On-Chain-Daten zeigen: Kapital fließt von Solana zu Ethereum

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Das Auf und Ab am Kryptomarkt hält an. Nachdem es gestern noch danach ausgesehen hat, als würde Bitcoin bald ein neues Allzeithoch erreichen, zeigt sich heute schon wieder ein anderes Bild. Der schwächelnde Bitcoin-Kurs zieht auch die meisten Altcoins mit nach unten. Auch Ethereum und Solana gehören zu den Verlierern. Allerdings zeigt sich, dass Solana mit deutlich höheren Verlusten zu kämpfen hat. Ein erheblicher Anteil des Kapitals, das von Solana abgezogen wird, fließt dabei auch wieder in Richtung Ethereum.

4 x Kapital fließt von Solana Richtung Ethereum

Einer der größten Vorteile der Blockchain-Technologie ist die Transparenz. Zwar sind die Personen hinter den jeweiligen Wallets meist anonym, allerdings lässt sich jede Transaktion zu jeder Zeit von jedem einsehen.

Wie viel Kapital ist wann von wo nach wo geflossen? Wie viele Transaktionen wurden heute überhaupt durchgeführt? Wie viel Kapital wurde dabei verschoben? Das und viel mehr lässt sich jederzeit überprüfen. Nun zeigen On-Chain-Daten, dass wieder extrem viel Kapital von Solana in Richtung Ethereum gebridget wird.

https://twitter.com/milesdeutscher/status/1885676482779037889

Es zeigt sich, dass zwar auch Vermögenswerte von Ethereum in Richtung Solana gebridget werden, allerdings ist der Transfer vom Solana-Ökosystem hin zu Ethereum inzwischen deutlich häufiger. 4 x mehr Kapital fließt laut On-Chain-Daten in diese Richtung.

Was bedeutet das für Ethereum?

Die Tatsache, dass es nun wieder vermehrt zu Kapitalverschiebungen in Richtung Ethereum kommt, kommt nicht ganz überraschend. Immerhin hatte Solana in den letzten Wochen einen massiven Zufluss durch den Launch der beiden Trump Coins. Der Hype um die beiden Trump Coins hat schnell zu einem neuen Allzeithoch bei $SOL geführt.

Da bei den beiden Meme Coins nun aber nicht mehr viel passiert, fließt auch das Kapital wieder langsam auf andere Blockchains. Experten gehen ohnehin davon aus, dass es für Ethereum noch im ersten Quartal des Jahres ein neues Allzeithoch geben könnte. Unter anderem spricht auch die Saisonalität von Ethereum dafür.

Die Entwicklung muss keineswegs bedeuten, dass es für Solana nun steil bergab geht und nur Ethereum exploriert. Wahrscheinlicher ist, dass es in den nächsten Monaten bei beiden Blockchains zu einem Nutzerwachstum kommt und damit auch $SOL und $ETH gute Chancen auf hohe Renditen bringen. Die Trump Coins haben gezeigt, dass schon ein erfolgreiches Projekt reichen kann, um die Kurse in die Höhe zu treiben und mit Wall Street Pepe ($WEPE) kommt nun auf Ethereum ein Coin, der aktuell für Aufsehen sorgt.

Jetzt mehr über Wall Street Pepe erfahren.

Wall Street Pepe steht kurz vor dem Launch

Während es für Ethereum und Solana in den nächsten Monaten langsam aber beständig bergauf gehen könnte, können Meme Coins ihren Wert innerhalb kürzester Zeit vervielfachen. Natürlich auch bei deutlich höherem Risiko. Mit Wall Street Pepe ($WEPE) kommt nun ein Meme Coin auf den Markt, der seinen Wert laut Analysten in wenigen Tagen verzwanzigfachen (x20) könnte. Vor allem die extrem hohe Nachfrage während des aktuellen Vorverkaufs legt diese Vermutung nahe.

($WEPE Token-Vorverkauf – Quelle: Wall Street Pepe Website)

Obwohl die $WEPE-Token noch gar nicht an den Kryptobörsen gehandelt werden, haben Anleger bereits über 66 Millionen Dollar investiert. Das hat es noch nie bei einem neuen Meme Coin gegeben, weshalb Analysten davon ausgehen, dass $WEPE sogar $PEPE überholen könnte. Das würde für frühe Käufer Renditen von tausenden Prozent bedeuten. Allerdings endet der Vorverkauf schon in wenigen Tagen. Danach könnte der Einstieg schnell deutlich teurer werden.

Jetzt noch für kurze Zeit $WEPE im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.