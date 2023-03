TRON Foundation-Gründer Justin Sun reagiert auf Marktschwankungen des Huobi Tokens - und gründet Liquiditätsfonds

• Fonds soll Liquidität des Huobi Tokens sichern• Massive Kursschwankungen innerhalb kürzester Zeit• Justin Sun versichert, dass Krypto-Börse Huobi sicher sei

Zusätzliches Geld soll Liquidität des Huobi Tokens verbessern

Justin Sun, Gründer der TRON Foundation und einer der reichsten Krypto-Investoren der Welt, hat die Gründung eines neuen Liquiditätsfonds für die Kryptowährung Huobi Token (HT) bekannt gegeben. Dafür stellt er 100 Millionen US-Dollar zur Verfügung, wie er auf Twitter mitteilte. Mit dem neu geschaffenen Fonds wolle Justin Sun laut eigenen Angaben die Liquiditätstiefe der Kryptowährung an der Börse verbessern.

Verbindung von Justin Sun und Krypto-Börse Huobi

Justin Sun selbst ist eng mit der in Singapur ansässigen Krypto-Börse Huobi verbunden. Im Oktober 2022 wurde bekannt, dass die Investmentgesellschaft About Capital Management, welche in Hongkong ansässig ist, die Mehrheit der Anteile der Krypto-Börse Huobi erworben hat. Seit der Übernahme von Huobi durch die Investmentgesellschaft About Capital Management ist Justin Sun Mitglied des Vorstandes der Handelsplattform. In einer Pressemitteilung im Januar 2023 gab Huobi bekannt, dass Justin Sun das Unternehmen leite. Justin Sun besitzt laut eigenen Angaben mehrere Millionen von Huobis HT-Token.

HT-Kurs bricht ein und erholt sich schnell

Die Gründung des Liquiditätsfonds steht im direkten Zusammenhang mit den jüngsten Kursschwankungen des Huobi Tokens. Am 9. März fiel der Kurs der Kryptowährung zwischenzeitlich von einem 24-Stunden-Hoch von 4,81 US-Dollar auf ein Tief von 0,31 US-Dollar. Der Kurs erholte sich aber rasch binnen weniger Minuten.

Marktverhalten weniger Nutzer verantwortlich für Kursschwankungen

Die Ursache für den rasanten Kursrückgang und die anschließende Erholung sieht Justin Sun in gehebelten Liquidationen durch einige wenige Nutzer, wie er auf Twitter bekannt gab. Ausgelöst worden sei die Korrektur durch die Reaktion von Händlern auf die Nachricht des Ausstieges der Silvergate Bank aus dem Handel mit Kryptowährungen. Die Krypto-Börse Huobi selbst sei für die Turbulenzen nicht verantwortlich gewesen und nicht direkt betroffen. Justin Sun versicherte via Twitter, dass die Börse sicher sei und die jüngsten Schwanken das Ergebnis des Marktverhaltens einiger weniger Nutzer gewesen sei.

Redaktion finanzen.net

