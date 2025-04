Solana Kurs Prognose: Besser als XRP?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Es sind schwierige Zeiten am Kryptomarkt. Der Bitcoin-Kurs bewegt sich um die 85.000 Dollar Marke und auch Ethereum und $XRP kommen nicht mehr so richtig in die Gänge. Die Korrektur, die durch die Handelszölle ausgelöst wurden, hat keine der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung verschont. Dennoch zeigt sich nun, dass sich einige Coins schneller erholen als andere. Vor allem Solana ($SOL) fällt in diesem Zusammenhang auf.

$SOL steigt um 45 %

Der Crash hat nicht nur den Kryptomarkt betroffen. An den globalen Finanzmärkten ging es seit der Verkündung der neuen Handelszölle steil bergab. Einige Ökonomen vermuten auch, dass das Schlimmste noch nicht überstanden ist. Bei Solana zeigt sich aber schon längst ein Bild der Erholung. Vom Tief, das vor knapp 2 Wochen erreicht wurde, ist der $SOL-Kurs inzwischen schon wieder um fast 45 % gestiegen.

($SOL Chart – Quelle: Tradingview)

Damit ist Solana unter den Top 10 der mit Abstand stärkste Coin. $SOL ist allein in der letzten Woche um über 13 % gestiegen, während andere Coins wie $XRP nur um knapp 3 % zulegen konnten. Bei Bitcoin und Ethereum waren es sogar nur 2 – 2,5 %.

Warum $SOL besser als $XRP performt

Lange hat man geglaubt, dass $XRP der große Gewinner in diesem Jahr sein könnte, wenn der Rechtsstreit zwischen der SEC und Ripple endet. Allerdings war dieses Ende mit der 550 % Rallye von $XRP bereits eingepreist. Solana zeigt dagegen aktuell Stärke, da die dezentrale Börse Raydium mit LaunchLab ein Launchpad eingeführt hat, das Pump.fun Konkurrenz machen soll.

(LaunchLab – Quelle: Raydium)

Genau wie Pump.fun ermöglicht auch LaunchLab Nutzern, mit nur wenigen Klicks einen eigenen Meme Coin zu launchen. Der Start der Plattform führt erneut zu erhöhtem Handelsvolumen auf der Solana-Blockchain, wobei auch der Bedarf an $SOL steigt, um sich am Trading zu beteiligen. Damit könnte $SOL vor allem in einem bullisheren Marktumfeld schnell wieder in Richtung 200 Dollar steigen, während es für $XRP einen weiteren starken Impuls brauchen würde, um den Kurs wieder anzutreiben. Mit Solaxy ($SOLX) steht bereits die nächste große Neuerung für Solana an, die ebenfalls zu einer Rallye führen könnte.

Jetzt mehr über Solaxy erfahren.

Solaxy bringt erste Layer 2 für Solana

Solana ist in Bezug auf Transaktionen zwar schon schnell und günstig, weshalb die Blockchain gerne für Meme Coins genutzt wird, allerdings hat das Ökosystem auch seine Schwächen. Bei hoher Auslastung, wie sie durch LaunchLab nun wieder gegeben sein könnte, kommt es oft zum Ausfall und zu Transaktionsabbrüchen. Daher liefert Solaxy nun die erste Layer-2-Lösung für Solana, die schon bald für deutlich mehr Stabilität sorgen könnte.

($SOLX Token-Vorverkauf – Quelle: Solaxy Website)

Bevor es auf Solana wieder zur Überlastung kommt, könnte die Layer 2 von Solaxy einen Teil der Transaktionen abwickeln und damit Ressourcen sparen und die Effizienz erhöhen. Das Ergebnis wäre ein deutlich besseres Nutzererlebnis und vermutlich auch eine $SOLX-Kursexplosion.

$SOLX ist der native Token von Solaxy, der aktuell noch im Vorverkauf erhältlich ist und schon jetzt ist die Nachfrage extrem hoch. Innerhalb kürzester Zeit haben Anleger Token im Wert von über 30 Millionen Dollar gekauft. Layer-2-Lösungen haben bereits bei Ethereum erheblich zur Skalierbarkeit beigetragen und dabei Bewertungen in Milliardenhöhe erreicht. Solaxy könnte dasselbe für Solana tun und ähnlich hohe Bewertungen erreichen, was für frühe Investoren extrem hohe Renditen bedeuten würde.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $SOLX im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.