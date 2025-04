Plus 45 Prozent: Solana entpuppt sich nach Layer-2-Ankündigung als stärkster Altcoin

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In Zeiten wie diesen ist es schwierig, am Kryptomarkt Renditen zu erzielen. Der Bitcoin-Kurs kommt nicht wirklich vom Fleck und pendelt seit Tagen um die 85.000 Dollar Marke. Das sorgt auch dafür, dass bei den meisten Altcoins wenig Bewegung herrscht. Der Schock der neuen Handelszölle sitzt noch immer tief. Immerhin haben Anleger mit voller Härte zu spüren bekommen, wie schnell der Markt crashen kann. In dem schwierigen Umfeld zeigt sich aktuell nur Solana ($SOL) stark bullish und das hat auch seine Gründe.

$SOL-Kurs steigt um 45 %

Knapp 2 Wochen ist es jetzt her, dass Solana genau wie viele andere Coins seinen Tiefpunkt erreicht hat. Dabei ist der $SOL-Kurs auf 95 Dollar gefallen. Unglaublich, wenn man bedenkt, dass die Kryptowährung noch im Januar bei fast 300 Dollar notiert hat. Immerhin handelt es sich hier um einen der größten Coins nach Marktkapitalisierung. Nun zeigt sich aber, dass sich $SOL auch genauso schnell wieder erholt.

($SOL Chart – Quelle: Tradingview)

In den letzten 12 Tagen ist $SOL um über 45 % gestiegen und damit der mit Abstand stärkste Altcoin in den Top 10. Allein in den letzten 7 Tagen konnten die Bullen den Kurs um mehr als 13 % nach oben treiben, während Bitcoin und Ethereum gerade einmal um 2 % gestiegen sind. Diese Stärke dürfte vor allem auf zwei Gründe zurückzuführen sein: LaunchLab und Solaxy.

Meme Coin Plattformen treiben Solana wieder an

Auch wenn es vielen ein Dorn im Auge ist, ist es auf Solana nicht die Innovation, die sich durchsetzt. Während Ethereum zwar schlechter performt, dafür aber in Bezug auf die Tokenisierung von Vermögenswerten und DeFi punkten kann, sind es auf Solana vor allem Meme Coins, die die Blockchain nutzen. Das hat sich schon nach dem Launch von Pump.fun gezeigt und nun ist mit LaunchLab von Raydium starke Konkurrenz für Pump.fun aufgekommen.

Beide Plattformen ermöglichen es Nutzern, ihre Meme Coins mit wenigen Klicks zu erstellen, ohne Programmierkenntnisse. Das hat schon beim Start von Pump.fun dazu geführt, dass täglich tausende Meme Coins gelauncht wurden und nun zeigt sich auch durch LaunchLab wieder erhöhte Handelsaktivität auf Solana. Da man $SOL benötigt, um die Token zu traden, steigt auch der Bedarf und damit auch der Kurs. Allerdings kann das auch zu Problemen führen, weshalb Solaxy ($SOLX) ebenfalls zur starken Performance von Solana beiträgt.

Erste Layer 2 für Solana weckt Hoffnung auf mehr Stabilität

Solana wird den Ruf als Meme Coin Blockchain wohl noch eine Weile behalten. Allerdings führt das Meme Coin Trading auch dazu, dass die Blockchain dauerhaft stark ausgelastet ist. Das führt regelmäßig zu Transaktionsabbrüchen und Ausfallzeiten, wenn die Blockchain überlastet ist. Durch LaunchLab und Pump.fun könnte das noch verstärkt werden. Vor allem, wenn die Kurse am Kryptomarkt wieder steigen und mehr Trader mit Meme Coins handeln, kann es problematisch für Solana werden.

Mit Solaxy kommt daher nun die erste Layer-2-Lösung für Solana, die einen Teil der Transaktionen Off-Chain verarbeiten und die Ergebnisse gebündelt an Solana übertragen kann. Damit könnte Solaxy schon bald dazu beitragen, das Solana-Ökosystem zu stabilisieren. Ein Konzept, das bei Investoren sehr gut ankommt. Solaxy kommt mit dem nativen Token $SOLX, der aktuell noch im Vorverkauf erhältlich ist und schon jetzt explodiert die Nachfrage.

($SOLX Token-Vorverkauf – Quelle: Solaxy Website)

Da sich nicht oft die Gelegenheit ergibt, in einer so frühen Phase in einen neuen Coin mit neuer Blockchain zu investieren, haben Anleger innerhalb kürzester Zeit $SOLX-Token im Wert von über 30 Millionen Dollar gekauft. Das dürfte daran liegen, dass Layer-2-Lösungen für Ethereum bereits Bewertungen in Milliardenhöhe erreicht haben und Analysten davon ausgehen, dass Solaxy als Layer 2 für Solana dasselbe erreichen könnte. Für frühe Käufer würde das extrem hohe Renditen von bis zu 1.000 % bedeuten.

Vor allem am Anfang, wenn die Marktkapitalisierung noch nicht so hoch ist, kann der Kurs schnell um ein Vielfaches steigen. Solaxy verfügt außerdem über eine Staking-Funktion, bei der die Staking-Rendite dynamisch anhand der Anzahl der Token im Staking Pool berechnet wird. Das bedeutet, dass vor allem frühe Investoren hohe Renditen erzielen können, da die APY dann noch am höchsten ist. Alles in allem sieht es also danach aus, als könnte $SOLX einer der vielversprechendsten Coins in diesem Jahr werden.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.