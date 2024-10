Krypto News Vorschau: Diese 3 Coins sollten Anleger in der kommenden Woche beachten

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Optimismus am Kryptomarkt war offenbar nicht nur von kurzer Dauer. Der Bitcoin-Kurs bewegt sich nahe am Allzeithoch, Ethereum erholt sich langsam vom Crash und auch viele andere Altcoins haben einige gewinnbringende Tage hinter sich. Für den Oktober, aber auch für das gesamte letzte Quartal, erwarten Analysten weiter steigende Kurse am Kryptomarkt. Dabei werden manche Coins natürlich stärker steigen als andere. Hier mit Sicherheit den Coin zu erwischen, der die höchsten Renditen erzielt, ist unwahrscheinlich. Dennoch gibt es Coins, bei denen es sich mehr lohnen könnte als bei anderen, genauer hinzuschauen.

1. ApeCoin ($APE)

Lange Zeit war es ruhig um ApeCoin ($APE). Der Token, der beim Launch an Besitzer der Bored Ape Yacht NFTs verschenkt wurde, hat einen spektakulären Aufstieg hinter sich und ist anschließend genauso schnell wieder gefallen. Seitdem hat es außer ein wenig Spekulation nicht viel gegeben, das zum Kauf verleitet hätte. Das hat sich nun geändert. In der Nacht von gestern auf heute wurde mit der ApeChain eine Layer 2 angekündigt, die nun für Aufsehen sorgt.

Seit dem Launch der Layer 2 ist der $APE-Kurs um über 100 % gestiegen. Die Aktivität auf der neuen Blockchain ist auch von Anfang an extrem hoch, da auch gleich ein eigenes Launchpad für Meme Coins entwickelt wurde, das bereits die ersten Coins mit Handelsvolumen in Millionenhöhe hervorgebracht hat. Schon der Launch von Pump.fun auf Solana und Sunpump auf Tron hat lange angehalten und für längere Kurssteigerungen gesorgt, sodass es nun auch für $APE länger weiter bergauf gehen könnte.

2. $GOAT

Ein weiterer Coin, bei dem es sich lohnen könnte, in der kommenden Woche genauer hinzusehen, ist $GOAT. Der Coin hat in den ersten 10 Tagen seit dem Launch das geschafft, was nur die wenigsten schaffen. Innerhalb kürzester Zeit ist die Marktkapitalisierung auf eine halbe Milliarde Dollar gestiegen. Bisher hat es keinen Tag gegeben, an dem der Kurs nennenswert gefallen ist. Heute zeigt sich ein anderes Bild.

($GOAT Kursentwicklung – Quelle: Dextools)

Allein in den letzten 24 Stunden ist der $GOAT-Kurs um fast 40 % gefallen. Damit stellt sich nun die Frage, ob es sich hier um eine gute Einstiegsgelegenheit handeln könnte, oder ob der Hype um den Coin nun vorbei ist. Es lohnt sich auf jeden Fall, $GOAT auf die Watchlist zu setzen, da es sich hier durchaus um den nächsten Milliarden Dollar Meme Coin handeln könnte, was von hier aus noch ein annehmbares Renditepotenzial bedeuten würde.

3. Flockerz ($FLOCK)

Flockerz ($FLOCK) ist ein neuer Meme Coin, bei dem Anleger derzeit noch die Möglichkeit haben, im Vorverkauf einzusteigen. Dabei deutet schon in dieser frühen Phase alles darauf hin, dass es sich hier um das nächste große Ding am Kryptomarkt handeln könnte. Die Nachfrage ist von Anfang an extrem hoch, sodass Anleger inzwischen schon fast eine Million Dollar investiert haben, um von Anfang an dabei zu sein. Das liegt daran, dass sich $FLOCK mit einigen Besonderheiten von den restlichen Meme Coins unterscheidet.

($FLOCK Initial Coin Offering – Quelle: Flockerz Website)

Flockerz ist der erste Meme Coin, bei dem ein Vote to Earn-Konzept dafür sorgt, dass jeder $FLOCK-Besitzer ein Mitspracherecht über die Zukunft des Projekts hat. Hier hat also nicht nur eine Einzelperson das Sagen, sondern jeder aus der Community. Außerdem ist eine Staking-Funktion integriert und da der Coin noch neu ist, ist die Staking-Rendite derzeit noch extrem hoch und liegt bei fast 2.000 %, da noch relativ wenig Token im Staking Pool sind. Der Vorverkaufspreis wird bereits in weniger als 2 Tagen erhöht, was für frühe Käufer bereits einen ersten Buchgewinn bedeuten würde. Ein früher Einstieg kann sich bei $FLOCK also lohnen. Vor allem, weil Analysten vermuten, dass $FLOCK das Potenzial hat, nach dem Handelsstart an den Börsen um das 10- bis 20-fache zu steigen.

