Die neue Blockchain "Sandbox" der EU-Kommission - Lob und Kritik an der Initiative der EU

• In den nächsten vier Jahren wird die Sandbox jährlich 20 Projekte unterstützen• DAOs sind von der Teilnahme an der Initiative ausgeschlossen• DAOs bieten die Möglichkeit, Geschäfte und Projekte auf eine dezentrale Art und Weise zu organisieren

Was kann die Sandbox Blockchain?

Die Europäische Kommission hat die Schaffung einer europäischen "Regulatory Sandbox" für Blockchain bekannt gegeben. Eine Sandbox ist eine kontrollierte Umgebung, in der Unternehmen in Zusammenarbeit mit Regulierungsbehörden ihre Produkte und Dienstleistungen testen können. Diese Sandbox soll Rechtssicherheit für dezentrale Technologien wie Blockchain schaffen, indem Hindernisse für ihre Einführung aus rechtlicher und regulatorischer Sicht ermittelt werden. Die Sandbox wird Regulierungs- und Aufsichtsbehörden auch dabei helfen, ihr Wissen über Blockchain-Technologien zu erweitern und bewährte Verfahren auszutauschen. In den nächsten vier Jahren wird die Sandbox jährlich 20 Projekte unterstützen, darunter Anwendungsfälle für die europäische Infrastruktur für Blockchain-Dienste. Die Sandbox wird durch das EU-Finanzierungsprogramm "Digitales Europa" unterstützt und soll der EU dabei helfen, ihre Ambitionen im digitalen Bereich zu erreichen, indem sie die Rechtsunsicherheit im Zusammenhang mit der Blockchain verringert.

Werbung und andere Kryptos mit Hebel via CFD handeln (long und short) und andere Kryptowährungen haben zuletzt deutlich korrigiert. Handeln Sie Kryptos wie Bitcoin oder Ethereum mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. und andere Kryptowährungen haben zuletzt deutlich korrigiert. Handeln Sie Kryptos wie Bitcoin oder Ethereum mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Jetzt informieren 5 Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Die Nachteile des Projekts

Die EU-Blockchain Sandbox ist eine Initiative, die von vielen positiv bewertet wird, da sie zeigt, dass die EU offen für Blockchain-Technologie und Krypto-Unternehmen ist. Allerdings hat die Initiative auch Einschränkungen, die von einigen als problematisch angesehen werden. Insbesondere, dass DAOs (dezentrale autonome Organisationen) von der Teilnahme an der Initiative ausgeschlossen sind, weil sie eine Rechtspersönlichkeit innerhalb der EU benötigen, stößt auf Kritik. Aufgrund der Organisationsform von DAOs ist es für diese nicht möglich, eine solche Rechtspersönlichkeit zu bilden.

Der DeFi-Experte Peter Großkopf hat in diesem Zusammenhang gegenüber BTC-Echo darauf hingewiesen, dass viele Innovationen im Blockchain-Bereich von Innovatoren in der Open-Source-Community entwickelt wurden. Er ist der Meinung, dass die EU Sandbox auch DAOs in ihre Initiative einbeziehen sollte, da es bereits erfolgreiche Protokolle wie AAVE gebe, die in Europa ihren Ursprung hätten.

Einige Befürworter von DAOs argumentieren, dass DAOs eine wichtige Rolle bei der Förderung von Dezentralisierung und Innovation in der Blockchain-Industrie spielen können. Einige haben Bedenken geäußert, dass der Ausschluss von DAOs aus der EU Sandbox dazu führen könnte, dass Europa im Bereich der Blockchain-Innovation hinter anderen Ländern zurückbleibt. Sie fordern daher die EU auf, ihre Politik zu überdenken und sicherzustellen, dass ihre Initiativen die gesamte Breite der Blockchain-Industrie abdecken, einschließlich DAOs.

Was ist eine DAO und wo liegen die Vorteile?

Wie bereits erwähnt, steht DAO für "dezentrale autonome Organisation" und meint eine Art von Organisation, die auf der Blockchain-Technologie aufbaut und durch Smart Contracts gesteuert wird. Im Gegensatz zu traditionellen Unternehmen gibt es bei einer DAO keine zentrale Führung oder Management-Struktur. Stattdessen wird die Organisation von den Mitgliedern gesteuert und entscheidet durch Abstimmungen über wichtige Angelegenheiten. Jedes Mitglied hat eine Stimme und kann an der Entscheidungsfindung teilnehmen. Die DAO ist in der Regel offen für jeden, der Mitglied werden möchte.

Eine der Hauptvorteile von DAOs ist, dass sie die Möglichkeit bieten, Geschäfte und Projekte auf eine dezentrale Art und Weise zu organisieren. Da DAOs auf der Blockchain-Technologie aufbauen, gibt es keine Notwendigkeit für eine zentrale Autorität, um Transaktionen und Abstimmungen durchzuführen. Dies reduziert die Kosten für die Verwaltung und ermöglicht eine schnellere Entscheidungsfindung.

Das Fazit

Es bleibt abzuwarten, ob die EU ihre Politik überdenken wird, um sicherzustellen, dass ihre Initiativen die gesamte Breite der Blockchain-Industrie abdecken, einschließlich dezentraler autonomer Organisationen. Insgesamt scheint die Sandbox-Blockchain der EU ein vielversprechender Schritt in die richtige Richtung für die Förderung von Blockchain-Technologie in Europa.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: GettyImages, flowgraph / Shutterstock.com