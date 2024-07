Mit 1000 Dollar zum Krypto-Millionär? So (un)realistisch ist das

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der große Traum jedes Krypto-Investors ist es, mit einem einzigen Trade und so wenig Einsatz wie möglich die Millionenmarke zu knacken. Denn die wenigsten haben in Projekte wie Bitcoin, Ethereum oder Solana dann investiert, als die Kurse noch niedrig waren. Daher stellt sich die Frage, was notwendig ist, um es mit einem Einsatz von 1000 Dollar zum Krypto-Millionär zu bringen?

Mit 1000 Dollar zum Krypto-Millionär: So hoch darf die Marktkapitalisierung eines Coins maximal sein

Zunächst einmal ist es wichtig, sich der eigenen Risikobereitschaft bewusst zu werden. Denn während manche Anleger auch mit Kursänderungen im hohen zweistelligen Prozentbereich klarkommen, reagieren andere Investoren schon auf Kursrückgänge von wenigen Prozentpunkten empfindlicher. Um die Millionenmarke im Krypto-Sektor mit einem geringen Einsatz von 1000 Dollar zu durchbrechen, ist jedoch eine hohe Risikobereitschaft notwendig. Denn hierfür müsste der Token oder Coin, in den ein Anleger investiert, um das 1000-fache zulegen. Kryptowährungen mit weniger Schwankungen wie Bitcoin haben bereits einen hohen Wert erreicht und kommen für ein solches Prozedere also eher nicht infrage.

Bitcoin wird aktuell schon mit 1,3 Billionen US-Dollar bewertet. Wenn wir davon ausgehen, dass der Bitcoin im nächsten Bullrun einen Kurs von 150.000 Dollar und damit eine Marktkapitalisierung von 2,8 Billionen USD erreicht, dürfte die Marktkapitalisierung eines potenziellen 1000X-Coins aktuell nicht bei über 2,8 Milliarden US-Dollar liegen. Denn es ist schlichtweg unrealistisch, dass eine andere Kryptowährung die Marktkapitalisierung des Bitcoins erreicht. Generell wird bei einem Blick auf die Top 50 Kryptowährungen schnell klar: Keiner der Coins wird realistisch betrachtet einen erneuten Kursanstieg von 1000x erreichen, da sie dafür allesamt mindestens eine Marktkapitalisierung von rund 2 Billionen USD erreichen müssten.

Daher kann es Sinn machen, sich am vergangenen Allzeithoch eines Meme-Coins wie Dogecoin zu orientieren. Denn DOGE hatte 2021 kurzfristig eine Marktkapitalisierung von 90 Milliarden US-Dollar erreicht. Ein Coin, der seinen Wert rechnerisch also noch vertausendfachen könnte, sollte daher eine Marktkapitalisierung von unter 90 Millionen US-Dollar haben. Um solche Coins mit Potenzial zu identifizieren, ist es wichtig, seinen Blick auf Projekte zu richten, die noch nicht lange auf dem Markt sind und vor allem beliebte Narrative bedienen. Aktuell setzen Investoren hierbei vor allem auf Meme-Coins, Big-Data und Künstliche Intelligenz. Ein Projekt, das KI und Memes derweil kombiniert, ist WienerAI (WAI). Doch hat ein weiterer Hunde-Meme-Coin denn auch das Potenzial, Anleger mit einem Investment von 1000 Dollar zum Millionär zu machen?

WienerAI: Der nächste 1000X Meme Coin?

WienerAI: Marktkapitalisierung beim Launch deutlich unter 100 Millionen USD

WienerAI befindet sich aktuell noch im Presale, der bereits in weniger als 2 Tagen enden wird. Mit fast 9 Millionen Dollar, die bereits eingesammelt wurden, bereitet sich dieser neue Meme Coin, der als “ChatGPT der Krypto-Welt” bezeichnet wird, auf den Start seines Krypto-Trading-Chatbots vor, der das Handeln von digitalen Assets für alle Investoren vereinfachen soll.

Der finale Presale-Preis für den nativen Token $WAI ist auf $0.00073 festgelegt und bleibt bis zum Ende der Presale auf diesem Niveau. Aus dem Preis und der Tokenmenge von 69 Milliarden WAI ergibt sich damit eine Marktkapitalisierung von rund 50 Millionen USD zum Launch. Um mit WienerAI also die Millionenmarke zu durchbrechen, müsste WAI eine Marktkapitalisierung von rund 50 Milliarden US-Dollar erreichen und damit nur etwas mehr als die Hälfte des Dogecoins im Bullrun 2021.

Der WienerAI Trading Bot

Eine Marktkapitalisierung von 50 Milliarden US-Dollar klingt für einen Coin wie WienerAI zwar durchaus machbar, ist jedoch zumindest kurzfristig nicht realistisch. Denn Coins wie Shiba Inu, Pepe oder Bonk haben es selbst noch nicht geschafft, die 50 Milliarden US-Dollar zu durchbrechen. Realistischer ist es daher, bei Meme-Coins eine Marktkapitalisierung von 5 Milliarden USD als mögliches Long-Term-Ziel zu nehmen. Diese Marktkapitalisierung konnte Pepe bereits erreichen, Coins wie Dogwifhat oder Bonk haben ebenfalls bereits 2 Milliarden US-Dollar erreicht – setzen allerdings auch nur auf die Community ohne Use-Case.

Sollte der Hype um WienerAI anhalten, ist eine solche Bewertung nicht ausgeschlossen. Die Begeisterung der Investoren ist bereits sichtbar. Ein Whale hat am Sonntag beispielsweise 370.000 USD in $WAI investiert – hier wäre also nur eine Verdreifachung notwendig, um die Millionenmarke zu durchbrechen. In unserem Rechenbeispiel sind wir zudem zwar von einer Marktkapitalisierung von 50 Millionen US-Dollar beim Launch ausgegangen, allerdings wird WienerAI zunächst eine deutlich niedrigere Marktkapitalisierung besitzen. Das liegt daran, dass 20 Prozent der Token für den Staking-Mechanismus vorgesehen sind und erst im Oktober 2025 die Tokengrenze erreicht wird. Zudem stellt sich die Frage, wie lange Investoren noch die Möglichkeit haben, frühzeitig in WienerAI einzusteigen. Denn sobald der Presale übermorgen endet, wird der Kurs am freien Markt ausgehandelt.

Ob WienerAI am Ende auch eine Marktkapitalisierung in Milliardenhöhe erreichen wird, ist natürlich eine andere Frage. Allerdings zeigt sich an diesem Beispiel ziemlich gut, dass der Traum vom Krypto-Millionär mit einem geringen Einsatz eben nur ein Traum bleibt. In der Regel sind deutlich höhere Summen für solche Gewinne notwendig. Denn die meisten Coins, die ihren Wert vertausendfachen, haben eine Marktkapitalisierung von wenigen Millionen oder gar unter einer Million USD. Unter diesen Kryptowährungen ist die Chance auf einen Totalverlust allerdings sehr groß. Daher ist es sinnvoller, sich auf einige wenige Projekte zu fokussieren und nur einen Teil des Portfolios für Kryptowährungen zu reservieren. Und auch innerhalb des Krypto-Portfolios sollten hochspekulative Coins maximal einen geringen Teil ausmachen.

