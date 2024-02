MAKE Europe: Ethereum boomt mit großer Entwicklerbeteiligung

MAKE Europe!-Kolumne

Alchemy sprach am Donnerstag von zunehmender Web3-Entwickleraktivität, als es seinen neuesten Bericht vorstellte. Zum fünften Mal in Folge hat Ethereum einen signifikanten Anstieg des Entwicklerengagements verzeichnet.

Die Anzahl der Installationen von Ethereum und Wallet Software Development Kits (SDKs) erlebte einen erstaunlichen Anstieg, mit einem Wachstum von 31% bzw. 126% im Vergleich zum Vorjahr. Dieser Anstieg ist ein deutlicher Indikator für das wachsende Interesse und die Investitionen in die Ethereum-Plattform seitens der Entwicklergemeinschaft.

Die Verbreitung von Ethereum Virtual Machine (EVM) Smart Contracts ist ein weiteres Zeugnis für diese aufkeimende Aktivität. Im Jahr 2023 gab es einen Anstieg von 303% im Vergleich zum Vorjahr bei der Erstellung von EVM-Smart-Contracts auf großen Plattformen wie Ethereum Mainnet, Arbitrum, Optimism und Polygon. Dieses explosive Wachstum unterstreicht die lebendige und dynamische Natur des Ethereum-Ökosystems, da Entwickler weiterhin den Raum erforschen und Innovationen vorantreiben.

Die Einführung und Annahme von Rollup-Frameworks und Account-Abstraktion haben eine bedeutende Rolle in diesem Wachstum gespielt. Diese Technologien haben die Skalierbarkeit und Effizienz des Ethereum-Netzwerks verbessert, was es für Entwickler attraktiver macht, komplexe dezentralisierte Anwendungen zu bauen und zu implementieren. Die Rollup-Frameworks waren insbesondere bei der Minderung einiger Skalierbarkeitsprobleme von Ethereum entscheidend und ermöglichten schnellere und kostengünstigere Transaktionen.

Dieser Anstieg der Entwickleraktivität ist nicht nur eine quantitative, sondern auch eine qualitative Veränderung. Die Komplexität und Raffinesse der implementierten Projekte nehmen zu, was auf eine Reifung des Ethereum-Ökosystems hindeutet. Die Entwickler nehmen nicht nur in ihrer Anzahl zu, sondern auch in der Qualität ihrer Beiträge, indem sie die Grenzen dessen erweitern, was in der Welt der dezentralisierten Anwendungen möglich ist.





Roman Kessler ist Web3-Entwickler bei der MAKE Europe GmbH in Frankfurt. Im Herzen Europas baut der FinTech-Profi international prämierte Internetanwendungen rund um Bitcoin, Ethereum und den Digitalen Euro.

