Letzte Chance: Schreibt Wall Street Pepe jetzt Krypto-Geschichte?

Das Wochenende zeigt sich am Kryptomarkt nicht unbedingt von seiner besten Seite. Der Bitcoin-Kurs ist um fast 3 % gefallen und das wirkt sich auch auf die meisten Altcoins negativ aus. In den Top 10 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung zeigen sich heute überall nur rote Zahlen. Ganz anders sieht es in den hinteren Reihen aus. Hier werden teilweise immer noch extrem hohe Renditen erzielt, wobei vor allem Meme Coins extrem gefragt sind. Wall Street Pepe ($WEPE) ist der Meme Coin, der aktuell die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich zieht und das hat auch seine Gründe.

Erfolgreichstes ICO aller Zeiten

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine neue Kryptowährung auf den Markt zu bringen. Besonders beliebt sind Initial Coin Offerings (ICOs). Hier haben Anleger die Möglichkeit, den neuen Coin oder Token noch vor dem Handelsstart an den Börsen zu einem Fixpreis direkt von den Entwicklern zu kaufen. Wenn ein neuer Coin an den Börsen gelistet wird, kann der Kurs schnell extrem schwanken und auch in kürzester Zeit um ein Vielfaches steigen, sodass ein Einstieg deutlich teurer werden kann.

Auch bei Wall Street Pepe ($WEPE) haben Anleger derzeit noch die Möglichkeit, die Token im ICO zu kaufen. Dabei bricht der Meme Coin aktuell alle Rekorde. Noch nie hat ein Meme Coin im ICO in so kurzer Zeit über 66 Millionen Dollar umgesetzt. Genau das ist bei $WEPE aber passiert.

($WEPE Token-Vorverkauf – Quelle: Wall Street Pepe Website)

Mit der extrem hohen Nachfrage dürfte es laut Tokenomics nicht mehr lange dauern, bis $WEPE ausverkauft ist und an den Börsen gelistet wird. Zwar zeigt der Countdown auf der Website noch 2 Wochen an, die aktuelle Dynamik legt aber einen früheren Verkaufsschluss nahe. Natürlich weiß man nie vorher, welcher Coin nach dem ICO durch die Decke geht, aber die extrem hohe Nachfrage bei Wall Street Pepe ist zumindest ein Indiz dafür, dass die Chancen auf eine Kursexplosion hier so gut stehen wie nirgends sonst.

Warum ist Wall Street Pepe so erfolgreich?

Der Erfolg von Wall Street Pepe dürfte auf mehrere Gründe zurückzuführen sein. Zum einen ist ein ICO natürlich praktisch, da die Entwickler so bereits Geld von den frühen Investoren bekommen, das sie in Marketing stecken können. Genau das passiert bei Wall Street Pepe offenbar auch. Sämtliche internationale Krypto-Medien berichten über den neuen Meme Coin, wodurch natürlich ein extremer Hype entsteht.

Außerdem möchte Wall Street Pepe seiner Community etwas zurückgeben. Anleger, die $WEPE-Token besitzen, sollen daher zukünftig Zugang zu exklusiven Gruppen mit Markteinblicken, Handelsstrategien und Analysen bekommen, um in Zukunft ein besseres Gespür für den Markt entwickeln zu können. Viele Strategien, die sonst von Krypto-Walen genutzt werden, werden hier offengelegt. Zudem verfügt Wall Street Pepe auch über eine Staking-Funktion.

($WEPE Staking Dashboard – Quelle: Wall Street Pepe Website)

Die Staking-Rendite variiert bei Wall Street Pepe mit der Größe des Staking Pools und ist daher vor allem am Anfang besonders hoch. Aktuell erhalten Staker eine Rendite von 19 %, was dazu geführt hat, dass bereits über 42 Milliarden $WEPE-Token im Staking Pool gebunden sind. Dadurch wird das Angebot frei handelbarer Coins beim Launch stark begrenzt, während die Nachfrage extrem hoch ist.

Durch diesen Ansatz wären die besten Bedingungen für eine Kursexplosion beim Launch gegeben, da gestakte Token nicht sofort verkauft werden können. Analysten gehen daher davon aus, dass $WEPE nach dem Handelsstart an den Börsen schnell um das 15- bis 20-fache steigen könnte. Allerdings endet der Vorverkauf schon in wenigen Tagen.

