Ethereum-Alternative: Sui, Solana oder Solaxy?

Die Bullen legen am Wochenende am Kryptomarkt eine Verschnaufpause ein. Das ist auch nichts Neues, da die Nachrichtenlage am Samstag und am Sonntag nicht viel hergibt und institutionelle Investoren, die das große Geld verwalten, nicht aktiv sind. In der kommenden Woche könnte es aber wieder steil bergauf gehen. Ethereum hat in den letzten Monaten enttäuscht, weshalb viele Anleger auf der Suche nach einer Ethereum-Alternative sind. Dabei fallen aktuell immer wieder die Namen Solana, Sui oder Solaxy.

Ethereum hinkt hinterher

Ethereum will einfach nicht mehr in die Gänge kommen. Weder die Spot Ethereum ETFs in den USA, noch der US-Präsident höchstpersönlich konnten daran bisher etwas ändern. Die Nachfrage nach den ETFs bleibt überschaubar, der Tweet von Donald Trump, dass er großes Potenzial in Ethereum sieht, hat den Kurs nicht stützen können. Auch Eric Trumps Post, jetzt den Dip zu kaufen, hat nicht geholfen. Der “Dip” lag bei über 3.000 Dollar, sodass Ethereum seitdem nochmal massiv eingebrochen ist.

($ETH Kursentwicklung seit dem Jahreswechsel – Quelle: Google)

Year to Date ist der Kurs der zweitgrößten Kryptowährung der Welt um über 45 % eingebrochen. Damit gehört $ETH auch 2025 zu den größten Enttäuschungen. Allerdings macht die Tatsache, dass der Mai in der Vergangenheit immer der stärkste Monat für Ethereum war, etwas Hoffnung. Durchschnittlich konnte $ETH in den letzten Jahren im Mai jeweils um 27 % zulegen.

Sind Sui oder Solana die bessere Wahl?

Wer auf der Suche nach einer Ethereum-Alternative ist, landet aktuell oft bei Sui oder Solana. Solana hat sich schon über Jahre als Ethereum-Killer einen Namen gemacht und zuletzt auch besser performt. Der $SOL-Kurs ist im letzten Monat schon um über 25 % gestiegen. Noch besser hat zuletzt aber $SUI abgeschnitten und Analysten zeigen nun auf, dass hier noch deutlich mehr Kurspotenzial gegeben ist.

$SUI hat im letzten Monat um über 40 % zugelegt. Damit notiert der Top 20 Coin zwar auch noch deutlich unter dem Allzeithoch, Analysten erwarten aber, dass sich der Kurs in diesem Jahr noch verdreifachen könnte. Auch On-Chain-Daten stützen diese Theorie, wie der Experte von Rundumbitcoin erklärt.

Hat Solaxy noch mehr Potenzial?

Während Solana seinen Wert in diesem Jahr noch verdoppeln und $SUI sogar verdreifachen könnte, vermuten Analysten, dass Solaxy ($SOLX) das Potenzial hat, um das 5- bis 10-fache zu steigen. Das liegt daran, dass mit Solaxy eine komplett neue Layer 2 Blockchain auf den Markt kommt, die die Solana Main Chain in Zukunft entlasten und so das Ökosystem stabilisieren soll.

Nicht oft ergibt sich die Möglichkeit, in einen neuen Coin mit neuer Blockchain von Anfang an zu investieren und genau das ist bei Solaxy aber aktuell der Fall. Der native Token der Layer 2 ist $SOLX und dieser ist aktuell noch im Vorverkauf erhältlich. Das bedeutet, dass Anleger die Möglichkeit haben, die $SOLX-Token noch vor dem Handelsstart an den Börsen zum günstigen Fixpreis zu kaufen. Eine Gelegenheit, die auch gerne angenommen wird.

Jetzt mehr über Solaxy erfahren.

($SOLX Token-Vorverkauf – Quelle: Solaxy Website)

Die Nachfrage nach Solaxy explodiert schon jetzt, bevor die Layer 2 live ist und bevor der $SOLX-Token an den Kryptobörsen gehandelt wird. Anleger haben schon über 33 Millionen Dollar investiert, um im Presale einzusteigen. Damit handelt es sich um einen der erfolgreichsten ICOs in diesem Jahr.

Setzt sich die Solaxy Chain durch, ist das auch ein extrem starker Anwendungsfall, da Solana die meistgenutzte Blockchain der Welt ist und Solaxy hier einen wesentlichen Beitrag leisten könnte, um Stabilität und Skalierbarkeit zu gewährleisten. Bisher kennt man Layer-2-Lösungen von Ethereum, etwa wie Arbitrum ($ARB) und diese haben bereits Bewertungen in Milliardenhöhe erreicht, weshalb auch die Prognosen für $SOLX extrem bullish sind.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $SOLX im Presale kaufen.

