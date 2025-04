Krypto News: Schock! Neue Analyse zeigt Stagflation

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In den vergangenen Wochen zeigte sich erneut eine deutliche Korrelation zwischen Kryptowährungen und dem Aktienmarkt. Besonders in volatilen Phasen reagierten Bitcoin und Co. nahezu parallel zu den US-Indizes. Diese Entwicklung verdeutlicht, wie stark die Kryptomärkte derzeit von makroökonomischen Rahmenbedingungen abhängig sind. Nachrichten zu Inflation, Zinsentscheidungen und Arbeitsmarktdaten hatten deutlich mehr Einfluss auf Kursbewegungen als branchenspezifische Ereignisse.

Die enge Verflechtung mit den klassischen Finanzmärkten macht deutlich, dass Kryptowährungen derzeit nicht als eigenständige Assetklasse agieren, sondern stark im globalen Risikozyklus eingebettet sind.

Doch nun droht für viele Anleger ein Horror-Szenario – denn die Stagflation rückt in den USA immer näher.

Stagflation wird wahrscheinlicher: Horror-Szenario für USA

Die Stagflation beschreibt eine wirtschaftliche Ausnahmesituation, in der hohe Inflation mit stagnierendem oder rückläufigem Wirtschaftswachstum und meist auch steigender Arbeitslosigkeit zusammenfällt. Diese Kombination gilt als besonders problematisch, weil klassische geldpolitische Maßnahmen oft ins Leere laufen: Zinssenkungen könnten die Inflation anheizen, während Zinserhöhungen das Wachstum weiter schwächen. Unternehmen leiden unter steigenden Kosten und sinkender Nachfrage, Haushalte verlieren Kaufkraft, Investitionen gehen zurück. Für Finanzmärkte entsteht ein schwieriges Umfeld. Die Unsicherheit nimmt zu.

Inflation expectations are still rising:



1-year inflation expectations jumped 1.7 percentage points in April, to 6.7%, the highest since November 1981.



This marks a 4th consecutive monthly increase of at least 0.5 percentage points.



1-year inflation expectations have surged by… pic.twitter.com/AladxbjO3w — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) April 19, 2025

Eine neue Analyse vom „The Kobeissi Letter“ verweist auf ein alarmierendes Signal für die US-Wirtschaft: Die kurzfristigen Inflationserwartungen sind im April deutlich gestiegen – um 1,7 Prozentpunkte auf 6,7 Prozent. Das ist der höchste Wert seit über vier Jahrzehnten. Besonders drastisch zeigt sich hier, dass dieser Anstieg der vierte Monat in Folge mit einem Zuwachs von mindestens 0,5 Prozentpunkten ist. Seit November 2024 haben sich die Erwartungen für die Ein-Jahres-Inflation um insgesamt 4,1 Prozentpunkte verschärft. Parallel dazu sind auch die Fünf-Jahres-Erwartungen auf 4,4 Prozent gestiegen, der höchste Stand seit 1991.

Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass der Markt eine länger anhaltende Phase erhöhter Teuerung einpreist. Gleichzeitig ist die Konsumentenstimmung stark eingebrochen und liegt auf dem zweitniedrigsten Niveau in der Geschichte der Erhebungen.

Diese Kombination aus hoher Inflationserwartung und schwacher Nachfrageerwartung deutet auf zunehmende Sorgen vor einer Stagflation hin – einem besonders herausfordernden Szenario für Märkte und Politik.

Why Trump's tariffs could actually strengthen #Bitcoin's case:



New @Grayscale report highlights how trade tensions create conditions historically beneficial for scarce assets:



– Tariffs contribute to stagflation – an environment where traditional assets historically… pic.twitter.com/jMpOCRgPqs — CryptoBusy (@CryptoBusy) April 10, 2025

Einige Analysten sehen in den US-Strafzöllen und der drohenden Stagflation jedoch einen potenziellen Katalysator für Bitcoin. So könnten die neuen Handelskonflikte eine wirtschaftliche Lage erzeugen, die sogenannten Stagflation begünstigt – also eine Kombination aus schwachem Wachstum und hoher Inflation.

