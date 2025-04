Krypto News Vorschau: Licht am Ende des Tunnels

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Stimmung am Kryptomarkt war zwar schonmal besser als heute, allerdings war sie vor kurzem auch noch deutlich schlechter. Langsam aber sicher scheinen sich Marktteilnehmer an die Zollpolitik von Trump zu gewöhnen. Während bisher fast schon wöchentlich neue Strafzölle gegen zahlreiche Länder verkündet wurden, ist es nun nur noch die Spannung zwischen den USA und China, die sich scheinbar nur schwer lösen lässt. Mit den meisten anderen Ländern wird dagegen bereits verhandelt, was sich positiv auf die Finanzmärkte auswirken dürfte. Bitcoin, Ethereum und Co. dürften davon profitieren. Auch bei anderen Altcoins tut sich einiges in der kommenden Woche.

Kommt es zur Einigung mit China?

Trump hat in seiner kurzen zweiten Amtszeit sowohl für einen der schlechtesten Börsentage seit der Jahrtausendwende gesorgt, als auch für einen der besten. Zum Crash ist es gekommen, als die Strafzölle angekündigt wurden. Die Erholung erfolgte, als die meisten Strafzölle wieder pausiert wurden. Nur zwischen den USA und China ist die Situation bisher eskaliert, sodass Strafzölle im dreistelligen Bereich ausgestellt wurden, die fast schon täglich weiter erhöht wurden. Nun könnten aber auch hier gute Nachrichten folgen.

BREAKING: PRESIDENT TRUMP SAYS HE HAVE NICE CONVERSATIONS GOING WITH CHINA ABOUT THE TARRIFS.



US CHINA DEAL = MARKET WILL EXPLODE pic.twitter.com/wfDucGCPGP — Ash Crypto (@Ashcryptoreal) April 18, 2025

Es vergeht kein Interview, in dem Trump nicht zu den Handelszöllen befragt wird, da sie sich immerhin massiv auf die Inflation und das Wirtschaftswachstum auswirken können. Trump spricht aber inzwischen davon, dass es schon bald zu einem Deal kommen dürfte, der für beide Seiten annehmbar ist. Sollte es dazu kommen, dürfte der Bitcoin-Kurs schnell wieder in Richtung 100.000 Dollar steigen und auch zahlreiche Altcoins wie den BTC Bull Token ($BTCBULL) explodieren lassen.

Preiserhöhung beim BTC Bull Token

Die kommende Woche bringt auch bei einigen Altcoins spannende Neuerungen mit. Der BTC Bull Token ist der erste Altcoin, bei dem Anleger direkt von steigenden Bitcoin-Kursen profitieren können. Steigt Bitcoin auf 125.000 Dollar, wird bei $BTCBULL ein Token-Burn durchgeführt, wodurch der Wert der restlichen Token steigen kann. Bei einem Bitcoin-Kurs von 150.000 Dollar erhalten Investoren sogar einen ersten Bitcoin-Airdrop. Je mehr $BTCBULL man hält, desto mehr Satoshis bekommt man.

Bei jedem weiteren Meilenstein, den der Bitcoin-Kurs erreicht, werden abwechselnd Tokne-Burns und Bitcoin-Airdrops durchgeführt. Immer wenn eine neue 25.000 Dollar Marke geknackt wird. Derzeit sind die $BTCBULL-Token noch im Vorverkauf erhältlich und schon am kommenden Montag steht hier die nächste Preiserhöhung an. Investoren, die vorher einsteigen, können so bereits einen ersten Buchgewinn mitnehmen und die Token noch günstiger kaufen.

($BTC Bull Token-Vorverkauf – Quelle: BTC Bull Token Website)

Das Konzept kommt bei Anlegern offenbar sehr gut an, da man hier nicht nur auf eine Kurssteigerung von $BTCBULL hoffen, sondern eben auch von einer Bitcoin-Rallye profitieren kann. Schon während des Vorverkaufs wurden daher Token im Wert von über 4,8 Millionen Dollar verkauft, weshalb Analysten vermuten, dass der Kurs nach dem Launch schnell um das 5- bis 10-fache steigen könnte.

Jetzt $BTCBULL im Presale kaufen.

Erste Layer 2 für Solana kurz vor der Markteinführung

Auch im Solana-Ökosystem gibt es schon bald große Neuigkeiten. Solana ist zwar eine deutlich schnellere und günstigere Blockchain als Ethereum, weshalb man Layer-2-Lösungen bisher nicht als nötig empfunden hat, allerdings zeigt sich immer öfter, dass auch Solana mit Skalierungsproblemen zu kämpfen hat.

Ist die Auslastung auf Solana hoch, werden Transaktionen regelmäßig abgebrochen und im schlimmsten Fall steht die Blockchain stundenlang still. Vor allem wenn die Kurse wieder steigen und mehr Meme Coins auf Solana getradet werden, kann es wieder vermehrt dazu kommen. Solaxy könnte dieses Problem allerdings beheben. Solaxy bringt nämlich die erste Layer-2-Lösung für Solana auf den Markt, die die Main Chain schon bald deutlich entlasten könnte.

($SOLX Token-Vorverkauf – Quelle: Solaxy Website)

Da Layer-2-Lösungen schon bei Ethereum extrem erfolgreich sind, vermuten Analysten, dass Solaxy auch als Solana L2 eine Bewertung in Milliardenhöhe erreichen könnte. Der native Token von Solaxy ist $SOLX und dieser ist aktuell noch im Vorverkauf erhältlich. Allerdings wurden dabei bereits über 30 Millionen Dollar umgesetzt, sodass der Handelsstart an den Börsen schon bald bevorstehen dürfte.

Wer die Gelegenheit noch nutzen möchte, einen neuen Coin mit neuer Layer 2 in einer so frühen Phase zu kaufen, sollte sich daher beeilen, da $SOLX schon bald an den Börsen handelbar sein dürfte, wo der Kurs schnell um ein Vielfaches steigen könnte. Auch der $SOLX-Tokenpreis wird schon in Kürze erhöht.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $SOLX im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.