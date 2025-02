Shiba Inu vor Mega-Crash, während BTCBULL Meme-Coins mit Bitcoin vereint

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Shiba Inu verliert im Jahr 2025 rund ein Viertel seines Werts und gehört damit zu den schwächsten Top 20 Coins. Dennoch fiel die Korrektur vom Allzeithoch bereits deutlich heftiger aus. Dieses wurde im Jahr 2021 erreicht – heute notiert SHIB rund 80 Prozent unter dem Rekordhoch. Ist der aktuelle Kurs also eine Einstiegschance? Nicht, wenn es nach führenden Experten geht – denn hier wird neues Abwärtspotenzial für SHIB konstatiert. Ein Mega-Crash könnte bevorstehen, der abermals rund die Hälfte der Marktkapitalisierung des zweitwertvollsten Meme-Coins der Welt vernichtet.

Während Shiba Inu zuletzt weniger nachgefragt wird, baut BTC Bull im Presale Momentum auf. Hier entsteht ein Meme-Coin, der zugleich Bitcoin in das Konzept integriert. Die Idee hat ihren Reiz – Anleger können mit dem neuen Meme-Coin echte Bitcoins verdienen. Über 2,6 Millionen US-Dollar flossen in wenigen Tagen in den Krypto-Presale – Tendenz steigend.

Shiba Inu: Support verloren, Wale weg – was jetzt?

Shiba Inu hat eine wichtige Unterstützung verloren. Der Kurs liegt derzeit bei 0,000015 US-Dollar. Der führende technische Analyst Ali Martinez sieht die nächsten relevanten Unterstützungszonen bei 0,000011 und 0,000008 US-Dollar. Sollte der Preis weiter fallen, droht ergo ein Rückgang von bis zu 50 Prozent. Diese Marken könnten als mögliche Haltepunkte dienen. Charttechnisch wirkt Shiba Inu im Februar 2025 angeschlagen.

#ShibaInu $SHIB has lost a key support level! The next major support zones to watch are $0.000011 and $0.000008. pic.twitter.com/XzL5Kc6Rgq — Ali (@ali_charts) February 23, 2025

Die Wal-Aktivität im Shiba-Inu-Netzwerk ist in den letzten drei Monaten ebenfalls um 79 Prozent gesunken. Große Investoren reduzieren ihre Transaktionen, was auf nachlassendes Interesse oder geringere Handelsdynamik hindeutet. Weniger Wal-Aktivität kann geringere Liquidität bedeuten. Gleichzeitig ist dies ein Zeichen dafür, dass institutionelle Akteure vorsichtiger agieren. Ohne neue Impulse könnte die Nachfrage weiter sinken. Wenn Wale weniger aktiv sind, deutet dies meist auf eine wenig bullische Marktstimmung hin.

Whale activity on the #ShibaInu $SHIB network has declined by 79% over the past three months. pic.twitter.com/sKPfZEdvgS — Ali (@ali_charts) February 22, 2025

Die hohe Konzentration von Shiba Inu in wenigen Wallets macht den Markt hier besonders anfällig für starke Schwankungen. Zehn Wallets halten 61 Prozent des gesamten Angebots. Wenn diese Großinvestoren verkaufen (oder inaktiver werden), könnte der Preis weiter unter Druck geraten. Der Rückgang der Wal-Aktivität verschärft dieses Risiko, da weniger Käufe zur Stabilisierung beitragen.

Wer Meme-Coins spannend findet, dürfte Anfang 2025 Shiba Inu Alternativen finden, die ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis aufweisen.

BTCBULL: Meme-Coin trifft auf Bitcoin-Belohnungen

BTCBULL ist hier ein innovatives Krypto-Projekt, das Meme-Coins mit der Stabilität von Bitcoin verknüpft. Anstatt sich auf die üblichen niedlichen Tiermotive zu stützen, präsentiert sich BTCBULL als Symbol für Stärke und Widerstandskraft, indem es Bitcoin selbst in den Mittelpunkt rückt. Die Marke nutzt dabei einen kämpferischen Bullen, der in einer stilisierten Militäruniform auftritt und damit sowohl die Dynamik als auch den Ernst der Bitcoin-Welt verkörpert.

Der besondere Clou von BTCBULL liegt in seinem Belohnungssystem, das direkte Verbindungen zu Bitcoin schafft. In einem clever durchdachten Mechanismus erhalten Investoren echte Bitcoin-Airdrops, wenn bestimmte Kursmarken überschritten werden. Dieses System macht BTCBULL zu einer doppelten Chance: Anleger profitieren nicht nur vom potenziellen Wertzuwachs des Tokens, sondern erhalten auch Bitcoin als Bonus – eine Eigenschaft, die das Projekt von herkömmlichen Meme-Coins deutlich abhebt.

Direkt zum BTCBULL Presale

Neben der innovativen Belohnungsstrategie setzt BTCBULL auf ein deflationäres Modell. Durch regelmäßige Token-Burns wird die Gesamtmenge des Tokens systematisch reduziert, was bei anhaltender oder steigender Nachfrage den Preis in die Höhe treiben kann. Diese Maßnahme, die in Abhängigkeit vom Bitcoin-Kurs erfolgt, sorgt für eine künstliche Verknappung und stärkt langfristig das Wertpotenzial des Tokens. Während Bitcoin selbst durch Halvings einen gewissen Inflationsschutz bietet, geht BTCBULL einen Schritt weiter und setzt auf Burn-Mechanismen für zusätzliche Verknappung.

Ein weiterer Anreiz für Anleger ist das attraktive Staking-Programm von BTCBULL. Während das Mining von Bitcoin aufgrund hoher technischer und finanzieller Hürden oft nur Großinvestoren vorbehalten bleibt, ermöglicht das Staking auch Kleinanlegern den Zugang zu passiven Erträgen. Mit einer aktuellen Staking-Rendite von rund 170 Prozent APY bietet BTCBULL eine spannende Option für Early-Adopter.

Aktuell läuft noch der Presale von BTCBULL – da der Preis morgen steigt, ist für maximale Buchgewinne etwas Eile geboten. Anleger besuchen die Website, verbinden das Wallet und tauschen einfach ETH oder USDT gegen BTCBULL.

Direkt zum BTCBULL Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.