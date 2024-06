Pepe Unchained: Die Layer 2 Version von PEPE

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Meme-Coin PEPE ist den meisten ein Begriff, insbesondere nach den fulminanten letzten zwölf Monaten. Von einem Ende der starken Aufwärtsrallye ist trotz der Korrekturphase in den letzten Tagen nicht zu sprechen. Einem besseren Zeitpunkt hätte das Gründerteam von Pepe Unchained kaum wählen können, um den brandneuen Meme-Coin auf den Markt zu bringen. Doch was verbirgt sich hinter Pepe Unchained?

Der starke Start von Pepe Unchained

Bereits nach nur wenigen Minuten, als der Presale gestartet war, konnten rund 150.000 US-Dollar erfolgreich von frühen Anlegern eingeworben werden. Nur wenige Tage später liegt die eingeworbene Summe bereits bei rund 500.000 US-Dollar und sendet damit ein eindeutiges Signal in die Kryptoszene. Ein Grund dafür ist das Meme selbst, das, wie bereits der Name schon vermuten lässt, stark an den Meme-Coin PEPE erinnert. Für Kryptoenthusiasten ist der Meme-Coin damit ein wahres Sammlerstück. Doch das ist noch lange nicht alles, was der neue Meme-Coin zu bieten hat.

Pepe Unchained geht einen anderen Weg, als die meisten Meme-Coins am Markt. Die meisten Meme-Coins basieren unmittelbar auf der Blockchain von Ethereum oder Solana, zum Beispiel als ERC 20 Token. Doch Pepe Unchained möchte eine eigene Blockchain ins Leben rufen und setzt dabei auf die Layer-2-Blockchain von Ethereum. Mit diesem Ansatz eröffnet sich das Gründerteam hinter dem Meme-Coin eine große Gestaltungsfreiheit im Rahmen eines der modernsten Ökosysteme am Kryptomarkt.

Die Layer-2-Protokolle bringen den großen Vorteil mit sich, dass sie einerseits die Vorzüge des Ethereum-Ökosystems vollstens nutzen und auf der anderen Seite einen großen Teil der Nachteile ausgleichen. Ein Beispiel dafür ist die Transaktionsgeschwindigkeit. Ethereum kommt derzeit bei einer Transaktionsgeschwindigkeit von 15 Transaktionen je Sekunde an seine Grenzen. Darüber hinaus sind die Transaktionskosten im Vergleich zur Blockchain von Solana als hoch anzusehen. Die Player-2-Protokolle glänzen an dieser Stelle von niedrigen Transaktionskosten und einer hohen Geschwindigkeit, auch bei hohen Volumen. In der Spitze übertreffen die Player-2-Protokolle die Transaktionsgeschwindigkeit von Ethereum um das 100-Fache.

Staking sorgt für langfristige Bindung

Die meisten Meme-Coins haben die Problematik, dass sie von starken Kursschwankungen unterlegen sind, insbesondere in der Anfangsphase, wenn die Marktkapitalisierung noch gering ist. Damit der oft starken Volatilität effektiv entgegengewirkt werden kann, setzt Pepe Unchained auf ein Staking-Angebot, was das langfristige Halten der Meme-Coins attraktiv gestaltet. Die anfängliche Rendite im Staking liegt derzeit bei 5.123 Prozent im Jahr. Sobald die im Staking gebundene Anzahl an Tokens weiter ansteigt, wird die Staking-Rendite zwar abnehmen, dennoch erscheint eine Verzinsung oberhalb der typischen bei Altcoins (6-8 Prozent) als realistisch. An dieser Stelle lohnt es sich, einen Blick auf die detaillierte Roadmap von Pepe Unchained zu werfen.

Die Roadmap von Pepe Unchained im Überblick

Die Roadmap von Pepe Unchained untergliedert sich in insgesamt drei Phasen, von denen die erste bereits als abgeschlossen gilt. In der ersten Projektphase stand der Start des Presales auf der Agenda, sowie die ersten Schritte in Richtung eigenes Ökosystem. Die zweite Projektphase steht ganz unter dem Motto: Wachstum und Staking. Einerseits soll das Projekt an Bekanntheit durch gezielte Marketingmaßnahmen gewinnen und auf der anderen Seite steht der Start des Staking-Programms auf der Agenda. Der krönende Abschluss wird im Rahmen der dritten Phase die Vollendung des eigenen Ökosystems sein, in Verbindung mit den ersten Börsenlistings.

Die Tokenomics in sechs Kategorien unterteilt

Die zur Verfügung stehenden Tokens, insgesamt 8 Milliarden, verteilen sich auf insgesamt sechs Kategorien, mit einem klaren Fokus: dem Staking. Für die Ausschüttung der Renditen im Rahmen des Staking-Programms sind 30 Prozent vorgesehen und damit so viel, wie in keinem anderen Bereich. Des Weiteren werden 20 Prozent der $PEPU-Tokens im Rahmen des aktuellen Presales verkauft, in Verbindung mit sukzessive steigenden Preisen. Damit alle Tokens schnell abverkauft werden können und der Start an den Kryptobörsen nicht mehr lange auf sich warten lässt, fließen ebenfalls 20 Prozent in das Marketing.

Doch das Projekt in der Größenordnung und insbesondere die Entwicklung des eigenen Ökosystems ist alles andere als ein Selbstläufer. Solch ein Projekt bedarf einer fein abgestimmten Planung, Know-how und einer entsprechenden Personalstärke. Damit genau diese Personalstärke vorhanden ist, sind 10 Prozent der Meme-Coins für die Projektfinanzierung eingeplant. Die verbleibenden 20 Prozent fließen zu gleichen Teilen in die Liquiditätsbereitstellung bei Börsenstart sowie den Start des Ökosystems.

Jacob Crypto Bury thematisiert Pepe Unchained in seinen Videos

Der YouTuber namens Jacob Crypto Bury hat sich in den letzten Jahren eine Fangemeinde aufgebaut, die mittlerweile rund 41.000 Abonnenten misst. Beliebt ist er unter anderem aufgrund seiner ehrlichen und offenen Einschätzung zu den unterschiedlichsten Themen und Projekten am Kryptomarkt. Erst vor wenigen Tagen hat der YouTuber Pepe Unchained in einem seiner Videos thematisiert, im Rahmen einer Vorstellung von drei Coins, auf die aktuell die Augen vieler Experten gerichtet sind. Aus seiner Sicht stehen die Chancen prinzipiell gut, dass nach der Korrektur in den letzten Wochen ab Mitte September eine breite Erholung eintreten könnte. Pepe Unchained könnte dabei einer der Hauptakteure sein.

Als Gründe für die optimistische Einschätzung nannte der YouTuber vor allem die niedrigen Transaktionsgebühren, die hohe Volumenkapazität sowie das bereits hohe Interesse in den ersten Tagen des Presales. An dieser Stelle gilt es anzufügen, dass der Preis für einen Token bereits in spätestens zwei Tagen im Preis ansteigen wird. Derzeit liegt der Preis noch bei 0,008032 US-Dollar, womit der Kauf quasi für jeden erschwinglich ist. Der Kauf selbst kann in nur wenigen Schritten über die Website von Pepe Unchained vereinfacht abgewickelt werden.

