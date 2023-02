Haben Europas Banken noch eine Chance?

Die Analysten der Ratingagentur Morningstar sind recht zuversichtlich, wenn es um die Finanzinstitute aus der Alten Welt geht. Sie haben sich in den vergangenen Tagen europäische Banken genau angesehen.

Ihr Ergebnis: Es sieht so aus, als ob die Geldhäuser noch immer Potenzial für eine Wertsteigerung haben. Trotz der jüngsten Marktentwicklungen sind sie im Vergleich zu den Fair Value-Schätzungen der Morningstar-Experten immer noch moderat unterbewertet.

Das sind 3 Morningstar-Favoriten aus dem europäischen Bankensektor:

ABN Amro (NL0011540547, ABN)

Eigenkapitalrendite: 5,70 %

Aktuelle Dividendenrendite: 6,11 %

Burggraben: eng

Morningstar-Wertung: 4 Sterne

Kurs-Gewinn-Verhältnis: 7,84

Kursverlauf seit Jahresstart: +24,32 %

ING Group (NL0011821202, ING)

Eigenkapitalrendite: 7,28 %

Aktuelle Dividendenrendite: 2,97 %

Burggraben: eng

Morningstar-Wertung: 4 Sterne

Kurs-Gewinn-Verhältnis: 13,29

Kursverlauf seit Jahresstart: +11,78 %

BNP Paribas (FR0000131104, BNP)

Eigenkapitalrendite: 8,60 %

Aktuelle Dividendenrendite: 5,80 %

Burggraben: nicht vorhanden

Morningstar-Wertung: 3 Sterne

Kurs-Gewinn-Verhältnis: 7,67

Kursverlauf seit Jahresstart: +15,73 %

