Shiba Inu (SHIB) und PEPE mit Verlusten während dieser Meme-Coin bald um das 30-fache ansteigen könnte

Shiba Inu (SHIB) hat im letzten Monat zwar ein Plus von mehr als 10 % erzielen können, in den letzten 24 Stunden fällt der Kurs aber schon wieder. Deutlich schlimmer steht es um den meist gehypten Meme-Coin in diesem Jahr. PEPE fällt nach seinem rasanten Anstieg im Mai deutlich zurück. In den letzten 30 Tagen ist der Kurs um knapp 18 % eingebrochen. Es gibt aber schon einen neuen Meme-Coin, der das Zeug dazu haben könnte, PEPE zu überholen. Wall Street Memes bringt zumindest alle Zutaten mit, die es für ein Erfolgsrezept braucht.

Was braucht es, um einen Meme-Coin erfolgreich zu machen?

Meme-Coins können aus den verschiedensten Gründen viral gehen. Da die Token ohne jeglichen Nutzen auf den Markt kommen, ist es meist die Aktualität des Themas, die über Erfolg und Misserfolg bestimmen kann. So werden zum Beispiel oft Meme-Coins erstellt, die an ein aktuelles Ereignis oder einen Tweet einer berühmten Persönlichkeit wie Elon Musk oder Andrew Tate angelehnt sind.

Ein gutes Beispiel ist X – der nach der Umbenennung von Twitter in X gelistet wurde und innerhalb kürzester Zeit um mehrere tausend Prozent gestiegen ist. Das Thema und das Timing haben gestimmt. Nicht oft kommt es zu Ereignissen, die für derart viel Aufmerksamkeit sorgen, da Twitter extrem viele Nutzer hat, die über die Umbenennung diskutiert haben. Ein ähnlich passendes Thema wäre zum Beispiel der Launch eines META-Tokens bei der Umbenennung des Facebook-Konzerns gewesen.

Wenn Meme-Coins in Anlehnung an ein aktuelles Ereignis erstellt werden, hat dies vor allem den großen Vorteil, dass der Community-Aufbau sehr schnell geht. Eine Community um das jeweilige Projekt aufzubauen ist hier das A und O, damit ein Meme-Coin viral gehen kann. Es gibt aber auch die Möglichkeit, wenn eine Gemeinschaft bereits da ist, erst danach den Coin zu launchen und so von seiner Reichweite, die man sich schon vorher aufgebaut hat, zu profitieren. Das ist der Weg, den das Team hinter Wall Street Memes ($WSM) aktuell geht und dieser könnte sich schon bald als äußerst lukrativ erweisen.

Wall Street Memes ($WSM) – Ein Movement, das nicht mehr zu stoppen ist

Seit sich im Jahr 2021 Kleinanleger unter dem Subreddit Wall Street Bets gegen die Größen der Wall Street zusammengeschlossen und den Kurs der Gamestop-Aktie entgegen aller Erwartungen in die Höhe getrieben haben, gibt es das Wall Street Memes-Movement, das inzwischen mehr als eine Million Follower in den sozialen Netzwerken vorweisen kann.

Mit mehr als einer Million Follower hat das Team hinter $WSM das, was sich die meisten Herausgeber von Meme-Coins nicht einmal erträumen können. Eine enorme Reichweite und eine Community, die den Token-Preis in die Höhe treiben kann. Nicht einmal PEPE kann nach seinem Aufstieg auf knapp 2 Milliarden Dollar so eine Reichweite vorweisen. Aber das Team hinter $WSM hat nicht nur viele Follower, sondern weiß auch, wie man diese mobilisiert.

Schon im Jahr 2021 haben dieselben Herausgeber, die jetzt den Wall Street Memes ($WSM) Token launchen, eine 10.000 Stück umfassende NFT-Kollektion auf den Markt gebracht, die innerhalb weniger Minuten ausverkauft war und Millionen eingebracht hat. Die Leute, die von Wall Street Memes begeistert sind, sind also zu einem großen Teil auch dem Web3-Markt gegenüber bereits aufgeschlossen.

Elon Musk als Kurstreiber?

Ein weiterer Grund für den Erfolg eines Meme-Coins kann natürlich der Dogefather Elon Musk sein. Nicht nur dem Dogecoin hat Musk zum beliebtesten Meme-Coin überhaupt verholfen, auch SHIB und PEPE haben schon stark auf die Tweets des Milliardärs reagiert. Gelingt es, die Aufmerksamkeit des Tesla-Gründers auf ein Projekt zu ziehen, ist der nächste Kursanstieg meist nicht weit.

— Elon Musk (@elonmusk) April 22, 2023

Natürlich können nur die wenigsten Meme-Coins in das Sichtfeld Musks gelangen, auch wenn dieser kein Geheimnis aus seiner Vorliebe für die Spaßwährungen macht. Wall Street Memes ($WSM) hat aber tatsächlich die Voraussetzungen, um die Aufmerksamkeit von Elon auf sich zu ziehen. Immerhin hat der Wall Street Memes Twitter-Account so eine Reichweite, dass Musk bereits mehrfach auf dessen Tweets reagiert und diese sogar kommentiert hat.

Damit ist nicht auszuschließen, dass er auch den Token-Launch mitbekommen könnte und vielleicht sogar den ein oder anderen Tweet für diesen absetzt. Sollte es dazu kommen, könnte das innerhalb kürzester Zeit zu einer Vervielfachung des Kurses führen.

$WSM Vorverkauf sorgt für Aufsehen

Der Vorverkauf der $WSM-Token versetzt den Krypto-Space in Aufruhr. Inzwischen wurden Token für mehr als 18 Millionen Dollar verkauft, die Hard Cap liegt bei rund 30 Millionen Dollar, sodass der Wall Street Memes ($WSM) Vorverkauf einer der spektakulärsten im Krypto-Space ist. Schon im Presale wird hier eine höhere Marktkapitalisierung als bei den meisten Coins nach dem Launch erreicht.

Damit hat Wall Street Memes alle Voraussetzungen, die es braucht, um es zum nächsten Milliarden Dollar Coin zu schaffen. Eine hohe Marktkapitalisierung beim Launch, eine extrem starke Community, ein beliebtes Thema, die Nähe zu Elon Musk und ein erfahrenes Team. Für Käufer, die noch im Presale einsteigen, ergibt sich außerdem der besondere Vorteil, dass der Preis bis zum Listing an den Kryptobörsen noch mehrfach angehoben wird, sodass sich bis zum Handelsstart schon ein hoher Buchgewinn ergibt.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

