W3NOW-Studie

Vor allem die Praktikerinnen und Praktiker sind aufgerufen. Denn: Die oft nicht-finanziellen Blockchain-Lösungen, wie etwa das auskömmliche Geschäft der Fußballvereine mit Sport NFTs, werden von der Politik aktuell als Wachstumsmaschinen für die Realwirtschaft übersehen. Unbeeinträchtigt von der Volatilität der Kryptowährungen kann hier ein stabiler Mehrwert generiert werden.

Im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums untersucht der Verein Hanseatic Blockchain Institute (HBI) die Marktdurchdringung mit dem IFO Institut. "Die dritte Welle des Internets wird nahezu alle Wirtschaftsbereiche erfassen und wir wollen im Rahmen dieser Studie erarbeiten, wo genau die Chancen liegen und welche disruptiven Effekte zu erwarten sind", sagt Moritz Schildt, Vorstandsmitglied des HBI. Unternehmen, die bereits Blockchain-Technologie anwenden oder entsprechende Projekte planen, sind eingeladen, Teil der deutschlandweiten W3NOW-Studie zu werden und den Fragebogen auszufüllen. Die Ergebnisse werden der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.

Werbung Bitcoin und andere Kryptos via CFD handeln (auch mit Hebel) Bei Plus500 können Sie von steigenden wie fallenden Krypto-Kursen profitieren - auch mit Hebel. Testen Sie jetzt den kostenlosen Demo-Account! Bei Plus500 können Sie von steigenden wie fallenden Krypto-Kursen profitieren - auch mit Hebel. Testen Sie jetzt den kostenlosen Demo-Account! Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt loslegen 5

Handlungsempfehlungen für das Parlament

Die Studie soll empirische Daten über bestehende Blockchain-Anwendungsfälle sammeln und das Potenzial für zukünftige Anwendungen untersuchen. Aus den Ergebnissen folgen politische und wirtschaftliche Handlungsempfehlungen. Ziel ist es, regulatorische, technische und organisatorische Rahmenbedingungen zu verbessern, um die Entwicklung von Web3 in Deutschland zu unterstützen.

Sichtbarkeit gewinnen

Die MAKE Europe GmbH, eine der führenden europäischen Web3-Softwareschmiede in der Wirtschaftsregion Frankfurt-Rhein-Main, ist dabei. Wir hoffen auf rege Beteiligung aus der Region, die zwischen Mainz und Karlsruhe bereits brummt. Im Rahmen des Projektes werden auch zukunftsweisende Blockchain-Entwicklungen und Anwendungen in Deutschland in Form von Leuchtturmprojekten identifiziert und medial vorgestellt.

Wofür MAKE Europe steht

Make Europe stellte bereits im Jahr 2018 das Web3-Ticketsystem "ticketh" im EintrachtTech Accelerator vor und nutzte es für mehr als 50.000 Early Adopter in und um Frankfurt. Es war das erste, das Eintrittskarten im EVM-Standard auf die Blockchain schrieb. Im Sommer 2020 half MAKE Europe der Stadt Frankfurt, die Kulturgärten für tausende Musikfans wenigstens als Open-Air-Veranstaltung zu öffnen und so die Auswirkungen von Corona auf Kultur und Musik abzumildern. Aktuell widmen wir uns dem Aufbau von internationalen NFT-Communities, Microcredentials in der Bildung und Retail-Lösungen für Bitcoin Lightning.

Roman Kessler ist Web3-Entwickler bei der MAKE Europe GmbH in Frankfurt. Im Herzen Europas baut der FinTech-Profi international prämierte Internetanwendungen rund um Bitcoin, Ethereum und den Digitalen Euro.

Bildquellen: MAKE Europe GmbH