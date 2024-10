Krypto News: USDT auf Allzeithoch = Bullenmarkt für Bitcoin?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Am heutigen Sonntag verlieren Kryptowährungen in der Breite leicht, womit sich sogar die Kursverluste bei Bitcoin auf 0,6 Prozent in den letzten sieben Tagen belaufen. So kommt es erneut zu einer deutlichen Korrekturbewegung. Eine Ausnahme sind ein weiteres Mal Meme-Coins. Doch auch ausgewählte Altcoins wie Chiliz oder Aptos steigen um 6-8 Prozent in den letzten 24 Stunden.

Nun gibt es ein Kaufsignal vonseiten der Stablecoins – neue Entwicklungen bei USDT könnten hier Vorbote eines Bull-Runs für Bitcoin sein.

Mehr Tether für Krypto-Börsen: Bullische Prognose!

Die Metrik „USDT Reserves on Exchanges“ zeigt zunächst einmal transparent an, wie viel USDT (Tether) auf zentralisierten Krypto-Börsen gehalten wird. Ein hoher USDT-Bestand signalisiert dann wiederum, dass Trader liquide Mittel bereithalten, um in den Markt einzusteigen. Dies indiziert potenziell bevorstehende Käufe.

Der folgende Analyst verweist also darauf, dass ein Anstieg der USDT-Bestände auf Krypto-Börsen ein Zeichen für eine bevorstehende Markterholung sein könnte. Die Trader scheinen sich vorzubereiten, erneut in den Markt einzusteigen. Dies deutet darauf hin, dass sich eine wachsende Kaufbereitschaft aufbaut, was die Nachfrage nach Kryptowährungen untermauern würde. Wenn mehr Tether zur Verfügung steht, korreliert dies historisch mit positiven Kursentwicklungen.

Ready for takeoff!



USDT on exchanges has surged 146%, hitting $22.7B – a new all-time high!



Historically, this signals strong buying power for #Bitcoin and the rest of #Crypto market. pic.twitter.com/JQod4wUvcI — Leon Waidmann | Onchain Insights (@LeonWaidmann) October 12, 2024

Ebenfalls hilfreich ist hier ein Blick auf die Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung eines Stablecoins wie USDT, der an den US-Dollar gekoppelt ist, berechnet sich durch die Multiplikation der im Umlauf befindlichen Token mit dem aktuellen Preis pro Token. Dieser beträgt in der Regel 1 US-Dollar. Da USDT als Stablecoin entworfen wurde, um immer im Verhältnis 1:1 mit dem US-Dollar zu handeln, entspricht die Marktkapitalisierung genau der Anzahl der ausgegebenen USDT-Token.

Steigt die Bewertung, bedeutet dies, dass die Nachfrage nach Stablecoins und Kryptowährungen im Allgemeinen deutlich steigt. Die langfristige Tendenz ist klar – Tethers Marktkapitalisierung steigt immer weiter und liegt aktuell bei knapp 120 Milliarden US-Dollar.

Erst Bitcoin, dann Altcoins & Flockerz?

In einem typischen Krypto-Marktzyklus steigen zunächst die Kurse von Bitcoin, da die wertvollste Kryptowährung als Leitwährung und sicherer Hafen gilt. Sobald Bitcoin an Dynamik gewinnt, fließt Kapital oft in Ethereum, das als führende Smart-Contract-Plattform fungiert. Schließlich folgt eine Phase, in der Altcoins stark an Wert zulegen. Anleger wollen noch mehr Renditen und setzen auf kleinere Coins. Doch hier gehen diverse Risiken mit einem Investment einher.

Dezentrale Strukturen bieten in der Welt der Kryptowährungen eine attraktive Möglichkeit, um Risiken durch zentralisierte Kontrolle zu minimieren. Dies gilt auch für Meme-Coins. Denn mitunter haben die Teams eben nicht das Beste für die Community im Sinn.

Flockerz hebt sich durch seine konsequent dezentrale Ausrichtung von vielen anderen Projekten ab und hat bereits erhebliche Aufmerksamkeit erregt. Das Ziel von Flockerz besteht darin, nicht nur kurzfristige Gewinne zu erzielen, sondern einen langfristigen Mehrwert für seine Community zu schaffen. Kürzlich wurde der Presale von Flockerz gestartet und verzeichnete bereits fast 700.000 US-Dollar an Einnahmen.

Der besondere Ansatz von Flockerz liegt in seiner Governance-Struktur. Während viele Krypto-Projekte von wenigen Entwicklern gesteuert werden, bietet Flockerz eine echte Mitbestimmung durch seine dezentrale Organisation „Flocktopia“. Besitzer des FLOCK-Tokens haben durch das „Vote-to-Earn“-System die Möglichkeit, aktiv an wichtigen Entscheidungen teilzunehmen. Jede Stimme zählt und beeinflusst den Kurs des Projekts – als Anreiz erhalten die Teilnehmer zusätzliche Token. Dadurch wird die Community gestärkt und die Transparenz erhöht.

Die demokratische Struktur von Flockerz ermöglicht es den Investoren, das Projekt direkt mitzugestalten. Ob es um neue Funktionen, Marketinginitiativen oder Token-Burnings geht – alle Entscheidungen liegen in den Händen der Gemeinschaft.

Interessierte Anleger können FLOCK-Token direkt im Presale erwerben, indem sie ETH, USDT oder BNB tauschen oder bequem per Kreditkarte über die offizielle Website investieren. In weniger als 72 Stunden kommt es hier zur nächsten Anhebung des Preises für die FLOCK Token.

