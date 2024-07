Krypto News: Shiba Inu steigt um 12 %, WienerAI auf 7,1 Mio. $

Zweistellige Kursgewinne für eine hochkapitalisierte Kryptowährung sind immer wieder beeindruckend. Nun pumpte Shiba Inu in den letzten 24 Stunden um rund 12 Prozent und ist damit aktuell der beste Coin in der Top 50 des digitalen Währungsmarkts. Auch auf Wochensicht verliert SHIB nur rund 6 Prozent an Wert. Damit entwickelte sich die zweitwertvollste Meme-Kryptowährung der Welt zuletzt besser als die Marktbreite. Hier könnte zeitnah ein bullisches Setup entstehen.

Doch auch andere Kryptowährungen aus der zweiten Reihe des digitalen Währungsmarkts sorgen für Furore. Denn neue Meme-Coins launchen kontinuierlich. Viele verlieren schon am Tag 1 den Kampf ums Überleben, ausgewählte Projekte offenbaren relative Stärke. WienerAI konnte hier kürzlich 7,1 Millionen US-Dollar im Presale einsammeln – ein Statement im umkämpften Marktsegment.

Spannend ist es für Krypto-Anleger stets, in einem schwachen Markt und rund um einen Crash zu beobachten, welche Coins weniger stark korrigieren und auch ihren Rebound kräftiger vollziehen – ein Kandidat wäre hier Shiba Inu. Mit nur 6 Prozent Kursverlusten auf Wochensicht tendiert der Meme-Coin sogar stabiler als Bitcoin und Ethereum. Durch das heutige Kursplus von rund 12 Prozent ist SHIB sogar in den Top 50 der beste Coin – das offenbart ein relativ großes Interesse an SHIB.

Der Analyst Javon Marks sieht aktuell großes Potenzial für Shiba Inu. Dieser prognostiziert ein Ziel von 0,000081 US-Dollar und erwartet, dass der Preis nach dem Durchbrechen eines wichtigen Widerstandstrends um über 405 Prozent steigen könnte. Das Chartbild hat sich aufgehellt, das jüngste Kursplus untermauert eine potenziell starke Entwicklung bei SHIB.

$SHIB (Shiba Inu)'s target at $0.000081 has not changed as prices continue to hold well broken free of the once key, displayed resisting trend.



With this being, this could entail an over 405% run from here to be in-development to reach this target.



A >5X may be awaiting Shiba! https://t.co/Bt6yoMQFl2 pic.twitter.com/w9Pzzv67Kv