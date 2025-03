Nächster Meilenstein: Jetzt hat Ripple die Dubai-Lizenz um Krypto-Zahlungen in den VAE anbieten zu dürfen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Dubai Financial Services Authority – kurz: DFSA – hat Ripple die Genehmigung erteilt, regulierte Krypto-Zahlungsdienste in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) anbieten zu dürfen. Dadurch wird Ripple der allererste auf der Blockchain basierte Zahlungsanbieter, der von der DFSA lizenziert wurde.

Ripple hält weltweit bei rund 60 regulatorische Genehmigungen

Sieht man sich die Expansionsstrategie von Ripple an, so kann die Lizenz als weiterer Meilenstein verbucht werden. Schon über 60 regulatorische Genehmigungen hat Ripple weltweit erhalten – darunter Lizenzen von der New York Department of Financial Services (NYDFS), von der Monetary Authority of Singapore (MAS), der irischen Zentralbank sowie auch von verschiedenen US Bundesstaaten. Jetzt gibt es eine weitere Genehmigung durch die DFSA, die die zunehmende Akzeptanz von digitalen Währungen in regulierten Märkten unterstreicht. „Wir treten in eine beispiellose Wachstumsphase der Kryptoindustrie ein, angetrieben durch zunehmende regulatorische Klarheit und steigende institutionelle Akzeptanz“, so Grad Garlinghouse, CEO von Ripple. Er lobte vor allem auch die Führungsrolle der Arabischen Emirate, wenn es um Förderungen von Technologie- sowie Krypto-Innovationen geht.

Nahe Osten setzt verstärkt auf XRP

Im Nahen Osten wird die Nachfrage nach der Ripple Zahlungsinfrastruktur immer größer. Rund 20 Prozent der globalen Ripple Kundenbasis sind in dieser Region aktiv. Dazu gehören traditionelle Finanzinstitute, aber auch krypto-native Unternehmen. Mit der Lizenz kann Ripples Position als führender Anbieter für Zahlungslösungen, die auf der Blockchain Technologie basieren, durchaus gestärkt werden. Zudem gibt es einen weiteren Wachstumstreiber – das ist die stabile Münzlandschaft in den VAE. So ermöglichen Stablecoins die Abrechnung in Echtzeit, sodass wohl auch die Einführung von RLUSD, dem Ripple Stablecoin, nur eine Frage der Zeit sein wird. Zum aktuellen Zeitpunkt liegt die Marktkapitalisierung des Stablecoins bei rund 130 Millionen US Dollar.

Welche Auswirkungen hat die Lizenz auf den XRP Preis?

Nachdem bekannt wurde, dass es von Seiten der DFSA eine Lizenz gibt, ist der Preis von XRP um mehr als 4 Prozent angestiegen und konnte mit Blick auf den 24 Stunden-Chart auch die die Kursgewinne des Bitcoin übertreffen. Vor allem kommt die Entwicklung zu einem Zeitpunkt, an dem das seit Jahren bestehende Rechtsverfahren zwischen der SEC und Ripple in die Endphase eintritt. Geht Ripple gestärkt aus dem Verfahren, könnte das die Marktstellung festigen und der XRP Preis weiter nach oben klettern.

Für Ripple ist die Lizenzierung durch die DFSA ein bedeutender Schritt, damit die Präsenz im Nahen Osten weiter ausgebaut werden kann. Zudem kann dadurch auch das Zahlungssystem weiter etabliert werden. Die Kombination aus einer steigenden Nachfrage, einer regulatorischen Klarheit sowie technologischer Innovationen könnte Ripple dabei helfen, eine führende Rolle einzunehmen, wenn es um die globale Krypto-Zahlungsbranche geht.

