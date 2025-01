Krypto-Wal investiert fast 20 Millionen Dollar in Meme Coins

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Kryptomarkt hat schon in der Vergangenheit den einen oder anderen Millionär hervorgebracht. Auch in der Zukunft wird es vermutlich noch viele Anleger geben, die mit Bitcoin, Ethereum und Co. sehr viel Geld verdienen. Die größten Gewinne werden in der Regel immer dort erzielt, wo auch das Risiko am höchsten ist. Am Kryptomarkt ist das wohl der Bereich der Meme Coins. Hier stehen Totalverlust und lebensverändernde Renditen nah beieinander. Ein Krypto Wal scheint mit den Risiken, die mit dem Meme Coin Trading einhergehen, kein Problem zu haben. Er investiert Summen, die kaum vorstellbar sind.

Diese 4 Coins sollen dem Wal zu Millionengewinnen verhelfen

Meme Coins haben bereits im Jahr 2024 für Aufsehen gesorgt, und auch im neuen Jahr sind sie beliebter denn je. Diese Coins, die meist ohne echten Nutzen oder Zweck gelauncht werden, ziehen Trader magisch an. Obwohl das Risiko hoch ist, locken sie mit der Aussicht auf außergewöhnlich hohe Renditen. Ein Krypto-Wal geht nun aufs Ganze und hat fast 20 Millionen US-Dollar in 4 Meme Coins investiert.

Die Summen, die der mysteriöse Krypto-Wal in die unterschiedlichen Meme Coins investiert hat, sind beeindruckend. Allein in Dogwifhat ($WIF) flossen über 13,3 Millionen US-Dollar, während weitere 3,8 Millionen US-Dollar in $POPCAT investiert wurden. Auch in $FWOG und $MICHI hat der Wal investiert, wobei jeweils mehrere hunderttausend Dollar eingesetzt wurden.

Obwohl Coins wie $WIF oder $POPCAT bereits erhebliche Bewertungen erreicht haben, sieht der Wal offensichtlich noch Potenzial für Verdopplungen oder gar Verdreifachungen im aktuellen Bullenmarkt. Ob er damit Recht behalten wird, wird sich erst zeigen, da die Stimmung am Kryptomarkt in den letzten Tagen gekippt ist, seitdem der Bitcoin-Kurs am Dienstag eingebrochen ist und nun auch noch die Silk Road Bitcoin verkauft werden könnten.

Explosion der Meme Coins möglich?

Meme Coins zeichnen sich durch ihre extreme Volatilität aus. Während einige Coins schnell verschwinden, konnten andere wie $PEPE oder $DOGE in der Vergangenheit zu Milliardenprojekten heranwachsen. Auch Dogwifhat hat im letzten Jahr eine extrem starke Performance an den Tag gelegt. Allerdings hat die gekippte Stimmung am Kryptomarkt hier in den letzten 2 Tagen auch zu einer scharfen Korrektur geführt.

($WIF Kursentwicklung – Quelle: Tradingview)

Allein in den letzten 4 Tagen ist der $WIF-Kurs um über 22 % gefallen. Ähnlich verhält es sich auch bei den anderen großen Meme Coins. Ob der Wal damit den idealen Einstiegszeitpunkt erwischt hat, oder ob es von hier aus noch deutlich weiter bergab geht, wird sich zeigen. Sicher ist, dass das Gewinnpotenzial nicht mehr ganz so hoch ist, da die Coins schon extrem hohe Bewertungen, teilweise in Milliardenhöhe, erreicht haben. Daher setzen auch viele Anleger derzeit auf Alternativen wie Wall Street Pepe ($WEPE), da der Kurs hier noch um mehr als das 20-fache steigen könnte.

Jetzt mehr über Wall Street Pepe erfahren.

Ist Wall Street Pepe die bessere Wahl?

Wall Street Pepe ($WEPE) ist ein vielversprechender Kandidat unter den neuen Meme Coins, der laut Analysten das Zeug zum Milliarden Dollar Coin hat. Darauf deutet vor allem die extrem hohe Nachfrage in den letzten Wochen hin. Derzeit befindet sich der Coin noch im Initial Coin Offering (ICO), was Anlegern die Möglichkeit bietet, frühzeitig zu einem festen Preis einzusteigen. Und die Nachfrage ist enorm: Innerhalb weniger Wochen wurden Token im Wert von fast 45 Millionen Dollar verkauft – ein Rekordwert, der die Aufmerksamkeit der gesamten Krypto-Community auf sich zieht.

($WEPE Token-Vorverkauf – Quelle: Wall Street Pepe Website)

Der Hype um den neuen Coin kommt nicht ganz überraschend. $PEPE hat in letzter Zeit extrem viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, wovon auch Coins, die an Pepe angelehnt sind, stark profitiert haben. Für Anleger ist Wall Street Pepe sowas wie eine zweite Chance, wobei der Tokenpreis bis zum Listing an den Börsen schon mehrfach angehoben wird, sodass sich für frühe Investoren ein erster Buchgewinn ergibt.

Außerdem ist eine Staking-Funktion integriert, die in den ersten 2 Jahren überdurchschnittlich hohe Renditen auszahlt. Das hat dazu geführt, dass ein Großteil der bisher verkauften $WEPE-Token bereits im Staking Pool gebunden ist, wodurch das Angebot beim Launch zusätzlich verknappt wird. Die Chancen, dass es für Wall Street Pepe nach dem Launch steil bergauf geht, stehen also gut.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $WEPE im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.