derivate positionieren.

Big News in #Crypto!



Sources reveal #Coinbase is in advanced talks to acquire Deribit, a leading crypto derivatives exchange, in a deal potentially valued between $4B-$5B!



This acquisition would signal a powerful move into the crypto options and futures market. With Deribit… pic.twitter.com/XccoAxU8O0 — FOUR | Crypto Spaces (@X_Four_iv) March 21, 2025

Deribit ist seit 2016 aktiv und hat sich mit einem Marktanteil von rund 80 Prozent zur dominierenden Plattform im Bereich zentralisierter Krypto-Optionen entwickelt. Im Jahr 2024 verzeichnete das Unternehmen ein Handelsvolumen von fast 1,2 Billionen US-Dollar. Das Angebot konzentriert sich auf Optionen und Futures für Bitcoin und Ethereum – primär für professionelle Trader.

Coinbase könnte mit dem Deal seine Marktstellung ausbauen und auf die weltweit zunehmende Regulierung reagieren. Deribit verfügt über eine Lizenz in Dubai, wodurch regulatorische Hürden bei einer Übernahme planbar erscheinen.

Solaxy über 27 Mio. $ – erste Solana-L2 geht viral

Vergangene Woche hat Solaxy im laufenden Vorverkauf des SOLX-Tokens einen entscheidenden Meilenstein erreicht: Über 27 Millionen US-Dollar wurden bereits eingesammelt. Das Projekt präsentiert sich als erste native Layer-2-Lösung im Solana-Ökosystem und verfolgt das Ziel, die Netzwerkleistung durch Rollup-Technologie deutlich zu verbessern. In einem Umfeld, das bislang stark auf die Optimierung der Mainchain fokussiert war, beschreitet Solaxy einen neuen Ansatz.

Im Zentrum steht Rollup-Modell, das Transaktionen außerhalb der Hauptkette bündelt und anschließend gesammelt zur Verifizierung zurückführt. Dieses Verfahren ist von Ethereum bekannt und hat sich dort als effizienter Weg zur Reduzierung von Gebühren und Überlastungen etabliert. Solaxy überträgt diese Methode nun erstmals auf Solana – mit dem Anspruch, Geschwindigkeit und Sicherheit gleichzeitig zu gewährleisten.

Neben der Infrastruktur legt das Projekt auch Wert auf ein eigenständiges Ökosystem. Ein integriertes Launchpad für neue Projekte und die Entwicklung einer Cross-Chain-Bridge sollen langfristig für Interoperabilität sorgen.

Das Vertrauen der Community spiegelt sich im starken Presale wider, über 27 Millionen US-Dollar sprechen für sich. Zusätzlich bietet das Projekt eine Staking-Rendite von immer noch rund 150 Prozent APY. Wer in die Skalierung Solanas und erste L2 investieren möchte, kann jetzt den SOLX Token günstig im Presale kaufen.

Fed-Zinsentscheid: Märkte reagieren verhalten auf Signale der Lockerung

Mit dem Zinsentscheid der US-Notenbank rücken geldpolitische Perspektiven in den Fokus der Finanzmärkte. Die Federal Reserve ließ die Leitzinsen wie erwartet unverändert – ein Schritt, der bereits weitgehend eingepreist war. Entscheidend war jedoch der Ausblick: Zwei Zinssenkungen für das laufende Jahr wurden in Aussicht gestellt. Für Kryptowährungen bedeutet dies ein mögliches Plus an Liquidität in naher Zukunft.

Fed sees two rate cuts in 2025, & projects higher inflation and lower economic growth.



The dot plot has been updated with policymakers' expectations for where interest rates could be headed. pic.twitter.com/GR23adICKA — ₿rett (@brett_eth) March 19, 2025

Das erwartete US-Wachstum wurde auf 1,7 Prozent gesenkt, während die Inflationsprognosen leicht nach oben angepasst wurden. Die Rückkehr zu expansiver Geldpolitik dürfte damit zwar verzögert erfolgen, wird jedoch als mittelfristig wahrscheinlich eingestuft. Die Reaktion der Märkte bleibt entsprechend vorsichtig optimistisch.

Robinhood steigt in Prognosemärkte ein – Polymarket im Fokus

Polymarket ist eine bekannte dezentrale Plattform für Prognosemärkte. Diese gewann spätestens zur US-Wahl 2024 internationale Aufmerksamkeit. Nutzer können dort mit Kryptowährungen auf binäre Ereignisse wie Wahlausgänge oder Sportergebnisse setzen. Die Wahrscheinlichkeiten ergeben sich dabei durch Angebot und Nachfrage – ähnlich wie an Börsen. Bereits in der Wahlnacht 2024 erkannte Polymarket den Vorsprung von Donald Trump in mehreren Swing States schneller als klassische Medien.

Nun kündigte Robinhood-CEO Vlad Tenev an, ebenfalls Prognosemärkte in die eigene App zu integrieren. Das erklärte Ziel sei es, durch ökonomische Anreize kollektives Wissen sichtbar zu machen. Tenev sieht darin eine Reaktion auf die zunehmende Unzuverlässigkeit traditioneller Medien. Prognosemärkte sollen laut Robinhood zur präziseren Bewertung politischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Entwicklungen beitragen.

Idk when this happened but @vladtenev has leveled up.



Robinhood shipping every week. All in on crypto. Launched prediction markets. Responding to customers in the replies. Very active in DC. Has become 10x better at storytelling.



Excited to see what Robinhood does in crypto. — Yano (@JasonYanowitz) March 19, 2025

Die Einführung erfolgt zunächst in ausgewählten Themenfeldern, mit später geplanter Ausweitung. Die Vision des US-Unternehmens: Prognosemärkte als „Wahrheitsmaschinen“, die durch Marktmechanismen fundierte Einschätzungen ermöglichen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.