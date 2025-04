Krypto News Vorschau: Crash oder Erholung?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Am Wochenende scheint sich der Staub um Donald Trumps Zoll-Rundumschlag langsam zu legen. Besonders für den Kryptomarkt. Dieser hat sich, angeführt vom Bitcoin, ohnehin als erstaunlich stabil erwiesen. Während nämlich der US-Technologieindex Nasdaq um mehr als 6 Prozent gefallen ist, konnte der Bitcoin-Kurs am Freitag sogar einen Gewinn erzielen.

Das ist insbesondere deshalb bemerkenswert, weil der Kryptomarkt eigentlich deutlich volatiler ist als der Aktienmarkt und deshalb bei Krisen auch stärker fällt. Einige Anleger hoffen bereits auf eine Erholung in der kommenden Woche. Doch wird diese wirklich kommen oder crasht der Kryptomarkt weiter?

(Der Bitcoin-Kurs konnte sich nach der Zollankündigung von Donald Trump deutlich besser halten als der Aktienmarkt – Quelle: Tradingview.com)

Wie werden die verschiedenen Staaten auf Donald Trump reagieren?

Die von Donald Trump verkündeten “reziproken Zölle” haben im Grunde weltweit eine Welle der Empörung ausgelöst. Während jedoch einige Staaten wie Australien und Japan keine Vergeltungsmaßnahmen ergreifen werden, gehen andere, wie Kanada und China, das bereits Gegenzölle von 32 Prozent eingeführt hat, auf Konfrontationskurs. Mit Japan, Vietnam und Taiwan zeigen sich jedoch auch mehrere Staaten verhandlungsbereit. So hat Taiwans Präsident Lai Ching-te heute angekündigt, dass Taiwan lieber verhandeln möchte, anstatt auf Gegenmaßnahmen zu setzen, um eine Einigung mit den Vereinigten Staaten von Amerika zu finden.

BREAKING:



TAIWAN IS OFFERING 0 TARIFFS TO THE US IN RESPONSE TO TRUMP’S TARIFFS.



BULLISH FOR THE MARKETS pic.twitter.com/y5lD6SN2dF — Crypto Rover (@rovercrc) April 6, 2025

Da der Inselstaat Taiwan der weltweit größte Produzent und Exporteur von Halbleiterchips ist, was insbesondere im Zuge der Entwicklung von künstlicher Intelligenz bedeutend ist, wäre eine Einigung mit den Vereinigten Staaten wohl ein überaus positives Signal an den weltweiten Börsen.

Zudem könnten andere Staaten bald dem Beispiel von Taiwan folgen und ebenfalls eine Einigung mit den USA und Donald Trump anstreben. Die kommende Woche wird also wahrscheinlich weiterhin großteils von der Zoll-Thematik geprägt sein. Das macht auch Prognosen umso schwieriger, da man teilweise nicht abschätzen kann, wie die verschiedenen Staaten reagieren werden.

Ist die Situation im Bitcoin jetzt eine Kaufgelegenheit?

Aktuell notiert der Bitcoin-Kurs bei 80.745 US-Dollar und damit etwa 26 Prozent unter seinem Allzeithoch bei 109.114,88 US-Dollar, das im Januar markiert wurde. Für viele, die nahe dem Allzeithoch eingestiegen sind, fühlt sich die Korrektur natürlich schmerzhaft an. Michael Saylor, der bekannte CEO von Strategy (ehemals MicroStrategy) glaubt aber, Bitcoin befinde sich lediglich im “Ausverkauf”.

LATEST: Saylor to GameStop CEO Ryan Cohen: “Bitcoin is on sale, Ryan.” pic.twitter.com/N1dJ2mdT1a — Cointelegraph (@Cointelegraph) April 6, 2025

Obwohl Saylor bzw. sein Unternehmen Strategy durch die Korrektur einen Buchverlust von mehreren Milliarden US-Dollar verkraften mussten, scheint der bekannte Optimismus von Saylor in Bezug auf den Bitcoin noch immer ungebrochen. Höchstwahrscheinlich sammelt er derzeit gerade Kapital ein, um sein Investment erneut aufzustocken. Für Anleger könnte es also jetzt eine gute Idee sein, es ihm gleichzutun.

Ist das jetzt der perfekte Coin für Anleger?

Während derzeit unzählige Projekte am Kryptomarkt in der Versenkung verschwinden, kann ein spezielles sich seinen festen Platz am Markt offenbar sichern. Die Rede ist vom BTC Bull Token, dem ersten Coin mit offizieller Anbindung an den Bitcoin. Dieser konnte trotz der vergangenen Korrektur eine Menge Geld von Investoren einsammeln und ist auf mittlerweile mehr als 4,46 Mio. US-Dollar explodiert, obwohl sich der Coin derzeit noch in der Vorverkaufsphase befindet. Auch die Community umfasst inzwischen mehr als 10.000 Anleger, was ein klares Indiz für eine starke Kursentwicklung nach dem ICO ist.

Jetzt mehr über den BTC Bull Token erfahren.

(Trotz der aktuellen Korrektur ist der BTC-Bull-Token auf über 4,64 Mio. US-Dollar angestiegen – Quelle: btcbulltoken.com)

Was den BTC-Bull-Token so besonders macht, ist seine direkte Anbindung an den Kurs des Bitcoins. Steigt dieser nämlich auf 125.000 US-Dollar, wird ein Teil der 21 Mrd. BTC-Bull-Token für immer geburnt. Steigt der Bitcoin-Kurs auf 150.000 US-Dollar, erhalten die Investoren von $BTCBULL sogar einen Bitcoin-Airdrop! Etwas Vergleichbares hat es auf dem Kryptomarkt bisher noch nie gegeben und Analysten glauben, dass der Erfolg des Projekts in dieser Funktion begründet ist. Das Potenzial dieser Anbindung an Bitcoin dürfte allerdings noch lange nicht ausgeschöpft sein, weshalb die Prognose zu $BTCBULL sehr positiv ist. Anleger, die dabei sein wollen, wenn der Coin an den Börsen startet, können den Token jetzt noch zu einem günstigen Kurs im ICO kaufen.

Jetzt in $BTCBULL investieren.





Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.