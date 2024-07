Krypto News Vorschau: Das wird in der nächsten Woche wichtig

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Kryptomarkt scheint langsam wieder in Fahrt zu kommen. Der Verkauf der Bitcoin im Wert von 3 Milliarden Dollar durch das deutsche BKA ist abgeschlossen, was Investoren aufatmen lässt. Bitcoin bewegt sich inzwischen wieder um die 60.000 Dollar Marke und hat sich vom Schock der letzten Woche, bei dem der Kurs unter 54.000 Dollar gefallen ist, vorerst erholt. Auch die kommende Woche bringt wieder einige Ereignisse mit sich, die es sich lohnt, im Auge zu behalten, da die Auswirkungen auf den Kryptomarkt teilweise enorm sein könnte. Anleger, die informiert sind, könnten sich dabei durchaus den einen oder anderen Vorteil verschaffen.

Reaktion auf das Attentat auf Donald Trump

Der Grund, warum der Bitcoin-Kurs in der Nacht von gestern auf heute auf 60.000 Dollar gestiegen ist, ist das Attentat auf den Ex-Präsidenten Donald Trump. Dieser wurde bei einer Rede im Zuge einer Wahlveranstaltung angeschossen, wobei ihm ein Streifschuss am Ohr erwischt hat. Das Bild des Ex-Präsidenten, der nach dem Schuss mit geballter Faust kampfbereit aufsteht, gilt für viele als Indiz dafür, dass Trump die Wahl im November für sich entscheiden könnte, was positiv für den Kryptomarkt wäre.

Trump strahlt mit dieser Geste die Stärke aus, die Amerikaner von ihrem Präsidenten erwarten, während der geistige Gesundheitszustand vom amtierenden Präsidenten Joe Biden immer wieder in Frage gestellt wird, da er bei vielen Auftritten zu schwach für diesen Job wirkt. Der Bitcoin-Kurs hat zwar schon am Wochenende auf die Nachricht reagiert, die Börsen waren aber natürlich geschlossen – abgesehen von den Kryptobörsen – weshalb Anleger genau beobachten sollten, wie die Reaktion der Marktteilnehmer an den Börsen sein wird.

Entwicklungen rund um Mt. Gox

Die Verschiebung von Bitcoin im Wert von 2,7 Milliarden Dollar aus einer Wallet der insolventen Kryptobörse Mt. Gox hat letzte Woche schon für Aufsehen gesorgt und zu einem Kursrutsch geführt. Gläubiger von Mt. Gox sollen nach 10 Jahren im Juli ausgezahlt werden, weshalb es sich auch lohnt, die Wallet genau im Auge zu behalten. Werden hier wieder Coins für Milliarden von Dollar verschoben, könnte sich das erneut negativ auf den Kurs auswirken.

(Mt. Gox Wallet – Quelle: Arkham Intelligence)

Die Auszahlung der Gläubiger wird als letztes bearishes Ereignis angesehen, das einer Rallye am Kryptomarkt noch bevorstehen könnte, da erwartet wird, dass die meisten Betroffenen nach einer Wartezeit von 10 Jahren ihre Gewinne realisieren und die Coins, die sie von der insolventen Börse erhalten, verkaufen werden.

Ethereum ETFs

Während es für Bitcoin nochmal schlechte Nachrichten geben könnte, gibt es bei Ethereum Grund zur Freude. Die SEC hat bereits grünes Licht für Spot Ethereum ETFs in den USA gegeben und diese könnten nun jederzeit auf den Markt kommen. Es wird erwartet, dass durch die Fonds Milliarden Dollar in Richtung Ethereum fließen, wodurch der Kurs stark steigen könnte – ähnlich wie das bei den Bitcoin ETFs nach der Markteinführung zu beobachten war.

Wenn es nicht gerade zu massiven Verkaufsdruck durch Mt. Gox kommt, ist davon auszugehen, dass die Ethereum ETFs zumindest bei ETH eine Rallye auslösen könnten. Viele Experten sprechen davon, dass die Fonds für ein neues Allzeithoch sorgen dürften, was ein Plus von mehr als 50 % für ETH bedeuten würde.

