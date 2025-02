Pepe Coin steigt wieder auf 4 Milliarden Dollar! Wird Wall Street Pepe das toppen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Es sind herausfordernde Zeiten am Kryptomarkt. Der Bitcoin-Kurs bewegt sich zwar seit Monaten seitwärts, bei einigen Altcoins sieht es dagegen ganz anders aus. Viele der bekanntesten Kryptowährungen der Welt sind in den letzten Wochen um 30 – 90 % eingebrochen. Darunter auch die erfolgreichsten Meme Coins wie $PEPE. Allerdings zeichnet sich bei $PEPE langsam eine Erholung ab. Dennoch stehen die Chancen gut, dass mit Wall Street Pepe ($WEPE) ein Coin auf den Markt kommt, der noch größer werden könnte. Viele Anleger weichen inzwischen auf den Nachfolger aus, da sie hier mehr Gewinnpotenzial sehen.

$PEPE steigt wieder auf 4 Milliarden Dollar

Die Erfolgsgeschichte, die $PEPE hinter sich hat, ist beeindruckend. Der Meme Coin hat erst innerhalb kürzester Zeit die Milliarden Dollar Marke geknackt und Kleinanleger reich gemacht, nur um 1 Jahr später sogar auf über 11 Milliarden Dollar zu steigen. Damit konnten auch die, die erst später eingestiegen sind, nochmal ordentliche Gewinne erzielen. Seit der Mega-Rallye ging es aber auch für den beliebten Meme Coin mit dem Altcoin Crash steil bergab.

($PEPE Kursentwicklung – Quelle: Coinmarketcap)

Zwar konnte $PEPE heute wieder auf eine Marktkapitalisierung von 4 Milliarden Dollar steigen, dennoch ist der Kurs vom Allzeithoch um über 60 % eingebrochen. Die Chancen auf ein Comeback auf ein neues Allzeithoch stehen zwar relativ gut, hängen aber natürlich stark von der Entwicklung von Ethereum ab. Wenn es hier nicht bald zur Trendwende kommt, werden auch die beliebtesten Altcoins noch länger deutlich unter ihren Höchstständen notieren. Anders sieht es dagegen bei Wall Street Pepe ($WEPE) aus. Hier könnte unabhängig von Ethereum eine Kursexplosion bevorstehen.

Wall Street Pepe steigt auf über 70 Millionen Dollar

Während es für $PEPE und viele andere Altcoins in letzter Zeit steil bergab ging, gab es bei Wall Street Pepe ($WEPE) kein Halten mehr. Der neue Meme Coin aus der Pepe Familie ist erst seit wenigen Wochen im Vorverkauf erhältlich und hat schon in dieser frühen Phase über 70 Millionen Dollar umgesetzt. Das hat es so noch nie bei einem Meme Coin im Presale gegeben, weshalb die meisten Analysten davon ausgehen, dass es sich hier um den nächsten Milliarden Dollar Meme Coin handeln könnte.

($WEPE Token-Vorverkauf – Quelle: Wall Street Pepe Website)

Natürlich weiß man nie vorher, welcher Meme Coin durch die Decke geht, allerdings ist der Hype um Wall Street Pepe so stark, dass es sich hier um einen der erfolgreichsten Börsenstarts in der Geschichte des Kryptomarkts handeln könnte. Frühe Käufer könnten ihr Kapital hier also in kürzester Zeit vervielfachen, wobei auch ein Anstieg um weit mehr als 1.000 % keine große Überraschung wäre.

Neben dem massiven Kurspotenzial durch die extrem hohe Nachfrage liefert Wall Street Pepe auch mit einer Staking-Funktion eine Möglichkeit, ein passives Einkommen in Form von zusätzlichen Token zu verdienen. Dabei ist die Staking-Rendite vor allem in den ersten 2 Jahren überdurchschnittlich hoch, weshalb die meisten Käufer ihre Token auch bereits staken. Da gestakte Token nicht beim Launch sofort verkauft werden können, wird das Angebot so zusätzlich verknappt, wodurch die Chance auf eine Kursexplosion nochmal deutlich erhöht wird. Allerdings endet der Vorverkauf in Kürze.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.