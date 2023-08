Jenseits von Dogecoin und PEPE: Dieser Meme-Coin steht im Rampenlicht

Meme-Coins

Meme-Coins haben sich als ein integraler Bestandteil der Krypto-Community etabliert. Durch oftmals sprunghafte Kursentwicklungen erregen sie regelmäßig die Aufmerksamkeit der Medien. Während der Dogecoin, Shiba-Inu-Coin und der Pepe-Coin zu den bekanntesten Vertretern dieser Kategorie gehören, zeichnet sich aktuell ein neuer Stern am Meme-Coin-Himmel ab, der von der Community mit Spannung erwartet wird.

• Meme-Coins werden oftmals durch Social Media bekannt

• Wall Street Memes-Coin: Bereits 25 Millionen US-Dollar im Vorverkauf eingenommen

• Roadmap in 3 Phasen: Ziel von einer Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung



Doch zunächst: Was sind Meme-Coins?

Unter dem Begriff "Meme-Coin" oder "Meme-Token" versteht man eine spezielle Kryptowährung oder einen Blockchain-basierten Token, der in erster Linie über soziale Medien und mit Hilfe von Marketing-Memes popularisiert wird, wie moneyland.ch in einem Online-Beitrag berichtet. Diese Coins verknüpfen sich oft mit realen Objekten oder Konzepten, die eine starke emotionale Bindung hervorrufen, um eine unverwechselbare Identität zu schaffen. So können Meme-Coins beispielsweise Tiere, Nahrungsmittel oder andere im Alltag bekannte Gegenstände in ihrem Design, ihrem Namen oder ihrer Vermarktung integrieren, so moneyland.ch weiter.

Werbung

Ethereum und andere Kryptos via CFD handeln (auch mit Hebel) Bei Plus500 können Sie auf steigende wie fallende Krypto-Kurse setzen - auch mit Hebel. Testen Sie jetzt den kostenlosen Demo-Account! Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt loslegen 5

Der eigentliche Mehrwert dieser Coins ergibt sich weniger aus einer innovativen Technologie als vielmehr aus der emotionalen Bindung, die sie bei ihren Anlegern hervorrufen. Oftmals sind enorm viele dieser Coins oder Tokens im Umlauf, was ihren Einzelwert niedrig hält, aber gleichzeitig auch dazu anregt, sie weiterzugeben oder auszugeben, berichtet moneyland.ch. Ein weiteres charakteristisches Merkmal von Meme-Coins ist ihre spielerische Herangehensweise, die dazu dient, komplexe Prozesse wie das Staking oder Mining-Pools verständlicher zu gestalten. Dabei spielen auch Non-Fungible Tokens (NFTs) eine Rolle, die oft nur mit einer speziellen Meme-Währung erworben werden können, um den Einsatz dieser Währungen zu fördern. Trotz ihrer Popularität werden Meme-Coins oft skeptisch betrachtet, da ihr Wert vor allem auf ihrer Community basiert und nicht auf technologischen Innovationen, so moneyland.ch abschließend.

Der Wall Street Memes-Coin und ihre Roadmap

Bei dem neuen Meme-Coin handelt es sich um den sogenannten "Wall Street Memes-Coin", welcher in enger Verbindung zur WallStreetBets-Community auf Reddit steht, die 2021 für ihre Aktion gegen Hedgefonds, die Short-Positionen auf GameStop eingegangen waren, bekannt wurde. Das zugrundeliegende Ziel des Projekts, wie es auf deren Webseite beschrieben wird, ist es, gegen das von der Wall Street dominierte Finanzmarktmonopol vorzugehen. Obwohl der offizielle Verkaufsstart des Tokens auf den Kryptobörsen erst für Ende September geplant ist, wurden laut eigenen Angaben bereits im Vorverkauf beeindruckende 25 Millionen US-Dollar über ihre Webseite generiert.

Wall Street Memes, obwohl als Meme-Coin kategorisiert, verfolgt dennoch klar definierte Ziele. Laut der Roadmap sind Partnerschaften mit verschiedenen Plattformen geplant, ebenso wie der Aufbau einer eigenen Merchandise-Marke. Binance weist in einem Blogbeitrag darauf hin, dass das primäre Anreizsystem des Tokens in den erwarteten hohen Renditen für die Inhaber besteht. Die Roadmap des Projekts ist laut eigenen Angaben in drei Phasen unterteilt:

Phase 1: In dieser Anfangsphase geht es hauptsächlich um die technische Etablierung, darunter die Überprüfung des Smart Contracts und der Ausbau der Online-Präsenz, insbesondere durch Marketingmaßnahmen.

Phase 2: Diese Phase sieht die offizielle Einführung des Tokens vor, mit geplanten Partnerschaften und Listings an wichtigen Kryptobörsen. Hier spielt auch eine Aufklärungskampagne eine zentrale Rolle.

Phase 3: Die dritte Phase konzentriert sich auf die Gemeinschaft, wobei das ehrgeizige Ziel verfolgt wird, eine Marktkapitalisierung von einer Milliarde US-Dollar zu erreichen. Zudem sollen laut eigenen Angaben exklusive Vorteile für die Community freigeschaltet werden.

Warum ist der Meme-Coin so beliebt?

Der Grundstein für das Projekt Wall Street Memes wurde sowohl aus Solidarität mit der WallStreetBets-Community als auch mit dem Ziel, Gewinne zu generieren, gelegt, wie Binance in einem Blogbeitrag berichtet. Wie bei vielen Meme-Coin-Projekten können die Gründer und frühen Investoren, die einen großen Anteil der Token halten, erhebliche Gewinne realisieren, wenn der Preis des Tokens ansteigt.

Ein weiterer wesentlicher Aspekt des Projekts ist dessen Anti-Establishment-Haltung, wie Binance weiter berichtet. Dies spiegelt sich auch auf ihrer aktiven Twitter-Seite mit über 250.000 Followern wider, auf welcher regelmäßig Inhalte veröffentlicht werden, die das traditionelle Finanzsystem humorvoll kritisieren. Die erfolgreichsten Beiträge werden dabei regelmäßig über 100.000-mal aufgerufen, so Binance weiter.

Wall Street Memes basiert dabei auf der Ethereum-Plattform als ERC-20-Token und verfügt über ein maximales Angebot von zwei Milliarden Token. Eine Aufteilung des Angebots zeigt, dass 50 Prozent für Marketingzwecke vorgesehen sind, 30 Prozet für Community-Belohnungen und die verbleibenden 20 Prozent für Liquidität auf CEX und DEX verteilt sind. Aktuell kann man den Coin nur über die eigene Webseite im Vorverkauf erwerben.

Redaktion finanzen.net