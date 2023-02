Bewegung auf dem NFT-Markt: NFT des Bored Ape Yacht Club für 94 Ethereum verkauft

• Hoffnung für den NFT-Markt• Bored Ape Yacht Club NFT veräußert• Gelangweilter Affe mit Kultstatus

Eine wachsende Risikoaversion sowie verschiedene Hiobsbotschaften aus der Kryptowelt haben 2022 nicht nur Kryptowährungen sondern auch Non-Fungiblen Token massive Verluste beschert. Selbst die stark gehypten Bored Ape Yacht Club NFTs blieben nicht von dem Rücksetzer verschont. Zusätzlich zu den übrigen Schocks am Kryptomarkt belasteten hier auch noch aufkommende Rassismusvorwürfe.

Verkauf eines Bored Ape Yacht Club-NFT

Die Hoffnung, dass es in 2023 besser wird, erhielt jedoch schon Mitte Januar neue Nahrung durch den Verkauf eines Bored Ape Yacht Club NFT für 94,21 ETH - umgerechnet zu diesem Zeitpunkt rund 133.292 Euro.

Der Wert dieser Porträts von Affen im Comic-Stil, die jeweils einen gelangweilten Gesichtsausdruck zur Schau tragen, richtet sich unter anderem nach den Attributen, wobei beispielsweise ein goldenes Fell, eine Krone oder Laser-Augen zu den begehrtesten gehören. Das nun verkaufte Bored Ape NFT #4392 zeichnet sich durch folgende Merkmale aus: braunes Fell, unrasierter Mund, Augen mit 3D-Brille und ein Hintergrund in New Punk Blue. Insbesondere die 3D-Brille ist eher selten, so weisen lediglich 487 andere Bored Apes diese Feature auf.

Warum ist der NFT-Verkauf so wichtig?

Mit dem aufkommenden Hype um das Metaverse wuchs auch das Interesse an seltenen Blockchain-basierten Avataren. Yuga Labs veröffentlichte passend dazu im Jahr 2021 die Bored Ape NFT-Sammlung. Diese umfasst 10.000 Abbildungen von Cartoon Affen, wobei diese Zahl auch die Obergrenze darstellt, denn mehr sollen es nicht werden. Die einzigartigen Avatare im Stil eines Zeichentrick-Affen wurden von einem Algorithmus generiert, der dafür sorgt, dass keine zwei Bored Apes identisch sind. Gespeichert werden die Bored Apes auf der Ethereum-Blockchain.

Aufmerksamkeit verdient der aktuelle Deal deshalb, weil die Bored Apes zu den exklusivsten und teuersten NFTs weltweit gehören und Kultstatus haben. Berühmte Käufer - darunter auch Pop-Star Justin Bieber - legten zu Spitzen-Zeiten teils sogar Millionen-Dollar-Beträge für einen dieser NFTs auf den Tisch. Viele von ihnen verwendeten ihren gelangweilten Affen etwa als Profilbild bei Twitter.

Außer als Wertanlage dienen Bored Apes zudem auch noch als Eintrittskarte zum Bored Ape Yacht Club (BAYC). Zu dessen exklusiven Vorteilen zählen unter anderem der Zugang zu limitierten NFT-Auktionen und exklusiven Merchandise-Artikeln. Zudem finden in der realen Welt regelmäßig Veranstaltungen für Clubmitglieder statt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Hasbi Sahin / Shutterstock.com