In solchen Phasen haben knappe Vermögenswerte in der Vergangenheit oft besser abgeschnitten als Aktien, so Analysten von Grayscale. Während der Stagflation der 1970er-Jahre stieg der Goldpreis jährlich um rund 30 Prozent, während Aktienmärkte unter Druck gerieten. Bitcoin teilt mit Gold das Merkmal der limitierten Verfügbarkeit und könnte somit als alternatives Wertaufbewahrungsmittel an Bedeutung gewinnen. Zudem könnten geopolitische Spannungen eine Diversifizierung der globalen Reserven weg vom US-Dollar beschleunigen. Das Narrativ von Bitcoin als Krisen-Hedge könnte sich über die kommenden Monate ausgestalten.

Krypto-Tipp: BTCBULL wettet auf neuen Bitcoin-Bullenmarkt

Bitcoin durchläuft weiterhin regelmäßig Bullenmärkte, da langfristig mehr Kapital in den Markt fließt – getrieben von geldpolitischer Lockerung, wachsendem institutionellen Interesse und wachsender Akzeptanz. Diese Liquiditätszuflüsse bilden den Nährboden für neue Aufwärtszyklen. Auch 2025 stehen die Zeichen auf Expansion, denn die Notenbanken dürften bald den Gelddrucker anschmeißen.

In diesem Kontext versteht sich BTCBULL als spekulative Wette auf einen erneuten Bitcoin-Bullenmarkt – mit direkter Anbindung an Kursmarken und einem Belohnungssystem, das die Dynamik eines solchen Zyklus gezielt nutzt.

2025 prägt sich zunehmend als das Jahr ein, in dem etablierte Krypto-Konzepte mit neuen Mechanismen kombiniert werden. Während Bitcoin weiterhin als stabiler Anker mit über 60 Prozent Marktdominanz gilt, rücken für spekulative Anleger auch neue Projekte in den Fokus. Ein Beispiel dafür ist BTCBULL – ein Token, der die Wertstabilität von Bitcoin mit den viralen Elementen des Meme-Marktes verbindet und dabei ein durchdachtes Belohnungssystem integriert.

Im Zentrum steht der Mechanismus, bei dem Halter reale Bitcoin als Belohnung erhalten. Diese Ausschüttungen sind an konkrete Meilensteine im BTC-Kurs gekoppelt: Erreicht Bitcoin beispielsweise die Marke von 150.000 US-Dollar, erfolgt automatisch eine BTC-Auszahlung an die Halter. Bei jedem weiteren Kurssprung in 50.000er-Schritten wird dieses Modell erneut aktiviert. Damit entsteht ein direktes Anreizsystem. BTCBULL dürfte der einzige Meme-Coin sein, der echte Bitcoins verschenkt.

Parallel dazu wird ein deflationärer Effekt aufgebaut. Sobald Bitcoin den Schwellenwert von 125.000 US-Dollar übersteigt, startet ein automatisierter Token-Burn. Durch diesen Mechanismus sinkt das verfügbare Angebot des BTCBULL Tokens schrittweise – eine Strategie, die langfristig den inneren Wert stabilisieren und sogar erhöhen kann. Anders als beim langsamen Halving von Bitcoin, geschieht dieser Vorgang dynamischer und zielgerichteter.

Ergänzt wird das Konzept durch ein Staking-Modell. Über 85 Prozent Jahresrendite sind im April 2025 möglich, was insbesondere in Kombination mit den BTC-Ausschüttungen einen doppelten Nutzen darstellt. Die bisher investierten Mittel – fast 5 Millionen US-Dollar – zeigen, dass die Idee große Resonanz in der Krypto-Community erzeugt.

Der Erwerb ist direkt über die offizielle Webseite möglich. Unterstützt werden ETH und USDT für den Token-Swap. Bereits morgen wird der Preis für BTCBULL Token wieder angehoben.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.